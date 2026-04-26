Los Houston Rockets enfrentan la eliminación directa al estar abajo 3-0 en la serie de primera ronda contra Los Angeles Lakers. Ningún equipo en la historia de los Playoffs de la NBA 2026 ha logrado remontar este déficit, pero el Juego 4 promete emociones. LeBron James, a sus 41 años, está dominando la duela promediando más de 25 puntos y conectando jugadas épicas con Bronny. A pesar de las bajas de Luka Dončić y Austin Reaves, el equipo angelino ha sabido cerrar los partidos con gran maestría. Si buscas dónde ver el Juego 4 del partido de básquet en vivo y en directo, te comparto varias opciones de televisión y streaming para todos los amantes del buen básquetbol en Estados Unidos y México hoy.
El joven quinteto de Houston demostró en el Juego 3 que puede competir, liderando gran parte del tiempo antes de colapsar. Las actuaciones estelares de Alperen Sengun, Jabari Smith Jr. y Amen Thompson mantienen viva la esperanza de forzar un quinto juego. Sin embargo, los costosos balones perdidos y la posible ausencia de Kevin Durant por lesión complican el panorama texano esta noche. Los Rockets necesitan ajustar su defensa desesperadamente para frenar la efectividad perimetral de tiradores como Luke Kennard y Marcus Smart. Todo está listo para un choque vibrante donde la juventud buscará sobrevivir ante la experiencia implacable de los Lakers.
¿Dónde ver Lakers vs. Rockets EN VIVO por Juego 4 de los Playoffs de la NBA 2026?
Si no quieres perderte este cuarto partidazo entre Lakers y Rockets, tienes varias opciones para seguirlo EN VIVO en Estados Unidos. La transmisión estará disponible única y exclusivamente a través de HBO Max, plataforma oficial de streaming de los juegos de la temporada 2026 de la NBA. También podrás disfrutar del partido mediante plataformas de streaming como NBA League Pass, que permite seguir los juegos en vivo desde cualquier dispositivo, ya sea celular, tablet o Smart TV.
¿A qué hora juega Lakers vs. Rockets por Juego 4 de los Playoffs de la NBA 2026 en USA, México y Latam?
- Eastern Time (ET): 9:30 p.m.
- Central Time (CT): 8:30 p.m.
- Mountain Time (MT): 7:30 p.m.
- Pacific Time (PT): 6:30 p.m.
- México (CDMX): 7:30 p.m.
- El Salvador: 7:30 p.m.
- Guatemala: 7:30 p.m.
- Honduras: 7:30 p.m.
- Nicaragua: 7:30 p.m.
- Costa Rica: 7:30 p.m.
- Panamá: 8:30 p.m.
- Ecuador: 8:30 p.m.
- Perú: 8:30 p.m.
- Colombia: 8:30 p.m.
- República Dominicana: 9:30 p.m.
- Puerto Rico: 9:30 p.m.
- Bolivia: 9:30 p.m.
- Venezuela: 9:30 p.m.
- Argentina: 10:30 p.m.
- Brasil (Brasilia): 10:30 p.m.
- Uruguay: 10:30 p.m.
- Chile (Santiago): 10:30 p.m.
- Paraguay: 10:30 p.m.
Fecha, hora, TV y online para ver Lakers-Rockets EN VIVO
- Serie: Lakers 3-0 Rockets
- Día: Domingo, 26 de abril de 2026
- Estadio: Toyota Center, Houston
- Horario: 21:30 hora del Este de Estados Unidos, 3:30 de España (lunes 27 de abril)