Alajuelense y Xelajú disputarán la final de la Copa Centroamericana CONCACAF 2025. Ambos equipos lograron su clasificación en tandas de penales; los costarricenses eliminaron a Olimpia como visitantes y el club guatemalteco dejó fuera a Real España. El encuentro de ida será este miércoles 26 de noviembre en el Estadio Alejandro Morera Soto, Alajuela, a partir de las 8:00 p.m. horario local . Si estás en Estados Unidos, México y otros países de Centroamérica, te comparto cómo y dónde ver el partido en vivo en directo online desde cualquier dispositivo móvil.

El campeón regional de este torneo no solo alzará la Copa Centroamericana, sino que también obtendrá un puesto directo en los Octavos de Final de la Copa de Campeones Concacaf 2026. Además, los equipos perdedores de las semifinales (Real CD España y CD Olimpia Deportivo) y los vencedores del Play-In (CS Cartaginés y Sporting San Miguelito) aseguraron su cupo en el torneo continental del próximo año, iniciando su participación en la Ronda Uno.

Dónde ver LDA Alajuelense - Xelajú MC EN VIVO por TV y Streaming Online

Estos son los canales de televisión y señal online para ver el partido entre LDA Alajuelense - Xelajú MC EN VIVO EN DIRECTO ONLINE por televisión y plataformas streaming online.

La transmisión de la Final de la Copa Centroamericana Concacaf 2025 estará disponible para los aficionados a través de diversos canales internacionales. Esto incluye a ESPN | Disney+ (en Centroamérica, Caribe y Sudamérica), Tubi (para México), FOX Sports (en Estados Unidos, en inglés) y One Soccer (en Canadá). Para el resto de las regiones, la Concacaf utilizará sus plataformas oficiales de streaming (aplican restricciones geográficas).

Región/País Televisión (TV) Streaming Online Estados Unidos

(USA) FOX Deportes, TUDN, Univision (Revisar programación) ViX, Tubi (Gratuito), FOX Soccer Plus, Paramount+ (Para ciertos torneos Concacaf) México TUDN, Televisa Canal 5 (Revisar programación) Tubi (Gratuito), Concacaf Official YouTube (Gratuito) Canadá No disponible en TV abierta OneSoccer Centroamérica (Países) Tigo Sports

(Guatemala, Honduras),

Teletica/Repretel

(Costa Rica),

Medcom/TVN

(Panamá),

NicaSports

(Nicaragua) Tigo Sports App

, Concacaf Official YouTube (Gratuito), Disney+ (para ciertas zonas del Caribe) Sudamérica

(Mayoría) ESPN (Revisar si está incluido en el paquete de la región) Disney+ (Cobertura limitada de Concacaf) Caribe ESPN (Excepto francés y holandés) Disney+, Flow Sports Europa y Otros Sport TV (Portugal), Ssport (República Checa, Eslovaquia) Concacaf GO (App Oficial de Concacaf), Concacaf Official YouTube (Gratuito)

Día, hora, TV y online para ver LDA Alajuelense vs. Xelajú

Partido: LDA Alajuelense vs. Xelajú MC

Fecha: miércoles 26 de noviembre de 2025

Horario: 6:00 p.m. PT / 7:00 p.m. MT / 8:00 p.m. CT / 9:00 p.m. ET

Estadio: Estadio Alejandro Morera Soto, Alajuela, Costa Rica