La emoción de los Playoffs de la NBA 2026 se traslada a Texas este viernes 24 de abril a las 8 p.m. ET / 5 p.m. PT para un duelo de infarto. Los Angeles Lakers llegan con una ventaja dominante de 2-0 tras defender su casa liderados por un LeBron James legendario. A pesar de las bajas de Luka Dončić y Austin Reaves, los angelinos lograron neutralizar a Kevin Durant en el Juego 2. Ahora, los Houston Rockets regresan a su cancha en una situación de vida o muerte para intentar remontar la serie. Si buscas dónde ver el Juego 3 - Lakers vs. Rockets EN VIVO, existen varias opciones de televisión y streaming para todos los amantes del buen básquetbol en Estados Unidos y México hoy.
¿Dónde ver Lakers vs. Rockets EN VIVO por Juego 3 de los Playoffs de la NBA 2026?
Si no quieres perderte este tercerpartidazo entre Lakers y Rockets, tienes varias opciones para seguirlo EN VIVO en Estados Unidos. La transmisión estará disponible única y exclusivamente a través de Amazon Prime Video, plataforma oficial de streaming de los juegos de la temporada 2026 de la NBA. También podrás disfrutar del partido mediante plataformas de streaming como NBA League Pass, que permite seguir los juegos en vivo desde cualquier dispositivo, ya sea celular, tablet o Smart TV.
¿A qué hora juega Lakers vs. Rockets por Juego 3 de los Playoffs de la NBA 2026 en USA, México y Latam?
- Eastern Time (ET): 8:00 p.m.
- Central Time (CT): 7:00 p.m.
- Mountain Time (MT): 6:00 p.m.
- Pacific Time (PT): 5:00 p.m.
- México (CDMX): 6:00 p.m.
- El Salvador: 6:00 p.m.
- Guatemala: 6:00 p.m.
- Honduras: 6:00 p.m.
- Nicaragua: 6:00 p.m.
- Costa Rica: 6:00 p.m.
- Panamá: 7:00 p.m.
- Ecuador: 7:00 p.m.
- Perú: 7:00 p.m.
- Colombia: 7:00 p.m.
- República Dominicana: 8:00 p.m.
- Puerto Rico: 8:00 p.m.
- Bolivia: 8:00 p.m.
- Venezuela: 8:00 p.m.
- Argentina: 9:00 p.m.
- Brasil (Brasilia): 9:00 p.m.
- Uruguay: 9:00 p.m.
- Chile (Santiago): 9:00 p.m.
- Paraguay: 9:00 p.m.