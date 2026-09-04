La final de Miss Mundo 2026 se podrá ver en vivo y gratis este sábado 5 de septiembre a través de Fawesome, plataforma de streaming que contará con los derechos de transmisión global del certamen. La gala se realizará desde Nha Trang, Vietnam, y comenzará a las 7:00 p. m. en horario local; para el público de Estados Unidos, la emisión estará disponible desde las 6:00 a. m. PT y las 9:00 a. m. ET .

Considerado uno de los concursos de belleza internacionales más prestigiosos y longevos, Miss Mundo reúne a candidatas de distintos países en pruebas que trascienden la pasarela. La edición 2026 incluye espacios emblemáticos como Belleza con Propósito, el debate en vivo Cara a Cara y el reto de moda Top Model, etapas clave en la elección de la nueva reina mundial. Fawesome, servicio gratuito propiedad de Future Today, será la plataforma encargada de llevar la ceremonia a audiencias internacionales sin costo.

¿Dónde ver la final Miss World 2026 EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE?

La final de Miss World 2026 se realizará este sábado 5 de septiembre a las 19:00 horas de Vietnam (ICT, UTC+7), desde la plaza 2/4 de Nha Trang, Khánh Hòa. Para Perú será a las 07:00 a. m. , y hay señales locales confirmadas solo en algunos mercados; como alternativa, el acceso internacional dependerá de Fawesome, las plataformas oficiales del certamen y broadcasters nacionales.

País / mercado Hora local Dónde verlo Tipo de acceso Vietnam Sáb. 5, 19:00 VTV8; VTVgo; VTVprime; sitio VTV8; Facebook, TikTok y YouTube de VTV8 TV y digital Perú Sáb. 5, 07:00 Plataformas oficiales de Miss World; señal digital de SBT Brasil como alternativa internacional Digital Chile Sáb. 5, 08:00 Chilevisión; web de Chilevisión; app MiCHV TV abierta y digital Brasil Sáb. 5, 09:00 (Brasilia) YouTube y redes digitales de SBT Digital Estados Unidos Sáb. 5, 06:00 PT / 09:00 ET Fawesome Streaming gratis Canadá Sáb. 5, 09:00 ET / 06:00 PT Verificar broadcaster nacional y plataformas oficiales de Miss World Por confirmar India Sáb. 5, 17:30 JioHotstar Streaming Filipinas Sáb. 5, 20:00 Plataformas oficiales de Miss World y broadcaster local por verificar Por confirmar México Sáb. 5, 06:00 CDMX Fawesome / plataformas oficiales de Miss World, sujeto a disponibilidad Digital Colombia Sáb. 5, 07:00 Plataformas oficiales de Miss World; Fawesome sujeto a disponibilidad Digital Ecuador Sáb. 5, 07:00 Plataformas oficiales de Miss World; Fawesome sujeto a disponibilidad Digital Argentina / Uruguay Sáb. 5, 09:00 Plataformas oficiales de Miss World; SBT Brasil como opción digital cercana Digital España Sáb. 5, 14:00 (peninsular) Plataformas oficiales de Miss World; PPV oficial si está habilitado Digital / pago potencial Reino Unido Sáb. 5, 13:00 Plataformas oficiales de Miss World; PPV oficial si está habilitado Digital / pago potencial

¿A qué hora es el Miss World 2026 EN VIVO HOY 5 de septiembre?

Conoce los horarios por país para la audiencia hispana para ver el Miss World 2026 este sábado 5 de septiembre.

Zona horaria Países de referencia Hora de inicio UTC−7 México (CDMX) 06:00 UTC−5 Perú, Colombia, Ecuador 07:00 UTC−4 Venezuela, Bolivia, Rep. Dominicana 08:00 UTC−3 Chile, Argentina, Uruguay, Brasilia 09:00 UTC+1 España peninsular 14:00

Países con mayor cantidad de coronas en Miss World 2026

India y Venezuela son los países más ganadores en la historia de Miss World: ambos acumulan seis coronas antes de la final de Miss World 2026, que se disputa este 5 de septiembre en Vietnam. El siguiente país en el ranking es el Reino Unido, con cinco títulos.

Puesto País Coronas de Miss World Años de victoria 1 India 6 1966, 1994, 1997, 1999, 2000 y 2017. 1 Venezuela 6 1955, 1981, 1984, 1991, 1995 y 2011. 3 Reino Unido 5 1961, 1964, 1965, 1974 y 1983. 4 Jamaica 4 1963, 1976, 1993 y 2019 5 Sudáfrica 3 1958, 1974 y 2014. 6 Suecia 3 1951, 1952 y 1977 7 Islandia 3 1985, 1988 y 2005. 8 Puerto Rico 2 1975 y 2016. 8 Rusia 2 1992 y 2008. 8 Países Bajos 2 1959 y 1962. 8 Alemania 2 1956 y 1980. 8 Estados Unidos 2 1973 y 1990. 8 Perú 2 1969 y 2004.