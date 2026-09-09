El mítico estadio de Anfield será escenario de un electrizante encuentro este miércoles 9 de septiembre en punto de las 12:00 p.m. PT / 3:00 p.m. ET / 9:00 p.m. (horario peninsular), cuando Liverpool reciba al Atlético de Madrid en la primera jornada de la UEFA Champions League 2026/27, marcando el debut de ambos clubes en el nuevo formato europeo, con un renovado vestuario de los Reds dirigido por Andoni Iraola frente a la incombustible disciplina del conjunto colchonero bajo las órdenes de Diego Simeone. Si quieres ver el partido Liverpool — Atlético de Madrid EN VIVO EN DIRECTO por TV y streaming online, te comparto la lista de canales y plataformas que están disponibles.
Dónde ver Liverpool — Atlético de Madrid EN VIVO por la Champions League 2026-27 por TV y Streaming Online
Conoce cuáles son los canales de TV y streaming online disponibles para ver el partido Liverpool — Atlético de Madrid EN VIVO EN DIRECTO desde Anfield, por la jornada inaugural de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27.
|País / Región
|TV (abierta / pago)
|Streaming / OTT oficial
|España
|Movistar Liga de Campeones
|Movistar+
|Estados Unidos
|TUDN USA
|Paramount+, TUDN.com, TUDN App, ViX
|México
|--
|FOX One, FOX+
|Costa Rica
|ESPN Norte
|Disney+ Premium Norte
|El Salvador
|ESPN Norte
|Disney+ Premium Norte
|Guatemala
|ESPN Norte
|Disney+ Premium Norte
|Honduras
|ESPN Norte
|Disney+ Premium Norte
|Nicaragua
|ESPN Norte
|Disney+ Premium Norte
|Panamá
|ESPN Norte
|Disney+ Premium Norte
|República Dominicana
|ESPN Norte
|Disney+ Premium Norte
|Colombia
|ESPN Colombia
|Disney+ Premium Sur
|Ecuador
|ESPN Colombia
|Disney+ Premium Sur
|Perú
|ESPN Colombia
|Disney+ Premium Sur
|Bolivia
|ESPN Colombia
|Disney+ Premium Chile
|Chile
|ESPN Chile
|Disney+ Premium Chile
|Venezuela
|ESPN Colombia
|Disney+ Premium Sur, inter
|Argentina
|Fox Sports Argentina
|Disney+ Premium Argentina
|Uruguay
|ESPN Colombia
|Disney+ Premium Argentina
|Brasil
|TNT Brasil
|Zapping, Claro TV+, Max Brazil, Sky+, Vivo Play
Horarios para ver Liverpool — Atlético de Madrid por Champions League 2026-27
Conoce los horarios por país para ver el partido entre Liverpool — Atlético de Madrid por la fase liguera de la UEFA Champions League 2026-27 este miércoles 9 de septiembre.
|País
|Hora local
|Argentina
|16:00
|Brasil
|16:00
|Paraguay
|16:00
|Uruguay
|16:00
|Bolivia
|15:00
|Chile
|15:00
|Venezuela
|15:00
|Colombia
|14:00
|Ecuador
|14:00
|Perú
|14:00