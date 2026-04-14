Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite Liverpool - PSG EN VIVO por la Champions League. (Foto: Composición Mag)
Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite Liverpool - PSG EN VIVO por la Champions League. (Foto: Composición Mag)
César Quispe Alcócer
César Quispe Alcócer

Por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League, el Liverpool y el PSG chocarán este martes 14 de abril en el mítico Anfield. Para que puedas ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO, consulta aquí los horarios y los canales de TV que transmitirán el encuentro, según el país en el que estés.

Luego del 2-0 en la ida a favor del cuadro francés, ambos equipos se verán las caras en un partido que promete muchas emociones. Y es que uno tratará de cuidar su ventaja, mientras que el otro dejará todo en la cancha para conseguir la remontada.

El partido Liverpool - PSG por la Champions League ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Mag)
El partido Liverpool - PSG por la Champions League ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Liverpool - PSG en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Liverpool - PSG por la Champions League este martes 14 de abril, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 3:00 pm
  • Estados Unidos (CT): 2:00 pm
  • Estados Unidos (MT): 1:00 pm
  • Estados Unidos (PT): 12:00 pm
  • México (CDMX): 1:00 pm
  • España: 9:00 pm                 
  • Puerto Rico: 3:00 pm
  • República Dominicana: 3:00 pm
  • Panamá: 2:00 pm
  • Costa Rica: 1:00 pm
  • El Salvador: 1:00 pm
  • Guatemala: 1:00 pm
  • Honduras: 1:00 pm
  • Nicaragua: 1:00 pm
  • Argentina: 4:00 pm
  • Brasil (Brasilia): 4:00 pm
  • Uruguay: 4:00 pm
  • Chile (Santiago): 4:00 pm
  • Paraguay: 4:00 pm
  • Bolivia: 3:00 pm
  • Venezuela: 3:00 pm
  • Ecuador: 2:00 pm
  • Perú: 2:00 pm
  • Colombia: 2:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Liverpool - PSG?

Este martes 14 de abril se podrá ver el Liverpool - PSG por la Champions League a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • Estados Unidos: Paramount+
  • México: TNT Sports, Max México
  • España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2
  • Alemania: Amazon Prime Video
  • Argentina: Disney+ Premium Argentina
  • Brasil: Max Brasil
  • Colombia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
  • Uruguay: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Argentina
  • Perú: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile
  • Ecuador: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
  • Bolivia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile
  • Venezuela: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
  • Costa Rica: ESPN2 Norte, Disney+ Premium Norte
  • El Salvador: ESPN2 Norte, Disney+ Premium Norte
  • Nicaragua: ESPN2 Norte, Disney+ Premium Norte
  • República Dominicana: ESPN2 Norte, Disney+ Premium Norte
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

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