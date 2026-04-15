La emoción de la postemporada de la NBA finalmente ha llegado con el vibrante torneo Play-In. Este miércoles 15 de abril desde las 10:00 p.m. ET / 8:00 p.m. Tiempo del Centro de CDMX / 7:00 p.m. PT , los Golden State Warriors viajan al Intuit Dome de Inglewood, California, para enfrentar a Los Angeles Clippers. Se trata de un juego de eliminación directa donde el perdedor se despide definitivamente de la temporada. Si buscas dónde ver LA Clippers vs. Golden State Warriors EN VIVO GRATIS, estás en el lugar correcto. ¡Prepárate para una noche de baloncesto al límite que paralizará a todos los fanáticos en Estados Unidos en este duelo a muerte súbita en busca del boleto a los playoffs!

Los Warriors de Golden State llegan a esta cita crucial tras una temporada regular llena de retos. A pesar de perder a figuras como Jimmy Butler y Moses Moody, el equipo recupera su motor principal. Stephen Curry regresó a las canchas justo a tiempo para liderar el ataque tras una larga lesión de rodilla. La leyenda de la bahía busca demostrar que su puntería sigue intacta en los momentos de mayor presión.

Por su parte, los Clippers protagonizaron una remontada histórica tras un inicio de campaña bastante decepcionante. Guiados por un Kawhi Leonard espectacular, el equipo de Los Ángeles logró un meritorio récord de 42-40. Además, el reciente intercambio de James Harden por Darius Garland ha inyectado una energía joven al plantel. Garland se ha adaptado rápido, convirtiéndose en el socio ideal para la ofensiva letal de los Clippers.

¿Dónde ver LA Clippers vs. Golden State Warriors EN VIVO por NBA 2026?

Si no quieres perderte este partidazo entre Clippers y Warriors, tienes varias opciones para seguirlo EN VIVO en Estados Unidos. La transmisión estará disponible única y exclusivamente a través de Amazon Prime Video , plataforma oficial de streaming de los juegos de la temporada 2026 de la NBA. También podrás disfrutar del partido mediante plataformas de streaming como NBA League Pass , que permite seguir los juegos en vivo desde cualquier dispositivo, ya sea celular, tablet o Smart TV.

¿A qué hora juega LA Clippers vs. Golden State Warriors por NBA 2026 en EE.UU., México y el resto de Latinoamérica?

Eastern Time (ET): 10:00 p.m.

10:00 p.m. Central Time (CT): 9:00 p.m.

9:00 p.m. Mountain Time (MT): 8:00 p.m.

8:00 p.m. Pacific Time (PT): 7:00 p.m.

7:00 p.m. México (CDMX): 8:00 p.m.

8:00 p.m. El Salvador: 8:00 pm

Guatemala: 8:00 pm

Honduras: 8:00 pm

Nicaragua: 8:00 pm

Costa Rica: 8:00 pm

Panamá: 9:00 pm

Ecuador: 9:00 pm

Perú: 9:00 pm

Colombia: 9:00 pm

República Dominicana: 10:00 pm

Puerto Rico: 10:00 pm

Bolivia: 10:00 pm

Venezuela: 10:00 pm

Argentina: 11:00 pm

Brasil (Brasilia): 11:00 pm

Uruguay: 11:00 pm

Chile (Santiago): 11:00 pm

Paraguay: 11:00 pm