Los Houston Rockets enfrentan la eliminación directa al estar abajo 3-0 en la serie de primera ronda contra Los Angeles Lakers. Ningún equipo en la historia de los Playoffs de la NBA 2026 ha logrado remontar este déficit, pero el Juego 4 promete emociones. LeBron James, a sus 41 años, está dominando la duela promediando más de 25 puntos y conectando jugadas épicas con Bronny. A pesar de las bajas de Luka Dončić y Austin Reaves, el equipo angelino ha sabido cerrar los partidos con gran maestría. Si buscas dónde ver el Juego 4 del partido de básquet en vivo y en directo, te comparto varias opciones de televisión y streaming para todos los amantes del buen básquetbol en Estados Unidos y México hoy.

El joven quinteto de Houston demostró en el Juego 3 que puede competir, liderando gran parte del tiempo antes de colapsar. Las actuaciones estelares de Alperen Sengun, Jabari Smith Jr. y Amen Thompson mantienen viva la esperanza de forzar un quinto juego. Sin embargo, los costosos balones perdidos y la posible ausencia de Kevin Durant por lesión complican el panorama texano esta noche. Los Rockets necesitan ajustar su defensa desesperadamente para frenar la efectividad perimetral de tiradores como Luke Kennard y Marcus Smart. Todo está listo para un choque vibrante donde la juventud buscará sobrevivir ante la experiencia implacable de los Lakers.

¿Dónde ver Lakers vs. Rockets EN VIVO por Juego 4 de los Playoffs de la NBA 2026?

Si no quieres perderte este cuarto partidazo entre Lakers y Rockets, tienes varias opciones para seguirlo EN VIVO en Estados Unidos. La transmisión estará disponible única y exclusivamente a través de HBO Max , plataforma oficial de streaming de los juegos de la temporada 2026 de la NBA. También podrás disfrutar del partido mediante plataformas de streaming como NBA League Pass , que permite seguir los juegos en vivo desde cualquier dispositivo, ya sea celular, tablet o Smart TV.

¿A qué hora juega Lakers vs. Rockets por Juego 4 de los Playoffs de la NBA 2026 en USA, México y Latam?

Eastern Time (ET): 9:30 p.m.

9:30 p.m. Central Time (CT): 8:30 p.m.

8:30 p.m. Mountain Time (MT): 7:30 p.m.

7:30 p.m. Pacific Time (PT): 6:30 p.m.

6:30 p.m. México (CDMX): 7:30 p.m.

7:30 p.m. El Salvador: 7:30 p.m.

Guatemala: 7:30 p.m.

Honduras: 7:30 p.m.

Nicaragua: 7:30 p.m.

Costa Rica: 7:30 p.m.

Panamá: 8:30 p.m.

Ecuador: 8:30 p.m.

Perú: 8:30 p.m.

Colombia: 8:30 p.m.

República Dominicana: 9:30 p.m.

Puerto Rico: 9:30 p.m.

Bolivia: 9:30 p.m.

Venezuela: 9:30 p.m.

Argentina: 10:30 p.m.

Brasil (Brasilia): 10:30 p.m.

Uruguay: 10:30 p.m.

Chile (Santiago): 10:30 p.m.

Paraguay: 10:30 p.m.

Fecha, hora, TV y online para ver Lakers-Rockets EN VIVO

Serie: Lakers 3-0 Rockets

Lakers 3-0 Rockets Día: Domingo, 26 de abril de 2026

Domingo, 26 de abril de 2026 Estadio: Toyota Center, Houston

Toyota Center, Houston Horario: 21:30 hora del Este de Estados Unidos, 3:30 de España (lunes 27 de abril)