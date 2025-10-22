La fase final de la Copa Centroamericana CONCACAF 2025 ha quedado definida, y la Liga Deportiva Alajuelense (LDA) se consolida como el único representante de Costa Rica en las semifinales. El equipo “manudo” aseguró su boleto al eliminar al Motagua de Honduras por un marcador global de 2-2, avanzando por el criterio de gol de visitante, una victoria que también le otorgó la clasificación directa a la próxima edición de la Copa de Campeones de la CONCACAF 2026. Ahora, los Rojinegros se enfrentarán a los Albos de Honduras en una serie de ida y vuelta de alto voltaje.

El calendario de las semifinales, confirmado por la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol, establece que el Alajuelense abrirá en casa la serie ante el Olimpia el jueves 23 de octubre, y cerrará la eliminatoria de visita en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa entre el 30 de octubre. El Olimpia, dirigido por Óscar Ramírez, llega tras superar al Cartaginés con un marcador global de 4-2. El otro cruce de semifinales lo disputarán el Real España (que eliminó a Plaza Amador) y el Xelajú (que venció a Sporting San Miguelito).

De acuerdo con el reglamento de la Concacaf, en caso de empate global en la semifinal, el primer criterio de desempate será la mayor cantidad de goles convertidos como visitante en el tiempo reglamentario. Si la igualdad persiste, se jugarán dos tiempos extra de 15 minutos, con la particularidad de que los goles de visitante no contarán como criterio de desempate durante este periodo adicional. Además, se permitirá una sexta sustitución en el tiempo extra.

Una vez concluidas las semifinales, los dos ganadores avanzarán a la final de la Copa Centroamericana, donde se definirá al tercer campeón del torneo regional. Los partidos de la gran final están programados para jugarse la ida entre el 25 y el 27 de noviembre, y la vuelta entre el 2 y el 4 de diciembre. Si el empate continúa después de la prórroga en las semifinales o la final, el ganador se determinará mediante el procedimiento de tiros de penal.

LDA Alajuelense clasificó a semifinales después de eliminar a Motagua en la ronda previa de la Copa Centroamericana de la CONCACAF 2025. | Crédito: Liga Deportiva Alajuelense / Facebook

¿Dónde ver LDA Alajuelense vs. CD Olimpia EN VIVO GRATIS por semifinal de Copa Centroamericana 2025?

La transmisión oficial en Costa Rica y Honduras del partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Club Deportivo Olimpia estará a cargo de ESPN y Disney+, canal oficial de la Copa Centroamericana de CONCACAF 2025. Además, el encuentro estará disponible en territorios seleccionados por el canal oficial de YouTube de CONCACAF a partir de las 8:00 p.m. hora de San José (Costa Rica) y Tegucigalpa (Honduras).

En Estados Unidos, el juego LDA Alajuelense vs. CD Olimpia por las semifinales de la Copa Centroamericana CONCACAF 2025 se podrá ver en vivo a través de FOX Soccer Plus, Tubi y Canal de YouTube de CONCACAF desde las 10:00 p.m. ET / 7:00 p.m. PT. Para quienes tengan dificultades para acceder desde EE.UU., se recomienda utilizar una VPN para conectarse a la señal oficial del torneo.

REGIÓN CANALES TV / STREAMING IDIOMA Caribe ESPN y Disney+ Todos los idiomas (excepto francés y holandés) Centroamerica ESPN y Disney+ Todos los idiomas Norteamérica Canadá: One Soccer/ México: Tubi y Canal de YouTube de CONCACAF / Estados Unidos: FOX Soccer Plus, Tubi y Canal de YouTube de CONCACAF Inglés y español Sudamérica ESPN y Disney+ Todos los idiomas Resto del mundo CONCACAF GO y Canal de YouTube de CONCACAF Inglés y español

CD Olimpia clasificó a semifinales después de eliminar a Cartaginés en la ronda previa de la Copa Centroamericana de la CONCACAF 2025. | Crédito: Club Olimpia Deportivo / Facebook

Horarios del partido LDA Alajuelense vs. CD Olimpia EN VIVO GRATIS por semifinal de Copa Centroamericana 2025

REGIÓN HORARIO Caribe 10:00 p.m. (UTC-4) Centroamérica 7:00 p.m. (GMT-6) Norteamérica EST (UTC-5): 6 p.m.

CST (UTC-6): 5 p.m.

MST (UTC-7): 4 p.m.

PST (UTC-8): 3 p.m. Sudamérica 9:00 p.m. (UTC-5) en Colombia, Ecuador y Perú

10:00 p.m. (UTC-4) en Venezuela y Bolivia

11:00 p.m. (UTC-3) en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay

Enfrentamientos previos LDA Alajuelense vs. CD Olimpia

2 de noviembre 2022 | LDA Alajuelense 2-2 CD Olimpia | Concacaf League

26 de octubre 2022 | CD Olimpia 3-2 LDA Alajuelense | Concacaf League

20 de enero 2021 | LDA Alajuelense 0-0 CD Olimpia | Concacaf League

10 de agosto 2017 | LDA Alajuelense 0-1 CD Olimpia | Concacaf League

3 de agosto 2017 | CD Olimpia 2-0 LDA Alajuelense | | Concacaf League