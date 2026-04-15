Este miércoles 15 de abril, el Dignity Health Sports Park será el epicentro del fútbol regional donde podrás ver el partido LA Galaxy vs. Toluca EN VIVO GRATIS por la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup 2026. Tras la derrota 4-2 en la ida, el conjunto angelino liderado por Marco Reus y Gabriel Pec busca una remontada heroica frente a los Diablos Rojos de Paulinho, quien llega encendido tras su reciente hat-trick. Los Angeles Galaxy viene de recuperar terreno tras vencer a Austin, mientras que el cuadro mexicano llega con la misión de defender su ventaja y sellar el pase a semifinales en territorio estadounidense. Si resides en Estados Unidos, México o cualquier otra parte del mundo, te compartimos una práctica guía de canales de televisión y plataformas de streaming para no perderte este choque de titanes entre la MLS y la Liga MX por la Copa de Campeones de la CONCACAF.

¿Dónde ver, LA Galaxy vs Toluca EN VIVO EN DIRECTO por Concachampions desde USA?

Si vives en Estados Unidos, podrás seguir el partido LA Galaxy vs Toluca en vivo y en directo por la vuelta de los cuartos de final de la CONCACAF Champions Cup 2026 a partir de las 21:00 horas ET / 18:00 PT a través de Fox Sports 1, fuboTV, TUDN USA, TUDN.com, Foxsports.com, TUDN App, ViX, FOX Sports App y FOX One.

¿Dónde ver, LA Galaxy vs Toluca EN VIVO EN DIRECTO por Concachampions desde México?

Si eres aficionado al fútbol de la CONCACAF y vives en México, podrás disfrutar del partido LA Galaxy vs Toluca en vivo y en directo por la vuelta de los cuartos de final de la Concachampions 2026 a partir de la 20:00 horas (Tiempo del Centro) / 19:00 horas La Paz, Baja California Sur, y Tijuana, Baja California horas a través de streaming por FOX One.

¿Dónde ver, LA Galaxy vs Toluca EN VIVO EN DIRECTO por Concachampions desde Latinoamérica?

Si vives en Sudamérica, podrás seguir el partido LA Galaxy vs Toluca en vivo y en directo por la ida de la semifinal de la CONCACAF Champions Cup 2025 a partir de las 21:00 horas (Colombia, Ecuador y Perú) / 22:00 horas (Bolivia, Chile y Venezuela) / 23:00 horas (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) a través de la señal streaming de Disney+ Premium. En Centroamérica, el encuentro va a las 20:00 horas y se podrá seguir a través de ESPN Norte y Disney Plus Premium Norte.

Datos clave del partido LA Galaxy vs Toluca por vuelta de cuartos de final de Concachampions 2026

Fecha: Miércoles, 15 de abril del 2026

Miércoles, 15 de abril del 2026 Hora : 18:00 hrs (PT), 19:00 hrs (MT), 20:00 hrs (CT y Tiempo del Centro de México) y 21:00 hrs (ET)

: 18:00 hrs (PT), 19:00 hrs (MT), 20:00 hrs (CT y Tiempo del Centro de México) y 21:00 hrs (ET) TV : Fox Sports 1 y TUDN USA (USA)

: Fox Sports 1 y TUDN USA (USA) Streaming : fuboTV, TUDN.com, Foxsports.com, TUDN App, ViX, FOX Sports App y FOX One (USA) / FOX One (México)

: fuboTV, TUDN.com, Foxsports.com, TUDN App, ViX, FOX Sports App y FOX One (USA) / FOX One (México) Lugar: Dignity Health Sports Park, Carson, California (Estados Unidos)