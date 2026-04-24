La emoción de los Playoffs de la NBA 2026 se traslada a Texas este viernes 24 de abril a las 8 p.m. ET / 5 p.m. PT para un duelo de infarto. Los Angeles Lakers llegan con una ventaja dominante de 2-0 tras defender su casa liderados por un LeBron James legendario. A pesar de las bajas de Luka Dončić y Austin Reaves, los angelinos lograron neutralizar a Kevin Durant en el Juego 2. Ahora, los Houston Rockets regresan a su cancha en una situación de vida o muerte para intentar remontar la serie. Si buscas dónde ver el Juego 3 - Lakers vs. Rockets EN VIVO, existen varias opciones de televisión y streaming para todos los amantes del buen básquetbol en Estados Unidos y México hoy.

¿Dónde ver Lakers vs. Rockets EN VIVO por Juego 3 de los Playoffs de la NBA 2026?

Si no quieres perderte este tercerpartidazo entre Lakers y Rockets, tienes varias opciones para seguirlo EN VIVO en Estados Unidos. La transmisión estará disponible única y exclusivamente a través de Amazon Prime Video , plataforma oficial de streaming de los juegos de la temporada 2026 de la NBA. También podrás disfrutar del partido mediante plataformas de streaming como NBA League Pass , que permite seguir los juegos en vivo desde cualquier dispositivo, ya sea celular, tablet o Smart TV.

¿A qué hora juega Lakers vs. Rockets por Juego 3 de los Playoffs de la NBA 2026 en USA, México y Latam?

Eastern Time (ET): 8:00 p.m.

8:00 p.m. Central Time (CT): 7:00 p.m.

7:00 p.m. Mountain Time (MT): 6:00 p.m.

6:00 p.m. Pacific Time (PT): 5:00 p.m.

5:00 p.m. México (CDMX): 6:00 p.m.

6:00 p.m. El Salvador: 6:00 p.m.

Guatemala: 6:00 p.m.

Honduras: 6:00 p.m.

Nicaragua: 6:00 p.m.

Costa Rica: 6:00 p.m.

Panamá: 7:00 p.m.

Ecuador: 7:00 p.m.

Perú: 7:00 p.m.

Colombia: 7:00 p.m.

República Dominicana: 8:00 p.m.

Puerto Rico: 8:00 p.m.

Bolivia: 8:00 p.m.

Venezuela: 8:00 p.m.

Argentina: 9:00 p.m.

Brasil (Brasilia): 9:00 p.m.

Uruguay: 9:00 p.m.

Chile (Santiago): 9:00 p.m.

Paraguay: 9:00 p.m.