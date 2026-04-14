Por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League, el Liverpool y el PSG chocarán este martes 14 de abril en el mítico Anfield. Para que puedas ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO, consulta aquí los horarios y los canales de TV que transmitirán el encuentro, según el país en el que estés.
Luego del 2-0 en la ida a favor del cuadro francés, ambos equipos se verán las caras en un partido que promete muchas emociones. Y es que uno tratará de cuidar su ventaja, mientras que el otro dejará todo en la cancha para conseguir la remontada.
¿A qué hora ver EN VIVO el Liverpool - PSG en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Liverpool - PSG por la Champions League este martes 14 de abril, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 3:00 pm
- Estados Unidos (CT): 2:00 pm
- Estados Unidos (MT): 1:00 pm
- Estados Unidos (PT): 12:00 pm
- México (CDMX): 1:00 pm
- España: 9:00 pm
- Puerto Rico: 3:00 pm
- República Dominicana: 3:00 pm
- Panamá: 2:00 pm
- Costa Rica: 1:00 pm
- El Salvador: 1:00 pm
- Guatemala: 1:00 pm
- Honduras: 1:00 pm
- Nicaragua: 1:00 pm
- Argentina: 4:00 pm
- Brasil (Brasilia): 4:00 pm
- Uruguay: 4:00 pm
- Chile (Santiago): 4:00 pm
- Paraguay: 4:00 pm
- Bolivia: 3:00 pm
- Venezuela: 3:00 pm
- Ecuador: 2:00 pm
- Perú: 2:00 pm
- Colombia: 2:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Liverpool - PSG?
Este martes 14 de abril se podrá ver el Liverpool - PSG por la Champions League a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: Paramount+
- México: TNT Sports, Max México
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2
- Alemania: Amazon Prime Video
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Brasil: Max Brasil
- Colombia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Uruguay: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Argentina
- Perú: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Ecuador: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Bolivia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Venezuela: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Costa Rica: ESPN2 Norte, Disney+ Premium Norte
- El Salvador: ESPN2 Norte, Disney+ Premium Norte
- Nicaragua: ESPN2 Norte, Disney+ Premium Norte
- República Dominicana: ESPN2 Norte, Disney+ Premium Norte