Real Madrid vs. Liverpool EN VIVO por la Champions League 2025 promete ser uno de los choques más esperados de la temporada. El equipo merengue, bajo el mando de Xabi Alonso, llega en un momento de recuperación tras un año sin títulos y con la ilusión de volver a dominar Europa. En La Liga, el Madrid atraviesa una campaña casi perfecta: goleó 4-0 al Valencia con doblete de Mbappé y tantos de Bellingham y Carreras, consolidando su liderazgo con un promedio de casi tres goles por partido.

Del otro lado, el Liverpool busca mantener su impulso tras superar una racha irregular. Los dirigidos por Arne Slot recuperaron confianza al vencer al Aston Villa en la Premier League y ahora se preparan para recibir al Real Madrid en Anfield, en un duelo que promete intensidad y fútbol de alto nivel.

¿A qué hora juega Liverpool vs Real Madrid por Champions League 2025?

El partido entre Liverpool y Real Madrid se disputará este martes 4 de noviembre de 2025 en el estadio Anfield, en Inglaterra. A continuación, consulta el horario según tu país.

País Hora España 21:00 Argentina 17:00 Estados Unidos (Este) 15:00 México (CDMX) 14:00

¿Qué canal transmite Liverpool vs Real Madrid EN VIVO?

El encuentro será televisado por distintos canales según el país. Además, podrá verse por streaming online en plataformas oficiales.

País Canal de TV Streaming España Movistar Liga de Campeones Movistar Plus+ México TNT Sports Max, TNT Go, Amazon Prime Video Estados Unidos TUDN USA, Univision Paramount+, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, Amazon Prime Video, VIX Argentina Fox Sports Disney+ Perú ESPN Disney+ Colombia ESPN Disney+ Chile ESPN Disney+