La final de Miss Mundo 2026 se podrá ver en vivo y gratis este sábado 5 de septiembre a través de Fawesome, plataforma de streaming que contará con los derechos de transmisión global del certamen. La gala se realizará desde Nha Trang, Vietnam, y comenzará a las 7:00 p. m. en horario local; para el público de Estados Unidos, la emisión estará disponible desde las 6:00 a. m. PT y las 9:00 a. m. ET.
Considerado uno de los concursos de belleza internacionales más prestigiosos y longevos, Miss Mundo reúne a candidatas de distintos países en pruebas que trascienden la pasarela. La edición 2026 incluye espacios emblemáticos como Belleza con Propósito, el debate en vivo Cara a Cara y el reto de moda Top Model, etapas clave en la elección de la nueva reina mundial. Fawesome, servicio gratuito propiedad de Future Today, será la plataforma encargada de llevar la ceremonia a audiencias internacionales sin costo.
¿Dónde ver la final Miss World 2026 EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE?
La final de Miss World 2026 se realizará este sábado 5 de septiembre a las 19:00 horas de Vietnam (ICT, UTC+7), desde la plaza 2/4 de Nha Trang, Khánh Hòa. Para Perú será a las 07:00 a. m., y hay señales locales confirmadas solo en algunos mercados; como alternativa, el acceso internacional dependerá de Fawesome, las plataformas oficiales del certamen y broadcasters nacionales.
|País / mercado
|Hora local
|Dónde verlo
|Tipo de acceso
|Vietnam
|Sáb. 5, 19:00
|VTV8; VTVgo; VTVprime; sitio VTV8; Facebook, TikTok y YouTube de VTV8
|TV y digital
|Perú
|Sáb. 5, 07:00
|Plataformas oficiales de Miss World; señal digital de SBT Brasil como alternativa internacional
|Digital
|Chile
|Sáb. 5, 08:00
|Chilevisión; web de Chilevisión; app MiCHV
|TV abierta y digital
|Brasil
|Sáb. 5, 09:00 (Brasilia)
|YouTube y redes digitales de SBT
|Digital
|Estados Unidos
|Sáb. 5, 06:00 PT / 09:00 ET
|Fawesome
|Streaming gratis
|Canadá
|Sáb. 5, 09:00 ET / 06:00 PT
|Verificar broadcaster nacional y plataformas oficiales de Miss World
|Por confirmar
|India
|Sáb. 5, 17:30
|JioHotstar
|Streaming
|Filipinas
|Sáb. 5, 20:00
|Plataformas oficiales de Miss World y broadcaster local por verificar
|Por confirmar
|México
|Sáb. 5, 06:00 CDMX
|Fawesome / plataformas oficiales de Miss World, sujeto a disponibilidad
|Digital
|Colombia
|Sáb. 5, 07:00
|Plataformas oficiales de Miss World; Fawesome sujeto a disponibilidad
|Digital
|Ecuador
|Sáb. 5, 07:00
|Plataformas oficiales de Miss World; Fawesome sujeto a disponibilidad
|Digital
|Argentina / Uruguay
|Sáb. 5, 09:00
|Plataformas oficiales de Miss World; SBT Brasil como opción digital cercana
|Digital
|España
|Sáb. 5, 14:00 (peninsular)
|Plataformas oficiales de Miss World; PPV oficial si está habilitado
|Digital / pago potencial
|Reino Unido
|Sáb. 5, 13:00
|Plataformas oficiales de Miss World; PPV oficial si está habilitado
|Digital / pago potencial
¿A qué hora es el Miss World 2026 EN VIVO HOY 5 de septiembre?
Conoce los horarios por país para la audiencia hispana para ver el Miss World 2026 este sábado 5 de septiembre.
|Zona horaria
|Países de referencia
|Hora de inicio
|UTC−7
|México (CDMX)
|06:00
|UTC−5
|Perú, Colombia, Ecuador
|07:00
|UTC−4
|Venezuela, Bolivia, Rep. Dominicana
|08:00
|UTC−3
|Chile, Argentina, Uruguay, Brasilia
|09:00
|UTC+1
|España peninsular
|14:00
Países con mayor cantidad de coronas en Miss World 2026
India y Venezuela son los países más ganadores en la historia de Miss World: ambos acumulan seis coronas antes de la final de Miss World 2026, que se disputa este 5 de septiembre en Vietnam. El siguiente país en el ranking es el Reino Unido, con cinco títulos.
|Puesto
|País
|Coronas de Miss World
|Años de victoria
|1
|India
|6
|1966, 1994, 1997, 1999, 2000 y 2017.
|1
|Venezuela
|6
|1955, 1981, 1984, 1991, 1995 y 2011.
|3
|Reino Unido
|5
|1961, 1964, 1965, 1974 y 1983.
|4
|Jamaica
|4
|1963, 1976, 1993 y 2019
|5
|Sudáfrica
|3
|1958, 1974 y 2014.
|6
|Suecia
|3
|1951, 1952 y 1977
|7
|Islandia
|3
|1985, 1988 y 2005.
|8
|Puerto Rico
|2
|1975 y 2016.
|8
|Rusia
|2
|1992 y 2008.
|8
|Países Bajos
|2
|1959 y 1962.
|8
|Alemania
|2
|1956 y 1980.
|8
|Estados Unidos
|2
|1973 y 1990.
|8
|Perú
|2
|1969 y 2004.