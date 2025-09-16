¿Dónde ver Liverpool - Atlético Madrid EN VIVO GRATIS por Champions League 2025-26? Consulta horarios y canales en USA y México. (Fotos: AFP / Composición: Mag)
¿Dónde ver Liverpool - Atlético Madrid EN VIVO GRATIS por Champions League 2025-26? Consulta horarios y canales en USA y México. (Fotos: AFP / Composición: Mag)
Andrés Manrique
Andrés Manrique

El Atlético de Madrid llega a Anfield con varias caras nuevas y la ilusión de pelear por todos los títulos. Con fichajes destacados como Thiago Almada, Álex Baena y Johnny Cardoso, el equipo de Diego Simeone busca renovar su plantilla y mantener su competitividad en La Liga, la Copa del Rey y la Champions League.

Pese a la juventud incorporada, el Atlético mantiene a sus referentes históricos: Jan Oblak, Antoine Griezmann, Koke, Marcos Llorente, José María Giménez y el goleador Julián Álvarez, quienes liderarán al equipo en su visita a Liverpool. El Cholo Simeone apuesta a un mix de experiencia y juventud para intentar una gran temporada internacional.

Por su parte, el Liverpool llega en gran momento, tras vencer 1-0 a Burnley y liderar la Premier League. Con un equipo sólido y motivado, los Reds buscarán mantener su dominio en Anfield y sumar tres puntos cruciales en el inicio de la Champions League 2025-26.

Atlético de Madrid visita Anfield para enfrentar a Liverpool en la primera jornada de la Champions League 2025-26. (Fotos: AFP)

¿A qué hora juega Liverpool — Atlético Madrid EN VIVO por Champions League?

El partido se disputará el miércoles 17 de septiembre en Anfield, Liverpool. Aquí los horarios según cada país:

País / RegiónHora
España21:00
Argentina16:00
Estados Unidos (Este)15:00
Ciudad de México13:00

¿Qué canales transmitirán Liverpool — Atlético Madrid EN VIVO por TV y streaming?

Los fanáticos podrán seguir el partido en diversos canales y plataformas online:

País / RegiónTVStreaming Online
EspañaMovistar Liga de CampeonesMovistar Plus+
México y CentroaméricaFOX / Caliente TVCaliente TV
Estados UnidosTUDN / Univision en DirecTVParamount+ (prueba gratuita), ViX Premium (prueba gratuita)
ArgentinaFox SportsDisney+
Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, BoliviaESPNDisney+
