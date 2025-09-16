El Atlético de Madrid llega a Anfield con varias caras nuevas y la ilusión de pelear por todos los títulos. Con fichajes destacados como Thiago Almada, Álex Baena y Johnny Cardoso, el equipo de Diego Simeone busca renovar su plantilla y mantener su competitividad en La Liga, la Copa del Rey y la Champions League.
Pese a la juventud incorporada, el Atlético mantiene a sus referentes históricos: Jan Oblak, Antoine Griezmann, Koke, Marcos Llorente, José María Giménez y el goleador Julián Álvarez, quienes liderarán al equipo en su visita a Liverpool. El Cholo Simeone apuesta a un mix de experiencia y juventud para intentar una gran temporada internacional.
Por su parte, el Liverpool llega en gran momento, tras vencer 1-0 a Burnley y liderar la Premier League. Con un equipo sólido y motivado, los Reds buscarán mantener su dominio en Anfield y sumar tres puntos cruciales en el inicio de la Champions League 2025-26.
¿A qué hora juega Liverpool — Atlético Madrid EN VIVO por Champions League?
El partido se disputará el miércoles 17 de septiembre en Anfield, Liverpool. Aquí los horarios según cada país:
|País / Región
|Hora
|España
|21:00
|Argentina
|16:00
|Estados Unidos (Este)
|15:00
|Ciudad de México
|13:00
¿Qué canales transmitirán Liverpool — Atlético Madrid EN VIVO por TV y streaming?
Los fanáticos podrán seguir el partido en diversos canales y plataformas online:
|País / Región
|TV
|Streaming Online
|España
|Movistar Liga de Campeones
|Movistar Plus+
|México y Centroamérica
|FOX / Caliente TV
|Caliente TV
|Estados Unidos
|TUDN / Univision en DirecTV
|Paramount+ (prueba gratuita), ViX Premium (prueba gratuita)
|Argentina
|Fox Sports
|Disney+
|Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia
|ESPN
|Disney+