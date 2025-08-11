El cielo nocturno de California se prepara para recibir uno de los fenómenos astronómicos más esperados del verano: la lluvia de meteoros Perseidas 2025. También conocidas como lágrimas de San Lorenzo, estas estrellas fugaces alcanzarán su punto máximo entre el 12 y 13 de agosto, ofreciendo un espectáculo visual único para quienes logren contemplarlas en zonas alejadas de la contaminación lumínica.

Las Perseidas se originan a partir de diminutas partículas desprendidas del cometa Swift-Tuttle, que al entrar en la atmósfera terrestre se desintegran a gran velocidad, generando destellos luminosos en el cielo. Aunque este año la presencia de la luna llena reducirá la visibilidad, aún será posible disfrutar de decenas de meteoros por hora si se observan desde lugares estratégicos y oscuros.

Las noches del 12 y 13 de agosto, las Perseidas 2025 desplegarán su magia con decenas de meteoros cruzando el cielo de California. (Foto: iStock / Getty)

¿A qué hora ver las Perseidas 2025 en California?

En California, el pico de actividad de la lluvia de meteoros está previsto para la noche del 12 y la madrugada del 13 de agosto de 2025. El mejor momento para observarlas será desde la medianoche hasta antes del amanecer, cuando el radiante —el punto del cielo de donde parecen provenir— se eleve más sobre el horizonte.

Se recomienda buscar un sitio con poca o nula contaminación lumínica, lejos de las ciudades, y mirar directamente al cielo sin usar telescopios ni prismáticos, ya que el campo visual debe ser lo más amplio posible para captar la mayor cantidad de meteoros.

¿Dónde ver las Perseidas 2025 EN VIVO ONLINE?

Para quienes no puedan desplazarse a zonas rurales, varios observatorios y plataformas astronómicas transmitirán el evento en vivo y en línea. Entre las opciones más destacadas se encuentran:

NASA TV – Cobertura especial con imágenes en alta resolución.

– Cobertura especial con imágenes en alta resolución. Virtual Telescope Project – Transmisión internacional gratuita.

– Transmisión internacional gratuita. Sky Live – Seguimiento en tiempo real con comentarios de astrónomos.

Estas emisiones permitirán disfrutar de las Perseidas 2025 desde casa, con perspectivas privilegiadas captadas por cámaras situadas en los mejores puntos de observación.