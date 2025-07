Si buscas maneras de celebrar el 4 de julio en el Gran Miami y Miami Beach, sea que disfrutes relajándote en la playa, haciendo una barbacoa o reuniéndote con amigos, encontrarás muchas opciones geniales. Los barrios y hoteles locales del lugar organizan sus propias fiestas y espectáculos de fuegos artificiales, lo que garantiza que, sin importar dónde estés, tengas cerca un lugar fantástico para celebrar el Día de la Independencia de los Estados Unidos.

Estos son los lugares para ver los fuegos artificiales en Miami

Miami celebrará la independencia de Estados Unidos con un montón de espectáculos brillantes en forma de fuegos artificiales y drones. Si buscas no perderte nada, hemos reunido varios lugares para contemplar el cielo, ya sea que prefieras un hotel glamuroso, sentarte junto a la bahía o celebrar esta festividad patriótica en un partido de béisbol.

El Hotel Biltmore, Coral Gables

Toma tu silla de jardín más cómoda, siéntate y relájate en el amplio campo de golf cerca de este icónico hotel de Coral Gables, porque regresa su gran espectáculo de fuegos artificiales del 4 de julio. No solo tendrás el mejor asiento, sino que también habrá food trucks y una banda en vivo tocará música durante toda la noche.

Parque Lummus, Miami Beach

Celebra en Ocean Drive para una noche llena de música patriótica y clásicos de Broadway interpretados por la Orquesta del Festival de Música Clásica de Miami Beach y cantantes de la División de Exalumnos. Trae tumbonas, mantas y picnics a este evento gratuito, o reserva en un restaurante cercano al aire libre, ya que la actuación estará acompañada de un deslumbrante espectáculo de fuegos artificiales.

Bayfront Park, centro de Miami

La gran celebración del 4 de Julio en la bahía incluirá actuaciones de artistas locales y la Banda de la Marina de los EE. UU., una emocionante competencia de comer hot dogs, food trucks y un gran espectáculo de fuegos artificiales para cerrar la noche. Además, los fuegos artificiales incluyen vistas de la hermosa bahía azul, ya que Bayfront Park celebra su centenario con artistas en zancos, autos clásicos, juegos de carnaval, un tanque de agua benéfico y mucho más.

Los barrios y hoteles locales del lugar organizan sus propias fiestas y espectáculos de fuegos artificiales en Miami este viernes 4 de julio. (Foto: AI / Canva-Mag)

Parque Milander, Hialeah

Este Día de la Independencia, no te pierdas el esperado concierto del 4 de Julio organizado por la ciudad de Hialeah. Será imposible no bailar toda la noche, pero no olvides visitar cualquiera de los puestos de comida y bebida del lugar. El enorme escenario no solo ofrecerá actuaciones en vivo, sino que también servirá como escenario para un espectáculo de fuegos artificiales de 30 minutos y un espectáculo de láser que no encontrarás en ningún otro lugar.

Parque Peacock, Coconut Grove

Un espectáculo de fuegos artificiales y drones, actividades familiares y música de la gloriosa Orquesta Sinfónica de Miami te esperan en el Parque Peacock de Coconut Grove para esta celebración gratuita. Al aire libre, escucha los clásicos de la música americana mientras los fuegos artificiales iluminan la noche.

Autopista Homestead-Miami

Qué obtienes al combinar divertidas actividades infantiles, docenas de food trucks, música en vivo, una exhibición de autos y espectaculares fuegos artificiales en la cuna de las carreras del sur de Florida. Este emocionante espectáculo regresa y te dará la oportunidad de explorar el autódromo y sentir la adrenalina y la emoción de donde se han celebrado cientos de carreras a lo largo de los años. La entrada al evento y el estacionamiento son gratuitos.

LoanDepot Park, La Pequeña Habana

El 4 de julio, los Cerveceros de Milwaukee estarán en la ciudad para la fiesta anual Red, White & Brew de los Marlins de Miami en el LoanDepot Park. Presentada por Budweiser, la celebración incluye disfrutar de bebidas por todo Estados Unidos y degustar cervezas estadounidenses.

El cielo de Miami estará iluminado en la noche del 4 de julio por fuegos artificiales y drones por el Día de la Independencia de los Estados Unidos. (Foto: AI / Canva, Mag)

JW Marriott Turnberry Resort & Spa, Aventura

Si buscas una celebración de alto nivel para el Día de la Independencia, el JW Marriott Turnberry Resort & Spa ofrece ‘4th on the Green’, un evento completo con barra libre, barbacoa, food trucks, entretenimiento de DJ en vivo, actividades para niños (incluyendo castillo inflable y autos chocadores), y vistas privilegiadas de los fuegos artificiales.

Parque Tropical, Olympia Heights

Saca tu equipo rojo, blanco y azul para disfrutar de los fuegos artificiales en Tropical Park, donde se celebrará un evento gratuito con actividades para toda la familia, música en vivo y deliciosos food trucks. Los asistentes pueden traer sus propias mantas y sillas de jardín. El estacionamiento será limitado, así que te recomendamos llegar temprano o compartir el auto.

InterContinental Miami, Centro de Miami

Disfrute de una vista privilegiada de los fuegos artificiales del Día de la Independencia desde la azotea SeaSide del InterContinental Miami. El evento incluye pastelitos caseros y una copa de champán para adultos, con refrescos disponibles para menores. Se requiere entrada.

Miami se ilumina el 4 de Julio de 2025 por el Día de la Independencia. Siéntate en cualquier balcón y tendrás una vista de los fuegos artificiales estallando por toda la ciudad: sobre campos de golf y al otro lado de la bahía, sobre parques y subiendo desde patios y calles de la ciudad. Cualquier forma que elijas para disfrutarlos es genial, aunque no hay nada como la camaradería patriótica de disfrutarlo todo con otros.