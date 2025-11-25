Conoce en qué canal TV y dónde ver el partido LDA Alajuelense vs. Xelajú MC EN VIVO EN DIRECTO por la final de la Copa Centroamericana 2025. (Foto: Composición Mag)
Conoce en qué canal TV y dónde ver el partido LDA Alajuelense vs. Xelajú MC EN VIVO EN DIRECTO por la final de la Copa Centroamericana 2025. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
Jairo Rúa

Alajuelense y Xelajú disputarán la final de la Copa Centroamericana CONCACAF 2025. Ambos equipos lograron su clasificación en tandas de penales; los costarricenses eliminaron a Olimpia como visitantes y el club guatemalteco dejó fuera a Real España. El encuentro de ida será este miércoles 26 de noviembre en el Estadio Alejandro Morera Soto, Alajuela, a partir de las 8:00 p.m. horario local. Si estás en Estados Unidos, México y otros países de Centroamérica, te comparto cómo y dónde ver el partido en vivo en directo online desde cualquier dispositivo móvil.

El campeón regional de este torneo no solo alzará la Copa Centroamericana, sino que también obtendrá un puesto directo en los Octavos de Final de la Copa de Campeones Concacaf 2026. Además, los equipos perdedores de las semifinales (Real CD España y CD Olimpia Deportivo) y los vencedores del Play-In (CS Cartaginés y Sporting San Miguelito) aseguraron su cupo en el torneo continental del próximo año, iniciando su participación en la Ronda Uno.

Dónde ver LDA Alajuelense - Xelajú MC EN VIVO por TV y Streaming Online

Estos son los canales de televisión y señal online para ver el partido entre LDA Alajuelense - Xelajú MC EN VIVO EN DIRECTO ONLINE por televisión y plataformas streaming online.

La transmisión de la Final de la Copa Centroamericana Concacaf 2025 estará disponible para los aficionados a través de diversos canales internacionales. Esto incluye a ESPN | Disney+ (en Centroamérica, Caribe y Sudamérica), Tubi (para México), FOX Sports (en Estados Unidos, en inglés) y One Soccer (en Canadá). Para el resto de las regiones, la Concacaf utilizará sus plataformas oficiales de streaming (aplican restricciones geográficas).

Región/PaísTelevisión (TV)Streaming Online
Estados Unidos
(USA)		FOX Deportes, TUDN, Univision (Revisar programación)ViX, Tubi (Gratuito), FOX Soccer Plus, Paramount+ (Para ciertos torneos Concacaf)
MéxicoTUDN, Televisa Canal 5 (Revisar programación)Tubi (Gratuito), Concacaf Official YouTube (Gratuito)
CanadáNo disponible en TV abiertaOneSoccer
Centroamérica (Países)Tigo Sports
(Guatemala, Honduras),
Teletica/Repretel
(Costa Rica),
Medcom/TVN
(Panamá),
NicaSports
(Nicaragua)		Tigo Sports App
, Concacaf Official YouTube (Gratuito), Disney+ (para ciertas zonas del Caribe)
Sudamérica
(Mayoría)		ESPN (Revisar si está incluido en el paquete de la región)Disney+ (Cobertura limitada de Concacaf)
CaribeESPN (Excepto francés y holandés)Disney+, Flow Sports
Europa y OtrosSport TV (Portugal), Ssport (República Checa, Eslovaquia)Concacaf GO (App Oficial de Concacaf), Concacaf Official YouTube (Gratuito)

Día, hora, TV y online para ver LDA Alajuelense vs. Xelajú

  • Partido: LDA Alajuelense vs. Xelajú MC
  • Fecha: miércoles 26 de noviembre de 2025
  • Horario: 6:00 p.m. PT / 7:00 p.m. MT / 8:00 p.m. CT / 9:00 p.m. ET
  • Estadio: Estadio Alejandro Morera Soto, Alajuela, Costa Rica
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC