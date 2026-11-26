Cruz Azul inicia ante León la defensa de su título en la Liguilla del Apertura 2026. La Máquina, dirigida por Joel Huiqui, visitará el Nou Camp para disputar la ida de los cuartos de final de la Liga MX, con la mira en su primer bicampeonato en torneos cortos. Del otro lado, los Esmeraldas buscarán hacer pesar su localía y dejar contra las cuerdas al vigente campeón del fútbol mexicano. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO por TV y streaming online? Te comparto la guía de canales y señal disponible para seguir la cobertura completa.

Cruz Azul y León se enfrentarán en los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX con seis puntos de diferencia en la tabla general. La Máquina terminó la fase regular en segundo lugar con 32 unidades, después de ceder el liderato en la última jornada al caer 1-0 ante Chivas en el Estadio Akron. Los cementeros disputarán el partido de vuelta ante su afición y tendrán a su favor el criterio de desempate por posición en la clasificación.

León, dirigido por Javier Gandolfi, aseguró su boleto a la Liguilla en la última jornada con una victoria de 2-1 sobre Santos Laguna, definida por un gol de Ismael Díaz al minuto 90. Ese triunfo dejó a La Fiera en el séptimo puesto con 26 puntos y selló su cruce ante Cruz Azul: los esmeraldas deberán superar a los cementeros en el marcador global para avanzar a semifinales.

¿Dónde ver León vs. Cruz Azul EN VIVO por TV y Streaming Online?

León vs. Cruz Azul se podrá ver en México por FOX en televisión y FOX One por internet. El partido de ida de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX se jugará el jueves 26 de noviembre, a las 21:10 horas del centro de México, en el Estadio León.

País o territorio Transmisión por TV Transmisión online México FOX FOX One Estados Unidos TUDN ViX Premium mediante Prime Video, según la guía de The Sporting News publicada en Yahoo; conviene comprobar la disponibilidad del encuentro antes de contratar

¿A qué hora juega León vs. Cruz Azul EN VIVO HOY por la Liga MX?

El partido León vs. Cruz Azul, por la ida de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX, se jugará el jueves 26 de noviembre a las 21:10 horas del centro de México, en el Estadio León, también conocido como Nou Camp. En Perú, el encuentro comenzará a las 22:10 del mismo jueves.

País o zona Hora local Fecha México: Ciudad de México, León y Monterrey 21:10 Jueves 26 de noviembre México: Cancún 22:10 Jueves 26 de noviembre México: Tijuana 19:10 Jueves 26 de noviembre Guatemala 21:10 Jueves 26 de noviembre El Salvador 21:10 Jueves 26 de noviembre Honduras 21:10 Jueves 26 de noviembre Nicaragua 21:10 Jueves 26 de noviembre Costa Rica 21:10 Jueves 26 de noviembre Panamá 22:10 Jueves 26 de noviembre Perú 22:10 Jueves 26 de noviembre Colombia 22:10 Jueves 26 de noviembre Ecuador continental 22:10 Jueves 26 de noviembre Bolivia 23:10 Jueves 26 de noviembre Venezuela 23:10 Jueves 26 de noviembre República Dominicana 23:10 Jueves 26 de noviembre Puerto Rico 23:10 Jueves 26 de noviembre Argentina 00:10 Viernes 27 de noviembre Uruguay 00:10 Viernes 27 de noviembre Paraguay 00:10 Viernes 27 de noviembre Chile: Santiago 00:10 Viernes 27 de noviembre Brasil: Brasilia, São Paulo y Río de Janeiro 00:10 Viernes 27 de noviembre Estados Unidos: Este — Miami y Nueva York 22:10 Jueves 26 de noviembre Estados Unidos: Centro — Chicago y Dallas 21:10 Jueves 26 de noviembre Estados Unidos: Montaña — Denver 20:10 Jueves 26 de noviembre Estados Unidos: Pacífico — Los Ángeles 19:10 Jueves 26 de noviembre España peninsular 04:10 Viernes 27 de noviembre España: islas Canarias 03:10 Viernes 27 de noviembre