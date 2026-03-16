El Etihad Stadium se prepara para ser escenario de un partido muy emocionante. Y es que ahí se jugará el Man. City - Real Madrid por la vuelta de los octavos de final de la Champions League. ¿Cuándo? Este martes 17 de marzo. Para que puedas ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO, consulta aquí los horarios y los canales de TV que transmitirán el encuentro, según el país en el que estés.
Es necesario mencionar que el cuadro merengue llega al compromiso con una amplia ventaja en la llave, luego de haber vencido al conjunto inglés por 3-0 en el Santiago Bernabéu. Aquella vez, Federico Valverde fue la gran figura del encuentro, pues fue quien anotó los 3 goles.
¿A qué hora ver EN VIVO el Man. City - Real Madrid en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Man. City - Real Madrid por la Champions League este martes 17 de marzo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 4:00 pm
- Estados Unidos (CT): 3:00 pm
- Estados Unidos (MT): 2:00 pm
- Estados Unidos (PT): 1:00 pm
- España: 9:00 pm
- México (CDMX): 2:00 pm
- Puerto Rico: 4:00 pm
- República Dominicana: 4:00 pm
- Panamá: 3:00 pm
- Costa Rica: 2:00 pm
- El Salvador: 2:00 pm
- Guatemala: 2:00 pm
- Honduras: 2:00 pm
- Nicaragua: 2:00 pm
- Argentina: 5:00 pm
- Brasil (Brasilia): 5:00 pm
- Uruguay: 5:00 pm
- Chile (Santiago): 5:00 pm
- Paraguay: 5:00 pm
- Bolivia: 4:00 pm
- Venezuela: 4:00 pm
- Ecuador: 3:00 pm
- Perú: 3:00 pm
- Colombia: 3:00 pm
Alineaciones posibles del Man. City vs. Real Madrid:
- Man. City: J. Trafford, N. Aké, J. Stones, A. Khusanov, M. Nunes, N. O’Reilly, Tijani Reijnders, N. González, Jeremy Doku, Savinho y Omar Marmoush.
- Real Madrid: T. Courtois, F. Mendy, A. Rüdiger, R. Asencio, Trent Alexander-Arnold, Thiago Pitarch Pinar, A. Tchouameni, F. Valverde, Vinícius Jr., Arda Güler y Brahim Díaz.
¿Qué canal transmite EN VIVO el Man. City - Real Madrid?
Este martes 17 de marzo se podrá ver el Man. City - Real Madrid por la Champions League a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: Paramount+, DAZN USA
- México: TNT Sports, TNT Go, Max Mexico
- España: Movistar Liga de Campeones
- Francia: Canal+ Foot, myCANAL
- Alemania: DAZN Deutschland, DAZN1 Germany
- Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Brasil: TNT Brasil, TNT Go, SBT, Zapping, Claro TV+, Max Brasil, Sky+, Vivo Play
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Uruguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Ecuador: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Bolivia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Costa Rica: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
- El Salvador: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
- Nicaragua: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
- República Dominicana: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte