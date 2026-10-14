Ronie Bautista
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El Etihad Stadium será escenario de un vibrante encuentro este miércoles 14 de octubre en punto de las 12:00 p.m. PT / 3:00 p.m. ET / 9:00 p.m. (horario peninsular), cuando Manchester City reciba al París Saint-Germain (PSG) en la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/27, con los Citizens atravesando un presente espectacular tras vencer 2-0 al Porto en la fecha inaugural de la competencia y golear 3-0 al Liverpool en la Premier League. Los vigentes bicampeones europeos, por su parte, llegan invictos en sus últimos 11 partidos contra clubes ingleses en torneos continentales y con el aliciente de vencer 3-1 al Le Mans en la Ligue 1. En la primera fecha del torneo, Les Parisiens aplastaron 6-1 al Slovan Bratislava. Si quieres ver el partido Manchester City — PSG EN VIVO EN DIRECTO por TV y streaming online, te comparto la lista de canales y plataformas que están disponibles.

Verifique los horarios por país y la lista de canales de televisión que transmiten hoy en vivo el partido Manchester City vs. PSG por la Champions League 2026. Opciones de televisión y streaming online. | Crédito: Manchester City / Facebook / Composición Mag
Verifique los horarios por país y la lista de canales de televisión que transmiten hoy en vivo el partido Manchester City vs. PSG por la Champions League 2026. Opciones de televisión y streaming online. | Crédito: Manchester City / Facebook / Composición Mag

Dónde ver Manchester City — PSG EN VIVO por UEFA Champions League 2026-27 por TV y Streaming Online

Conoce cuáles son los canales de TV y streaming online disponibles para ver el partido Manchester City — PSG EN VIVO EN DIRECTO desde Anfield, por la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27.

País / RegiónTV (abierta / pago)Streaming / OTT oficial
EspañaMovistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 4Movistar+
Estados Unidos--Paramount+, DAZN USA
México--HBO Max Mexico
Costa RicaESPN2 NorteDisney+ Premium Norte
El SalvadorESPN2 NorteDisney+ Premium Norte
GuatemalaESPN2 NorteDisney+ Premium Norte
HondurasESPN2 NorteDisney+ Premium Norte
NicaraguaESPN2 NorteDisney+ Premium Norte
PanamáESPN2 NorteDisney+ Premium Norte
República DominicanaESPN2 NorteDisney+ Premium Norte
ColombiaESPN ColombiaDisney+ Premium Sur
EcuadorESPN ColombiaDisney+ Premium Sur
PerúESPN ColombiaDisney+ Premium Sur
BoliviaESPN ColombiaDisney+ Premium Chile
ChileESPN ChileDisney+ Premium Chile
VenezuelaESPN ColombiaDisney+ Premium Sur, inter
ArgentinaFox Sports ArgentinaDisney+ Premium Argentina
UruguayESPN ColombiaDisney+ Premium Argentina
Brasil--HBO Max Brazil
El Manchester City vs. PSG por la Champions League 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)
El Manchester City vs. PSG por la Champions League 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)

Horarios para ver Manchester City — PSG por UEFA Champions League 2026-27

Conoce los horarios por país para ver el partido entre Manchester City — PSG por la fase liguera de la UEFA Champions League 2026-27 este miércoles 14 de octubre.

PaísHora local
Argentina16:00
Brasil16:00
Paraguay16:00
Uruguay16:00
Bolivia15:00
Chile15:00
Venezuela15:00
Colombia14:00
Ecuador14:00
Perú14:00
ESPN, TNT SPORTS y HBO Max EN VIVO — ver partido Manchester City vs. PSG por TV y Fútbol Online | VIDEO
El Manchester City vs. PSG EN VIVO y EN DIRECTO concentra la atención en la segunda fecha de la fase liga de la UEFA Champions League 2026-27, con dos candidatos al título frente a frente en el Etihad Stadium de Manchester, Inglaterra, en un duelo clave para sus aspiraciones en el torneo europeo. La guía de transmisión del partido reúne las opciones para verlo en vivo por televisión y online mediante streaming, con ESPN y Disney Plus Premium como referencias para Sudamérica, Movistar Plus+ en España y las señales de TUDN, TNT Sports y HBO Max según el país y los derechos de emisión correspondientes.
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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