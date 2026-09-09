El mítico estadio de Anfield será escenario de un electrizante encuentro este miércoles 9 de septiembre en punto de las 12:00 p.m. PT / 3:00 p.m. ET / 9:00 p.m. (horario peninsular) , cuando Liverpool reciba al Atlético de Madrid en la primera jornada de la UEFA Champions League 2026/27 , marcando el debut de ambos clubes en el nuevo formato europeo, con un renovado vestuario de los Reds dirigido por Andoni Iraola frente a la incombustible disciplina del conjunto colchonero bajo las órdenes de Diego Simeone. Si quieres ver el partido Liverpool — Atlético de Madrid EN VIVO EN DIRECTO por TV y streaming online, te comparto la lista de canales y plataformas que están disponibles.

Dónde ver Liverpool — Atlético de Madrid EN VIVO por la Champions League 2026-27 por TV y Streaming Online

Conoce cuáles son los canales de TV y streaming online disponibles para ver el partido Liverpool — Atlético de Madrid EN VIVO EN DIRECTO desde Anfield, por la jornada inaugural de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27.

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Horarios para ver Liverpool — Atlético de Madrid por Champions League 2026-27

Conoce los horarios por país para ver el partido entre Liverpool — Atlético de Madrid por la fase liguera de la UEFA Champions League 2026-27 este miércoles 9 de septiembre.

País Hora local Argentina 16:00 Brasil 16:00 Paraguay 16:00 Uruguay 16:00 Bolivia 15:00 Chile 15:00 Venezuela 15:00 Colombia 14:00 Ecuador 14:00 Perú 14:00