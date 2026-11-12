Los Latin Grammy Awards 2026, el máximo reconocimiento internacional que celebra la excelencia en la música latina y el único galardón otorgado por profesionales de la industria musical, llegarán a los hogares hispanos de Estados Unidos y Latinoamérica. La ceremonia comenzará a las 8:00 p. m., hora del Este, y a las 7:00 p. m., hora central. A continuación, conoce dónde ver la gala en vivo tanto por televisión como por Internet vía online y streaming.

El escenario principal ya está configurado para la 27.ª entrega anual de los Latin Grammy Awards en Las Vegas, gala transmitida internacionalmente por televisión y plataformas de streaming. | Crédito: latingrammy.com/es

Dónde ver los Latin Grammy 2026 EN VIVO ONLINE

Para ver la gala de los Latin Grammy Awards 2026 EN VIVO ONLINE este jueves 12 de noviembre desde el MGM Grand Garden Arena, las opciones digitales disponibles dependen de tu ubicación y del tramo del evento:

Modalidad Plataforma o canales en Estados Unidos Plataforma o canales en Perú, México y resto de Latinoamérica Gratis en todo el mundo (Premiere y detrás de cámaras) Streaming ViX HBO Max Canal de YouTube de La Academia Latina de la Grabación. Televisión Univision, UNIMÁS y Galavisión TNT --

Fecha, sede y duración de la ceremonia de los Latin Grammy Awards 2026

La 27.ª entrega anual de los Latin Grammy se celebrará el jueves 12 de noviembre de 2026 en Las Vegas, Nevada.El MGM Grand Garden Arena será la sede de la ceremonia, cuya transmisión televisada tendrá una duración de tres horas. Para quienes la sigan desde Miami o Nueva York, el horario anunciado es a las 8:00 p. m., hora del Este. En Houston, Dallas y Chicago, la gala comenzará a las 7:00 p. m., de acuerdo con la referencia central publicada. La cobertura incluirá una antesala de una hora, por lo que la programación completa abarcará cuatro horas.

Baby Ranks, Bad Gyal, Miguel Colón, Divino, DJ Premier, Diljit Dosanjh, Grupo Niche, Jay Wheeler, Lil Supa, Luis Enrique y Ángel 'Cucco' Peña también fueron anunciados | Foto: EFE / Composición EC

A qué hora empieza la alfombra roja de los Latin Grammy Awards 2026

La alfombra roja de los Latin Grammy 2026 comenzará con el programa Noche de Estrellas, antes de la premiación.La transmisión está anunciada para las 7:00 p. m., hora del Este, y las 6:00 p. m., hora central, del jueves 12 de noviembre. El público en Estados Unidos podrá verla por Univision, UNIMÁS, Galavisión y el servicio de streaming ViX. El especial se emitirá desde el MGM Grand Garden Arena y dará paso a la ceremonia una hora después. Así, quienes busquen seguir la llegada de los artistas deberán conectarse antes del horario principal de la gala.