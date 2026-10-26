Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Rodri Hernández y Ousmane Dembélé figuran entre los candidatos al Balón de Oro 2026. La espera termina este lunes 26 de octubre en el London Palladium Theatre en Londres, Inglaterra, donde se conocerá al ganador del premio que entrega France Football en colaboración con la UEFA. Un jurado internacional de periodistas especializados decidirá quién se lleva el reconocimiento, con tres criterios sobre la mesa: rendimiento individual, títulos colectivos y juego limpio.

¿Quieres ver la gala del Balón de Oro 2026 EN VIVO y EN DIRECTO en España, Estados Unidos y México? A continuación, te comparto la lista de canales de TV señal abierta, cable y streaming online para seguir la cobertura completa desde el lugar que te encentres.

¿Dónde ver el Balón de Oro 2026 EN VIVO por TV y Señal Online?

El Balón de Oro 2026 se podrá ver este lunes 26 de octubre por DAZN en Perú, México, el resto de Latinoamérica y Estados Unidos; en España, la transmisión corresponde a Movistar Plus+ . La ceremonia comenzará a las 20:00 GMT —15:00 de Perú y 21:00 de España peninsular— desde el London Palladium de Londres. UEFA confirma a DAZN como operador global, salvo en los territorios con acuerdos locales, entre ellos España y Francia.

País o territorio Canal de TV / operador confirmado Streaming online Hora de la ceremonia* Perú Sin canal de TV lineal identificado en el listado oficial DAZN, por su web y aplicación 15:00 México Sin canal de TV lineal identificado en el listado oficial DAZN, por su web y aplicación 14:00, Ciudad de México Colombia y Ecuador Sin canal de TV lineal identificado en el listado oficial DAZN, por su web y aplicación 15:00 Bolivia y Venezuela Sin canal de TV lineal identificado en el listado oficial DAZN, por su web y aplicación 16:00 Argentina, Uruguay y Paraguay Sin canal de TV lineal identificado en el listado oficial DAZN, por su web y aplicación 17:00 Chile Sin canal de TV lineal identificado en el listado oficial DAZN, por su web y aplicación 17:00, Santiago Brasil Sin canal de TV lineal identificado en el listado oficial DAZN, por su web y aplicación 17:00, Brasilia Estados Unidos Sin canal de TV lineal identificado en el listado oficial DAZN, por su web y aplicación 16:00 ET / 13:00 PT España Movistar Plus+, canal Movistar Plus, dial 7 Movistar Plus+, por su web y aplicación 21:00 península / 20:00 Canarias Reino Unido Sin canal de TV lineal identificado en el listado oficial DAZN, por su web y aplicación 20:00 Francia y Mónaco L’Équipe Consultar la disponibilidad digital del operador local 21:00

Cómo ver el Balón de Oro 2026 EN VIVO en Perú y Latinoamérica

En Perú, la opción confirmada por el reparto oficial de derechos es DAZN, cuya cobertura global también comprende México y los demás países latinoamericanos . La emisión se anuncia gratuita: basta con crear una cuenta con un correo electrónico o iniciar sesión con una cuenta existente, sin necesidad de mantener una suscripción de pago activa. La ceremonia comienza a las 15:00 en Perú, Colombia y Ecuador; a las 14:00 en Ciudad de México; y a las 17:00 en Argentina y Uruguay.

Dónde ver la gala del Balón de oro EN DIRECTO en España

En España, el Balón de Oro 2026 se emite por el canal Movistar Plus, ubicado en el dial 7 de Movistar Plus+ , y también puede seguirse online mediante la plataforma. La programación especial arranca a las 19:30 con la alfombra roja, mientras que la entrega de premios comienza a las 21:00, siempre en horario peninsular.

Cómo seguir la ceremonia del Balón de Oro EN VIVO en Estados Unidos

En Estados Unidos, DAZN ofrecerá la gala por streaming desde las 16:00 del Este y las 13:00 del Pacífico. La cobertura se anuncia gratuita con registro previo y con opciones en español e inglés. El listado oficial de UEFA respalda a DAZN como operador para este mercado, aunque no identifica un canal de televisión lineal estadounidense.

¿A qué hora es el Balón de Oro 2026 hoy 26 de octubre?

País o territorio Hora de la ceremonia* Perú 15:00 México 14:00, Ciudad de México Colombia y Ecuador 15:00 Bolivia y Venezuela 16:00 Argentina, Uruguay y Paraguay 17:00 Chile 17:00, Santiago Brasil 17:00, Brasilia Estados Unidos 16:00 ET / 13:00 PT España 21:00 península / 20:00 Canarias Reino Unido 20:00 Francia y Mónaco 21:00

El Balón de Oro 2026 reúne en Londres a las principales figuras del fútbol mundial, con nombres como Lionel Messi, Harry Kane, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Michael Olise y Ousmane Dembélé entre los protagonistas de la conversación futbolística internacional. Los aficionados que buscan seguir la ceremonia EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO pueden consultar las opciones de transmisión disponibles según su país, con señales y plataformas como ESPN, TUDN, Disney Plus, ViX y Movistar+, de acuerdo con los derechos de emisión de cada mercado. La gala en Londres concentra la atención por la posibilidad de conocer al ganador del máximo reconocimiento individual del fútbol, en una edición que despierta el interés de los seguidores de las grandes estrellas, sus temporadas y sus opciones de conquistar el prestigioso galardón. (VIDEO DE X: @ballondor)