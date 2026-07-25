Rivers, Edu Aguirre, Lit Killah, La Parce, IlloJuan, Gastón Edul, Fernanfloo son algunas de las estrellas que subirán al ring en La Velada del Año VI. El evento organizado por Ibai Llanos se realizará este sábado 25 de julio en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, España, y promete ser una verdadera fiesta. Además, se confirmó la participación artística de Yandel, Juanes, Lucho RK & La Pantera, Bad Gyal y Anuel AA. Pero indicaron que habrá artistas sorpresas.
El evento iniciará a las 19:00 horas (en España y 12:00 p.m. Centro de Estados Unidos). Por la cantidad de artistas que desfilarán, se calcula que durará aproximadamente siete horas.
¿Dónde ver La Velada del Año VI EN VIVO y EN DIRECTO?
La Velada del Año VI será transmitida EN VIVO y EN DIRECTO por la cuenta de Twitch, YouTube y TikTok de Ibai Llanos.
La Velada del Año VI: Cartelera confirmada
Los diez combates confirmados para La Velada del Año 2026. La pelea estelar será IlloJuan contra TheCrefg.
- Edu Aguirre vs. Gastón Edul
- La Parce vs. Fabiana Sevillano
- Clersss vs. Natalia MX
- Lit Killah vs. Kidd Keo
- Alondrissa vs. Angie Velasco
- Viruzz vs. Gero Arias
- Samy Rivers vs. RoRo
- Marta Díaz vs. Tatiana Käer
- Plex vs. Fernanfloo
- IlloJuan vs. TheGrefg
¿A qué hora empieza La Velada del Año 6?
Los horarios para que puedas disfrutar de las peleas y el show musical que se realizará en La Velada del Año 6. El evento durará siete horas.
- España: 19:00 horas
- Estados Unidos: 10:00 horas (Oeste), 11:00 horas (Montaña), 12:00 horas (Centro) y 13:00 horas (Este)
- México: 11:00 horas
- Guatemala: 11:00 horas
- El Salvador: 11:00 horas
- Honduras: 11:00 horas
- Nicaragua: 11:00 horas
- Costa Rica: 11:00 horas
- Panamá: 12:00 horas
- Colombia: 12:00 horas
- Perú: 12:00 horas
- Ecuador: 12:00 horas
- Venezuela: 13:00 horas
- Chile: 13:00 horas
- Bolivia: 13:00 horas
- Puerto Rico: 13:00 horas
- República Dominicana: 13:00 horas
- Argentina: 14:00 horas
- Uruguay: 14:00 horas
- Paraguay: 14:00 horas