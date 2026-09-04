La final de Miss World 2026 se realizará este sábado 5 de septiembre a las 19:00 horas de Vietnam (ICT, UTC+7), desde la plaza 2/4 de Nha Trang, Khánh Hòa. (Foto: Composición Gemini IA / Mag)
La final de Miss World 2026 se realizará este sábado 5 de septiembre a las 19:00 horas de Vietnam (ICT, UTC+7), desde la plaza 2/4 de Nha Trang, Khánh Hòa. (Foto: Composición Gemini IA / Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
Jairo Rúa

La final de Miss Mundo 2026 se podrá ver en vivo y gratis este sábado 5 de septiembre a través de Fawesome, plataforma de streaming que contará con los derechos de transmisión global del certamen. La gala se realizará desde Nha Trang, Vietnam, y comenzará a las 7:00 p. m. en horario local; para el público de Estados Unidos, la emisión estará disponible desde las 6:00 a. m. PT y las 9:00 a. m. ET.

Considerado uno de los concursos de belleza internacionales más prestigiosos y longevos, Miss Mundo reúne a candidatas de distintos países en pruebas que trascienden la pasarela. La edición 2026 incluye espacios emblemáticos como Belleza con Propósito, el debate en vivo Cara a Cara y el reto de moda Top Model, etapas clave en la elección de la nueva reina mundial. Fawesome, servicio gratuito propiedad de Future Today, será la plataforma encargada de llevar la ceremonia a audiencias internacionales sin costo.

¿Dónde ver la final Miss World 2026 EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE?

La final de Miss World 2026 se realizará este sábado 5 de septiembre a las 19:00 horas de Vietnam (ICT, UTC+7), desde la plaza 2/4 de Nha Trang, Khánh Hòa. Para Perú será a las 07:00 a. m., y hay señales locales confirmadas solo en algunos mercados; como alternativa, el acceso internacional dependerá de Fawesome, las plataformas oficiales del certamen y broadcasters nacionales.

País / mercadoHora localDónde verloTipo de acceso
VietnamSáb. 5, 19:00VTV8; VTVgo; VTVprime; sitio VTV8; Facebook, TikTok y YouTube de VTV8TV y digital
PerúSáb. 5, 07:00Plataformas oficiales de Miss World; señal digital de SBT Brasil como alternativa internacionalDigital
ChileSáb. 5, 08:00Chilevisión; web de Chilevisión; app MiCHVTV abierta y digital
BrasilSáb. 5, 09:00 (Brasilia)YouTube y redes digitales de SBTDigital
Estados UnidosSáb. 5, 06:00 PT / 09:00 ETFawesomeStreaming gratis
CanadáSáb. 5, 09:00 ET / 06:00 PTVerificar broadcaster nacional y plataformas oficiales de Miss WorldPor confirmar
IndiaSáb. 5, 17:30JioHotstarStreaming
FilipinasSáb. 5, 20:00Plataformas oficiales de Miss World y broadcaster local por verificarPor confirmar
MéxicoSáb. 5, 06:00 CDMXFawesome / plataformas oficiales de Miss World, sujeto a disponibilidadDigital
ColombiaSáb. 5, 07:00Plataformas oficiales de Miss World; Fawesome sujeto a disponibilidadDigital
EcuadorSáb. 5, 07:00Plataformas oficiales de Miss World; Fawesome sujeto a disponibilidadDigital
Argentina / UruguaySáb. 5, 09:00Plataformas oficiales de Miss World; SBT Brasil como opción digital cercanaDigital
EspañaSáb. 5, 14:00 (peninsular)Plataformas oficiales de Miss World; PPV oficial si está habilitadoDigital / pago potencial
Reino UnidoSáb. 5, 13:00Plataformas oficiales de Miss World; PPV oficial si está habilitadoDigital / pago potencial

¿A qué hora es el Miss World 2026 EN VIVO HOY 5 de septiembre?

Conoce los horarios por país para la audiencia hispana para ver el Miss World 2026 este sábado 5 de septiembre.

Zona horariaPaíses de referenciaHora de inicio
UTC−7México (CDMX)06:00
UTC−5Perú, Colombia, Ecuador07:00
UTC−4Venezuela, Bolivia, Rep. Dominicana08:00
UTC−3Chile, Argentina, Uruguay, Brasilia09:00
UTC+1España peninsular14:00

Países con mayor cantidad de coronas en Miss World 2026

India y Venezuela son los países más ganadores en la historia de Miss World: ambos acumulan seis coronas antes de la final de Miss World 2026, que se disputa este 5 de septiembre en Vietnam. El siguiente país en el ranking es el Reino Unido, con cinco títulos.

PuestoPaísCoronas de Miss WorldAños de victoria
1India61966, 1994, 1997, 1999, 2000 y 2017.
1Venezuela61955, 1981, 1984, 1991, 1995 y 2011.
3Reino Unido51961, 1964, 1965, 1974 y 1983.
4Jamaica41963, 1976, 1993 y 2019
5Sudáfrica31958, 1974 y 2014.
6Suecia31951, 1952 y 1977
7Islandia31985, 1988 y 2005.
8Puerto Rico21975 y 2016.
8Rusia21992 y 2008.
8Países Bajos21959 y 1962.
8Alemania21956 y 1980.
8Estados Unidos21973 y 1990.
8Perú21969 y 2004.
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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