El Atlético de Madrid llega a Anfield con varias caras nuevas y la ilusión de pelear por todos los títulos. Con fichajes destacados como Thiago Almada, Álex Baena y Johnny Cardoso, el equipo de Diego Simeone busca renovar su plantilla y mantener su competitividad en La Liga, la Copa del Rey y la Champions League.

Pese a la juventud incorporada, el Atlético mantiene a sus referentes históricos: Jan Oblak, Antoine Griezmann, Koke, Marcos Llorente, José María Giménez y el goleador Julián Álvarez, quienes liderarán al equipo en su visita a Liverpool. El Cholo Simeone apuesta a un mix de experiencia y juventud para intentar una gran temporada internacional.

Por su parte, el Liverpool llega en gran momento, tras vencer 1-0 a Burnley y liderar la Premier League. Con un equipo sólido y motivado, los Reds buscarán mantener su dominio en Anfield y sumar tres puntos cruciales en el inicio de la Champions League 2025-26.

Atlético de Madrid visita Anfield para enfrentar a Liverpool en la primera jornada de la Champions League 2025-26. (Fotos: AFP)

¿A qué hora juega Liverpool — Atlético Madrid EN VIVO por Champions League?

El partido se disputará el miércoles 17 de septiembre en Anfield, Liverpool. Aquí los horarios según cada país:

País / Región Hora España 21:00 Argentina 16:00 Estados Unidos (Este) 15:00 Ciudad de México 13:00

¿Qué canales transmitirán Liverpool — Atlético Madrid EN VIVO por TV y streaming?

Los fanáticos podrán seguir el partido en diversos canales y plataformas online:

País / Región TV Streaming Online España Movistar Liga de Campeones Movistar Plus+ México y Centroamérica FOX / Caliente TV Caliente TV Estados Unidos TUDN / Univision en DirecTV Paramount+ (prueba gratuita), ViX Premium (prueba gratuita) Argentina Fox Sports Disney+ Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia ESPN Disney+