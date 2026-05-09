La semana más intensa de la UFC en 2026 ya está en marcha, con una tensión creciente entre el campeón de peso mediano, Khamzat Chimaev vs. Sean Strickland este sábado 9 de mayo a partir de las 22:00 horas ET en el Prudential Center de la ciudad de Newark, Nueva Jersey (Estados Unidos) . La rivalidad entre ambos ha escalado al punto de que la UFC habría reforzado sus medidas de seguridad de cara a UFC 328, un evento que promete alto voltaje dentro y fuera del octágono. ¿Quieres ver la pelea en vivo y en directo? Te comparto la lista de canales de TV y streaming online para seguir la cobertura desde Estados Unidos, México, España y otros países del mundo desde cualquier plataforma.

Chimaev y Strickland se han lanzado numerosos insultos antes de su pelea estelar por el título en Newark, Nueva Jersey. La opinión sobre el tema puede variar, pero no hay nada inventado en esta rivalidad. Los dos púgiles también han entrenado juntos en el pasado, y ambos afirman haber superado al otro en privado.

La supremacía de Chimaev es incomparable en las MMA. Su total de golpes significativos en sus primeras cuatro peleas en la UFC fue de 148-1. Ha derrotado a campeones de la UFC en sus últimas tres peleas, casi siempre de forma contundente. Le rompió los dientes frontales a Robert Whittaker con una llave de sumisión facial antes de vencer fácilmente a Dricus du Plessis. El sábado, realizará su primera defensa del título.

Dónde ver la pelea Chimaev vs. Strickland EN VIVO por TV y Streaming Online

La pelea Khamzat Chimaev vs. Sean Strickland en UFC 328 se verá principalmente por Paramount+ a nivel global, con la excepción de España, donde irá por HBO Max/Eurosport.

País / Región Canal de TV Plataforma de streaming oficial Estados Unidos No hay PPV tradicional por cable; el acuerdo actual es vía plataforma Paramount+ México Sin canal lineal específico anunciado Paramount+ España Eurosport 1/2 (derechos UFC 2025-2026) integrado en operadores HBO Max Argentina — Paramount+ Chile — Paramount+ Colombia — Paramount+ Perú — Paramount+ Uruguay — Paramount+ Paraguay — Paramount+ Bolivia — Paramount+ Venezuela — Paramount+ Ecuador — Paramount+ Brasil Cadenas locales asociadas a Paramount (según acuerdo regional) Paramount+

(derechos Latam 2026–2032)

¿A qué hora es la pelea Chimaev vs. Strickland este sábado 9 de mayo?

Las primeras preliminares comenzarán a las 22:00 BST (14:00 PT / 16:00 CT / 17:00 ET), seguidas de las preliminares regulares a las 00:00 BST del domingo (16:00 PT / 18:00 CT / 19:00 ET del sábado). La cartelera principal dará comienzo a las 02:00 BST del domingo (18:00 PT / 20:00 CT / 21:00 ET del sábado).

Cartelera completa de UFC 238

Tarjeta principal

Khamzat Chimaev (C) contra Sean Strickland (título de peso mediano)

Joshua Van (C) contra Tatsuro Taira (título de peso mosca)

Alexander Volkov contra Waldo Cortes-Acosta (peso pesado)

Sean Brady contra Joaquín Buckley (peso wélter)

King Green contra Jeremy Stephens (peso ligero)

Preliminares

Ateba Gautier contra Ozzy Díaz (peso mediano)

Joel Álvarez contra Yaroslav Amosov (peso wélter)

Grant Dawson contra Mateusz Rebecki (peso ligero)

Jim Miller contra Jared Gordon (peso ligero)

Primeras preliminares

Roman Kopylov contra Marco Tulio (peso mediano)

Pat Sabatini contra William Gomis (peso pluma)