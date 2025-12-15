La élite del fútbol mundial vuelve a reunirse este martes 16 de diciembre en una noche cargada de brillo y expectativa, cuando la FIFA celebre los Premios The Best 2025. El escenario será un exclusivo salón del hotel Fairmont de Doha, donde cerca de 80 invitados serán testigos de una gala íntima, en formato reducido, que revelará a los grandes ganadores del año. La ceremonia comenzará a las 12:00 p.m. ET / 9:00 a.m. PT y promete concentrar la atención de los fanáticos en todo el planeta.
La edición 2025 llega marcada por el fuerte protagonismo del PSG, club que atraviesa uno de los mejores momentos de su historia y que podría dominar buena parte de los premios. Ousmane Dembélé y Luis Enrique aparecen como los principales favoritos a mejor jugador y mejor entrenador masculino. Además, el XI ideal y el premio a mejor portero también podrían teñirse de nombres ligados al equipo parisino.
Más allá de los nombres propios, la gala destaca por su sistema de votación, considerado uno de los más representativos del fútbol actual: el 25% de los votos corresponde a seleccionadores nacionales, otro 25% a los capitanes, un 25% a periodistas especializados y el restante 25% a los aficionados, que participaron a través de la web oficial de la FIFA.
Con todos estos condimentos, la pregunta entre los hinchas es inevitable: dónde y cómo seguir EN VIVO los Premios The Best FIFA 2025, una cita imperdible para los amantes del fútbol.
Dónde ver los Premios The Best FIFA 2025 EN VIVO y EN DIRECTO
Aquí conocerás dónde ver la transmisión en TV o streaming. Descubre cómo seguir EN VIVO la entrega de estos galardones según tu país.
|Países
|Horario
|Canales TV / Streaming
|España
|18:00
|FIFA.com / FIFA+
|México
|11:00
|FIFA.com / FIFA+
|Costa Rica
|11:00
|FIFA.com / FIFA+
|El Salvador
|11:00
|FIFA.com / FIFA+
|Nicaragua
|11:00
|FIFA.com / FIFA+
|Honduras
|11:00
|FIFA.com / FIFA+
|Guatemala
|11:00
|FIFA.com / FIFA+
|Colombia
|12:00
|FIFA.com / FIFA+
|Ecuador
|12:00
|FIFA.com / FIFA+
|Panamá
|12:00
|FIFA.com / FIFA+
|Perú
|12:00
|FIFA.com / FIFA+
|Estados Unidos
|12 pm ET / 9 am PT
|FIFA.com / FIFA+
|Puerto Rico
|13:00
|FIFA.com / FIFA+
|Bolivia
|13:00
|FIFA.com / FIFA+
|Rep. Dominicana
|13:00
|FIFA.com / FIFA+
|Venezuela
|13:00
|FIFA.com / FIFA+
|Argentina
|14:00
|FIFA.com / FIFA+
|Chile
|14:00
|FIFA.com / FIFA+
|Uruguay
|14:00
|FIFA.com / FIFA+
|Paraguay
|14:00
|FIFA.com / FIFA+
¿Quiénes son los nominados a los Premios The Best 2025?
Mejor jugador
- Ousmane Dembélé (Francia, Paris Saint-Germain)
- Achraf Hakimi (Marruecos, Paris Saint-Germain)
- Harry Kane (Inglaterra, FC Bayern Munich)
- Kylian Mbappe (Francia, Real Madrid)
- Nuno Mendes (Portugal, Paris Saint-Germain)
- Cole Palmer (Inglaterra, Chelsea)
- Pedri (España, FC Barcelona)
- Raphinha (Brasil, FC Barcelona)
- Mohamed Salah (Egipto, Liverpool)
- Vitinha (Portugal, Paris Saint-Germain)
- Lamine Yamal (España, FC Barcelona)
Mejor jugadora
- Sandy Baltimor (Francia, Chelsea)
- Nathalie Bjorn (Suecia, Chelsea)
- Aitana Bonmati (España, FC Barcelona)
- Lucy Bronze (Inglaterra, Chelsea)
- Mariona Caldentey (España, Arsenal)
- Temwa Chawinga (Malawi, Kansas City Current)
- Diani Kadidiatou (Francia, Olympique Lyon)
- Melchie Dumornay (Haití, Olympique Lyon)
- Patri Guijarro (España, FC Barcelona)
- Lindsey Heaps (Estados Unidos, Olympique Lyon)
- Lauren James (Inglaterra, Chelsea)
- Chloe Kelly (Inglaterra, Manchester City/Arsenal)
- Ewa Pajor (Polonia, FC Barcelona)
- Claudia Pina (España, FC Barcelona)
- Alexia Putellas (España, FC Barcelona)
- Alessia Russo (Inglaterra, Arsenal)
- Leah Williamson (Inglaterra, Arsenal)
Mejor entrenador
- Javier Aguirre (México)
- Mikel Arteta (Arsenal)
- Luis Enrique (Paris Saint-Germain)
- Hansi Flick (Barcelona)
- Enzo Maresca (Chelsea)
- Roberto Martinez (Portugal)
- Arne Slot (Liverpool)
Mejor entrenadora
- Sonia Bompastor (Chelsea)
- Jonatan Giráldez (Washington Spirit/Olympique Lyon)
- Seb Hines (Orlando Pride)
- Renee Slegers (Arsenal)
- Sarina Wiegman (Inglaterra)
Mejor arquero
- Alisson Becker (Brasil, Liverpool)
- Thibaut Courtois (Bélgica, Real Madrid)
- Gianluigi Donnarumma (Italia, Paris Saint-Germain/Manchester City)
- Emiliano Martínez (Argentina, Aston Villa)
- Manuel Neuer (Alemania, FC Bayern Munich)
- David Raya (España, Arsenal)
- Yann Sommer (Suiza, Inter de Milan)
- Wojciech Szczęsny (Polonia, FC Barcelona)
Mejor arquera
- Ann-Katrin Berger (Alemania, Gotham FC)
- Cata Coll (España, Barcelona)
- Christiane Endler (Chile, Olympique Lyon)
- Hannah Hampton (Inglaterra, Chelsea)
- Anna Moorhouse (Inglaterra, Orlando Pride)
- Chiamaka Nnadozie (Nigeria, Paris FC/Brighton & Hove Albion)
- Phallon Tullis-Joyce (Estados Unidos, Manchester United)
Premio Puskás
- Alerrandro (Brasil, Vitória)
- Alessandro Deiola (Italia, Cagliari)
- Pedro de la Vega (Argentina, Seattle Sounders)
- Santiago Montiel (Argentina, Independiente)
- Amr Nasser (Egipto, Al Ahly)
- Carlos Orrantía (México, Atlas)
- Lucas Ribeiro (Brasil, Mamelodi Sundowns)
- Declan Rice (Reimo Unido, Arsenal)
- Rizky Ridho (Indonesia, Persija Jakarta)
- Kévin Rodrigues (Portugal, Kasımpaşa)
- Lamine Yamal (España, FC Barcelona)
Premio Marta
- Jordyn Bugg (Estados Unidos, Seattle Reign)
- Mariona Caldentey (España, Arsenal)
- Ashley Cheatley (Inglaterra, Brentford)
- Kyra Cooney-Cross (Australia)
- Jon Ryong-jong (RPD de Corea)
- Marta (Brasil, Orlando Pride)
- Vivianne Miedema (Países Bajos)
- Kishi Núñez (Argentina)
- Lizbeth Ovalle (México, Tigres Femenil)
- Ally Sentnor (Estados Unidos)
- Khadija Shaw (Jamaica, Manchester City)
Premio a la afición
- Alejandro Ciganotto (Argentina)
- Manolo el del Bombo -póstumo- (España)
- Zakho fans (Iraq)