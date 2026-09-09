Liverpool y Atlético de Madrid se verán las caras sobre el césped de Anfield en un duelo de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27. | Crédito: uefa.com / Composición Mag
Liverpool y Atlético de Madrid se verán las caras sobre el césped de Anfield en un duelo de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27. | Crédito: uefa.com / Composición Mag
Ronie Bautista
Ronie Bautista

El mítico estadio de Anfield será escenario de un electrizante encuentro este miércoles 9 de septiembre en punto de las 12:00 p.m. PT / 3:00 p.m. ET / 9:00 p.m. (horario peninsular), cuando Liverpool reciba al Atlético de Madrid en la primera jornada de la UEFA Champions League 2026/27, marcando el debut de ambos clubes en el nuevo formato europeo, con un renovado vestuario de los Reds dirigido por Andoni Iraola frente a la incombustible disciplina del conjunto colchonero bajo las órdenes de Diego Simeone. Si quieres ver el partido Liverpool — Atlético de Madrid EN VIVO EN DIRECTO por TV y streaming online, te comparto la lista de canales y plataformas que están disponibles.

Dónde ver Liverpool — Atlético de Madrid EN VIVO por la Champions League 2026-27 por TV y Streaming Online

Conoce cuáles son los canales de TV y streaming online disponibles para ver el partido Liverpool — Atlético de Madrid EN VIVO EN DIRECTO desde Anfield, por la jornada inaugural de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27.

País / RegiónTV (abierta / pago)Streaming / OTT oficial
EspañaMovistar Liga de CampeonesMovistar+
Estados UnidosTUDN USAParamount+, TUDN.com, TUDN App, ViX
México--FOX One, FOX+
Costa RicaESPN NorteDisney+ Premium Norte
El SalvadorESPN NorteDisney+ Premium Norte
GuatemalaESPN NorteDisney+ Premium Norte
HondurasESPN NorteDisney+ Premium Norte
NicaraguaESPN NorteDisney+ Premium Norte
PanamáESPN NorteDisney+ Premium Norte
República DominicanaESPN NorteDisney+ Premium Norte
ColombiaESPN ColombiaDisney+ Premium Sur
EcuadorESPN ColombiaDisney+ Premium Sur
PerúESPN ColombiaDisney+ Premium Sur
BoliviaESPN ColombiaDisney+ Premium Chile
ChileESPN ChileDisney+ Premium Chile
VenezuelaESPN ColombiaDisney+ Premium Sur, inter
ArgentinaFox Sports ArgentinaDisney+ Premium Argentina
UruguayESPN ColombiaDisney+ Premium Argentina
BrasilTNT BrasilZapping, Claro TV+, Max Brazil, Sky+, Vivo Play

Horarios para ver Liverpool — Atlético de Madrid por Champions League 2026-27

Conoce los horarios por país para ver el partido entre Liverpool — Atlético de Madrid por la fase liguera de la UEFA Champions League 2026-27 este miércoles 9 de septiembre.

PaísHora local
Argentina16:00
Brasil16:00
Paraguay16:00
Uruguay16:00
Bolivia15:00
Chile15:00
Venezuela15:00
Colombia14:00
Ecuador14:00
Perú14:00
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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