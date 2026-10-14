El Etihad Stadium será escenario de un vibrante encuentro este miércoles 14 de octubre en punto de las 12:00 p.m. PT / 3:00 p.m. ET / 9:00 p.m. (horario peninsular) , cuando Manchester City reciba al París Saint-Germain (PSG) en la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/27 , con los Citizens atravesando un presente espectacular tras vencer 2-0 al Porto en la fecha inaugural de la competencia y golear 3-0 al Liverpool en la Premier League. Los vigentes bicampeones europeos, por su parte, llegan invictos en sus últimos 11 partidos contra clubes ingleses en torneos continentales y con el aliciente de vencer 3-1 al Le Mans en la Ligue 1. En la primera fecha del torneo, Les Parisiens aplastaron 6-1 al Slovan Bratislava. Si quieres ver el partido Manchester City — PSG EN VIVO EN DIRECTO por TV y streaming online, te comparto la lista de canales y plataformas que están disponibles.

Verifique los horarios por país y la lista de canales de televisión que transmiten hoy en vivo el partido Manchester City vs. PSG por la Champions League 2026. Opciones de televisión y streaming online. | Crédito: Manchester City / Facebook / Composición Mag

Dónde ver Manchester City — PSG EN VIVO por UEFA Champions League 2026-27 por TV y Streaming Online

Conoce cuáles son los canales de TV y streaming online disponibles para ver el partido Manchester City — PSG EN VIVO EN DIRECTO desde Anfield, por la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27.

País / Región TV (abierta / pago) Streaming / OTT oficial España Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 4 Movistar+ Estados Unidos -- Paramount+, DAZN USA México -- HBO Max Mexico Costa Rica ESPN2 Norte Disney+ Premium Norte El Salvador ESPN2 Norte Disney+ Premium Norte Guatemala ESPN2 Norte Disney+ Premium Norte Honduras ESPN2 Norte Disney+ Premium Norte Nicaragua ESPN2 Norte Disney+ Premium Norte Panamá ESPN2 Norte Disney+ Premium Norte República Dominicana ESPN2 Norte Disney+ Premium Norte Colombia ESPN Colombia Disney+ Premium Sur Ecuador ESPN Colombia Disney+ Premium Sur Perú ESPN Colombia Disney+ Premium Sur Bolivia ESPN Colombia Disney+ Premium Chile Chile ESPN Chile Disney+ Premium Chile Venezuela ESPN Colombia Disney+ Premium Sur, inter Argentina Fox Sports Argentina Disney+ Premium Argentina Uruguay ESPN Colombia Disney+ Premium Argentina Brasil -- HBO Max Brazil

El Manchester City vs. PSG por la Champions League 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)

Horarios para ver Manchester City — PSG por UEFA Champions League 2026-27

Conoce los horarios por país para ver el partido entre Manchester City — PSG por la fase liguera de la UEFA Champions League 2026-27 este miércoles 14 de octubre.

País Hora local Argentina 16:00 Brasil 16:00 Paraguay 16:00 Uruguay 16:00 Bolivia 15:00 Chile 15:00 Venezuela 15:00 Colombia 14:00 Ecuador 14:00 Perú 14:00

El Manchester City vs. PSG EN VIVO y EN DIRECTO concentra la atención en la segunda fecha de la fase liga de la UEFA Champions League 2026-27, con dos candidatos al título frente a frente en el Etihad Stadium de Manchester, Inglaterra, en un duelo clave para sus aspiraciones en el torneo europeo. La guía de transmisión del partido reúne las opciones para verlo en vivo por televisión y online mediante streaming, con ESPN y Disney Plus Premium como referencias para Sudamérica, Movistar Plus+ en España y las señales de TUDN, TNT Sports y HBO Max según el país y los derechos de emisión correspondientes.