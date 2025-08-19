Los Ángeles Galaxy de Marco Reus, últimos en la Conferencia Oeste de la MLS, recibirán este miércoles 20 de agosto a Pachuca, líder del Torneo Apertura de la Liga MX, en el Dignity Health Sports Park de Carson, California. El partido, programado para las 21:45 horas del Tiempo del Centro (11:45 pm ET / 8:45 pm PT) , se perfila como uno de los más atractivos de los cuartos de final de la Leagues Cup 2025.

El equipo dirigido por Greg Vanney llega con impulso tras sumar triunfos ante Xolos de Tijuana (5-2) y Santos Laguna (4-0), y caer por penales frente a Cruz Azul (1-1; 7-8). Con estos resultados, Galaxy terminó tercero en la tabla MLS de la fase de grupos de la Leagues Cup, con 7 puntos.

No obstante, su realidad en la liga difiere: ocupa el último lugar de la Conferencia Oeste con apenas 16 puntos en 26 partidos y viene de perder 3-1 ante Inter Miami en la jornada más reciente.

Pachuca, por su parte, alcanzó esta instancia tras vencer a San Diego FC (2-0) y Houston Dynamo (2-1), y perder en penales contra Los Ángeles FC (1-1; 2-4). Con 7 puntos, los Tuzos finalizaron segundos en la tabla Liga MX de la fase de grupos.

En su última presentación del Apertura, Pachuca cayó 2-0 como local ante Xolos de Tijuana. Aun así, se mantiene en la cima de la clasificación con 12 puntos, los mismos que Rayados de Monterrey.

LA Galaxy vs. Pachuca: ¿Hay tiempo extra o directo a penales si empatan en cuartos de final?

Si en caso el resultado se mantiene en empate durante los 90 minutos, el ganador del juego entre LA Galaxy y Pachuca se definirá en la tanda de los penales. No habrá tiempo extra. Hay que recordar que todas las series de la Leagues Cup 2025 se definen en un único partido por lo que tampoco habrá una vuelta -o revancha- en México.

El vencedor se clasificará de forma directa a la semifinal donde sería rival del Seattle Sounders o el Puebla FC.

¿Dónde ver LA Galaxy vs. Pachuca EN VIVO ONLINE por la Leagues Cup?

En México, el duelo entre LA Galaxy y Pachuca se transmitirá en Amazon Prime Video y MLS Season Pass de Apple TV. Aquí te contamos los precios de ambos servicios streaming.

¿Cuánto cuesta Amazon Prime Video en México?

Prime Video incluido con Amazon Prime: $99/mes o $899/año en México.

Opción sin anuncios en Prime Video: +$50/mes (total $149/mes).

Suscripción vía la página oficial de Prime Video disponible en México

¿Cuánto cuesta MLS Season Pass en México?

$99 MXN al mes durante la temporada.

$199 MXN por toda la temporada.

Descuento para suscriptores de Apple TV+: $79 MXN al mes o $149 MXN por la temporada

*No hay canal en México que ha confirmado la cobertura en señal abierta.

Por otro lado, si vives en Estados Unidos, la única opción que tiene para mirar el partido LA Galaxy-Pachuca será por MLS Season Pass de Apple TV. Aquí te damos los precios de la plataforma streaming.

Precio estándar: $14.99/mes o $99 por toda la temporada.

Con Apple TV+: $12.99/mes o $79 por la temporada.

Promoción vigente desde julio: 50% de descuento en el pase de temporada para el resto de 2025 — $49, y $39 para suscriptores de Apple TV+

Historial de partidos entre LA Galaxy y Pachuca

Apenas han jugado dos partidos oficiales desde el 2007 con triunfo para cada uno:

24 de julio de 2007 - LA Galaxy 2-1 Pachuca, SuperLiga 2007 (fase de grupos).

29 de agosto de 2007 - LA Galaxy 1-1 Pachuca (Pachuca campeón 4-3 en penales).

