Islam Makhachev pondrá en juego el campeonato de peso wélter ante Ian Machado Garry en la pelea estelar de UFC 330, uno de los eventos más esperados del calendario de artes marciales mixtas. El ruso realizará su primera defensa del cinturón desde que conquistó el título en UFC 322, en noviembre de 2025, mientras que Machado Garry llega como el retador número uno de la división y con la oportunidad de dar el gran salto de su carrera. UFC 330 se celebrará este sábado 15 de agosto en el Xfinity Mobile Arena de Filadelfia: las preliminares tempranas iniciarán a las 5:00 p. m. ET, las preliminares a las 7:00 p. m. ET y la cartelera principal comenzará a las 9:00 p. m. ET .

Islam Makhachev, defenderá su título este fin de semana en UFC 330 ante Machado Garry. Conoce los horarios por país para ver la pelea este sábado 15 de agosto desde Filadelfia. (Foto: UFC) / Jairo Rúa

¿Dónde ver Makhachev vs. Garry EN VIVO ONLINE por UFC 330?

UFC 330: Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry se disputa este sábado 15 de agosto en Filadelfia. La vía principal para seguir toda la cartelera en Estados Unidos, Perú y México es Paramount+; en España, la emisión corresponde a HBO Max.

¿A qué hora pelea Islam Makhachev vs. Ian Garry por UFC 330 EN VIVO?

UFC 330: Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry se disputa este sábado 15 de agosto en la Xfinity Mobile Arena de Filadelfia. La programación comienza por la tarde con los preliminares iniciales y cierra con la cartelera principal desde las 20:00 en Perú, Colombia y Ecuador; 22:00 en Argentina y Chile.

Cartelera completa de UFC 330

Cartelera principal:

(C) Islam Makhachev vs. #1 Ian Machado Garry — welterweight title bout

(C) Mackenzie Dern vs. #5 Gillian Roberts – women’s strawweight title bout

Mansur Abdul-Malik vs. Dustin Stoltzfus — middleweight

Edson Barboza vs. Esteban Ribovics – lightweight

Preliminares:

Chidi Njokuani vs. Joel Álvarez — welterweight

Jalin Turner vs. Kauě Fernandes — lightweight

Donte Johnson vs. Eric McConico — middleweight

Vicente Luque vs. Tresean Gore — middleweight

Primeras preliminares:

Rafael Tobias vs. Lucas Fernando — light heavyweight

Neil Magny vs. Ramiz Brahimaj — welterweight

Jeremiah Wells vs. Myktybek Orolbai — welterweight