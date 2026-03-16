El Etihad Stadium se prepara para ser escenario de un partido muy emocionante. Y es que ahí se jugará el Man. City - Real Madrid por la vuelta de los octavos de final de la Champions League. ¿Cuándo? Este martes 17 de marzo. Para que puedas ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO, consulta aquí los horarios y los canales de TV que transmitirán el encuentro, según el país en el que estés.

Es necesario mencionar que el cuadro merengue llega al compromiso con una amplia ventaja en la llave, luego de haber vencido al conjunto inglés por 3-0 en el Santiago Bernabéu. Aquella vez, Federico Valverde fue la gran figura del encuentro, pues fue quien anotó los 3 goles.

El partido Man. City - Real Madrid ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Man. City - Real Madrid en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Man. City - Real Madrid por la Champions League este martes 17 de marzo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 4:00 pm

Estados Unidos (CT): 3:00 pm

Estados Unidos (MT): 2:00 pm

Estados Unidos (PT): 1:00 pm

España: 9:00 pm

México (CDMX): 2:00 pm

Puerto Rico: 4:00 pm

República Dominicana: 4:00 pm

Panamá: 3:00 pm

Costa Rica: 2:00 pm

El Salvador: 2:00 pm

Guatemala: 2:00 pm

Honduras: 2:00 pm

Nicaragua: 2:00 pm

Argentina: 5:00 pm

Brasil (Brasilia): 5:00 pm

Uruguay: 5:00 pm

Chile (Santiago): 5:00 pm

Paraguay: 5:00 pm

Bolivia: 4:00 pm

Venezuela: 4:00 pm

Ecuador: 3:00 pm

Perú: 3:00 pm

Colombia: 3:00 pm

Alineaciones posibles del Man. City vs. Real Madrid:

Man. City: J. Trafford, N. Aké, J. Stones, A. Khusanov, M. Nunes, N. O’Reilly, Tijani Reijnders, N. González, Jeremy Doku, Savinho y Omar Marmoush.

Real Madrid: T. Courtois, F. Mendy, A. Rüdiger, R. Asencio, Trent Alexander-Arnold, Thiago Pitarch Pinar, A. Tchouameni, F. Valverde, Vinícius Jr., Arda Güler y Brahim Díaz.

¿Qué canal transmite EN VIVO el Man. City - Real Madrid?

Este martes 17 de marzo se podrá ver el Man. City - Real Madrid por la Champions League a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: Paramount+, DAZN USA

México: TNT Sports, TNT Go, Max Mexico

España: Movistar Liga de Campeones

Francia: Canal+ Foot, myCANAL

Alemania: DAZN Deutschland, DAZN1 Germany

Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina

Brasil: TNT Brasil, TNT Go, SBT, Zapping, Claro TV+, Max Brasil, Sky+, Vivo Play

Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur

Uruguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina

Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile

Ecuador: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur

Bolivia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile

Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur

Costa Rica: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte

El Salvador: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte

Nicaragua: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte

República Dominicana: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte