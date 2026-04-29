La Concachampions 2026 entra en su fase decisiva con un cruce que volverá a medir el nivel competitivo de la Liga MX y la MLS. La semifinal entre LAFC vs. Toluca corresponde al partido de ida de la Concachampions 2026, este miércoles 29 de abril, a partir de las 10:30 horas ET / 7:30 horas PT en el BMO Stadium de Los Ángeles, California, Estados Unidos . ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo? Te comparto los canales de TV y dónde ver streaming online el juego desde cualquier plataforma digital en EE.UU., México y otras partes del continente.

¿Dónde ver LAFC-Toluca EN VIVO GRATIS por TV y Streaming Online?

El LAFC vs Toluca (ida de semifinal de Concachampions) se juega este miércoles 29 de abril de 2026 a las 19:30 en Los Ángeles (20:30 CDMX, 22:30 Chile, 23:30 Argentina) . La transmisión combina FOX One como OTT principal en México/Latam y Fox Sports 1 + TUDN/ViX y otras apps en Estados Unidos.

Región / país Canal(es) de TV (paga / abierta) Streaming / plataforma online México FOX Sports / FOX Sports One (TV de paga) FOX One (OTT principal y exclusiva para la serie Toluca vs LAFC) Estados Unidos (inglés) Fox Sports 1 (FS1) Fox Sports App, fuboTV, Apple TV (evento “Los Angeles Football Club vs. Toluca FC”) Estados Unidos (español) TUDN USA, UniMás (según grilla de Concacaf) ViX, TUDN App, TUDN.com, Univision NOW Centroamérica TUDN (señal regional) ViX, apps de cableoperadores que replican la señal TUDN Caribe TUDN (en territorios donde opera) ViX Sudamérica hispana ESPN internacional (en países con paquete Concacaf) Disney+ Premium (Sudamérica, señal oficial para seguir la serie Toluca vs clubes MLS) Canadá Fox Sports 1 / señales asociadas (según paquete de TV de paga) fuboTV, apps del operador (FS1), Apple TV (evento LAFC vs Toluca dentro de Concacaf Cup)

México

TV: FOX Sports (señal de paga; suele tomar la producción principal de Concachampions).

Streaming: FOX One (plataforma exclusiva para Concachampions 2026, confirmada para LAFC vs Toluca).

Estados Unidos

TV (inglés): Fox Sports 1 / FS2, según programación del día de Concacaf (mismo esquema que LA Galaxy vs Toluca).

TV (español): TUDN USA (cable), posible ventana en UniMás según parrilla.

Streaming: FOX Sports App y foxsports.com (para suscriptores de TV), TUDN App y TUDN.com, fuboTV (incluye FS1, FS2, TUDN en su paquete deportivo), ViX (streaming de TUDN/Univision para Concacaf) y FOX One.

Centroamérica y Caribe

Para la serie de Toluca vs LAFC, los derechos de Concacaf se reparten de forma similar a los duelos previos (LA Galaxy vs Toluca).

TV: ESPN Norte o señales regionales de FOX/TUDN, según país y operador (cable).

Streaming: Disney+ Premium Norte (en varios países de Centroamérica para Concachampions). FOX One (distribución OTT exclusiva del torneo).

Sudamérica

En la ida de la semifinal previa (LA Galaxy vs Toluca), la señal sudamericana se distribuyó vía Disney+ Premium, patrón que se mantiene para la serie Toluca vs LAFC.

Streaming: Disney+ Premium (Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Venezuela, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay) y FOX One (acceso internacional online con derechos de Concacaf Champions Cup).

¿A qué hora es el juego LAFC vs. Toluca por Concachampions 2026?

El LAFC vs Toluca (ida de semifinal de Concachampions) se juega el miércoles 29 de abril de 2026 a las 19:30 en Los Ángeles (hora del Pacífico) y 20:30 en Ciudad de México.

México (hora del centro, CDMX): 20:30.

México (Pacífico, Tijuana): 18:30.

Estados Unidos – Los Ángeles (PT): 19:30.

Estados Unidos – Costa Oeste (otras ciudades PT): 19:30.

Estados Unidos – Zona Montaña (MT, Denver): 20:30.

Estados Unidos – Zona Centro (CT, Chicago/Houston): 21:30.

Estados Unidos – Costa Este (ET, Nueva York/Miami): 22:30.

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica: 19:30.

Panamá: 20:30.

Colombia, Perú, Ecuador: 20:30.

Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay: 21:30.

Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia/São Paulo): 22:30.

España, Francia, Alemania, Italia: 04:30 del jueves 30 (madrugada).

Portugal, Reino Unido: 03:30 del jueves 30.