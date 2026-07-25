Rivers, Edu Aguirre, Lit Killah, La Parce, IlloJuan, Gastón Edul, Fernanfloo son algunas de las estrellas que subirán al ring en La Velada del Año VI. El evento organizado por Ibai Llanos se realizará este sábado 25 de julio en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, España, y promete ser una verdadera fiesta. Además, se confirmó la participación artística de Yandel, Juanes, Lucho RK & La Pantera, Bad Gyal y Anuel AA. Pero indicaron que habrá artistas sorpresas.

El evento iniciará a las 19:00 horas (en España y 12:00 p.m. Centro de Estados Unidos). Por la cantidad de artistas que desfilarán, se calcula que durará aproximadamente siete horas.

ISLA DE LA CARTUJA, SEVILLA, (ESPAÑA), 25/07/2026.- Resultados completos de la Velada del Año 6 que se realizará este sábado 25 de julio en el Estadio La Cartuja, Sevilla, España. FOTO: Imagen creada por Microsoft Copilot.

¿Dónde ver La Velada del Año VI EN VIVO y EN DIRECTO?

La Velada del Año VI será transmitida EN VIVO y EN DIRECTO por la cuenta de Twitch, YouTube y TikTok de Ibai Llanos.

La Velada del Año VI: Cartelera confirmada

Los diez combates confirmados para La Velada del Año 2026. La pelea estelar será IlloJuan contra TheCrefg.

Edu Aguirre vs. Gastón Edul

La Parce vs. Fabiana Sevillano

Clersss vs. Natalia MX

Lit Killah vs. Kidd Keo

Alondrissa vs. Angie Velasco

Viruzz vs. Gero Arias

Samy Rivers vs. RoRo

Marta Díaz vs. Tatiana Käer

Plex vs. Fernanfloo

IlloJuan vs. TheGrefg

¿A qué hora empieza La Velada del Año 6?

Los horarios para que puedas disfrutar de las peleas y el show musical que se realizará en La Velada del Año 6. El evento durará siete horas.

España: 19:00 horas

Estados Unidos: 10:00 horas (Oeste), 11:00 horas (Montaña), 12:00 horas (Centro) y 13:00 horas (Este)

México: 11:00 horas

Guatemala: 11:00 horas

El Salvador: 11:00 horas

Honduras: 11:00 horas

Nicaragua: 11:00 horas

Costa Rica: 11:00 horas

Panamá: 12:00 horas

Colombia: 12:00 horas

Perú: 12:00 horas

Ecuador: 12:00 horas

Venezuela: 13:00 horas

Chile: 13:00 horas

Bolivia: 13:00 horas

Puerto Rico: 13:00 horas

República Dominicana: 13:00 horas

Argentina: 14:00 horas

Uruguay: 14:00 horas

Paraguay: 14:00 horas