El Etihad Stadium será escenario de un vibrante encuentro este miércoles 14 de octubre en punto de las 12:00 p.m. PT / 3:00 p.m. ET / 9:00 p.m. (horario peninsular), cuando Manchester City reciba al París Saint-Germain (PSG) en la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/27, con los Citizens atravesando un presente espectacular tras vencer 2-0 al Porto en la fecha inaugural de la competencia y golear 3-0 al Liverpool en la Premier League. Los vigentes bicampeones europeos, por su parte, llegan invictos en sus últimos 11 partidos contra clubes ingleses en torneos continentales y con el aliciente de vencer 3-1 al Le Mans en la Ligue 1. En la primera fecha del torneo, Les Parisiens aplastaron 6-1 al Slovan Bratislava. Si quieres ver el partido Manchester City — PSG EN VIVO EN DIRECTO por TV y streaming online, te comparto la lista de canales y plataformas que están disponibles.
Dónde ver Manchester City — PSG EN VIVO por UEFA Champions League 2026-27 por TV y Streaming Online
Conoce cuáles son los canales de TV y streaming online disponibles para ver el partido Manchester City — PSG EN VIVO EN DIRECTO desde Anfield, por la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27.
|País / Región
|TV (abierta / pago)
|Streaming / OTT oficial
|España
|Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 4
|Movistar+
|Estados Unidos
|--
|Paramount+, DAZN USA
|México
|--
|HBO Max Mexico
|Costa Rica
|ESPN2 Norte
|Disney+ Premium Norte
|El Salvador
|ESPN2 Norte
|Disney+ Premium Norte
|Guatemala
|ESPN2 Norte
|Disney+ Premium Norte
|Honduras
|ESPN2 Norte
|Disney+ Premium Norte
|Nicaragua
|ESPN2 Norte
|Disney+ Premium Norte
|Panamá
|ESPN2 Norte
|Disney+ Premium Norte
|República Dominicana
|ESPN2 Norte
|Disney+ Premium Norte
|Colombia
|ESPN Colombia
|Disney+ Premium Sur
|Ecuador
|ESPN Colombia
|Disney+ Premium Sur
|Perú
|ESPN Colombia
|Disney+ Premium Sur
|Bolivia
|ESPN Colombia
|Disney+ Premium Chile
|Chile
|ESPN Chile
|Disney+ Premium Chile
|Venezuela
|ESPN Colombia
|Disney+ Premium Sur, inter
|Argentina
|Fox Sports Argentina
|Disney+ Premium Argentina
|Uruguay
|ESPN Colombia
|Disney+ Premium Argentina
|Brasil
|--
|HBO Max Brazil
Horarios para ver Manchester City — PSG por UEFA Champions League 2026-27
Conoce los horarios por país para ver el partido entre Manchester City — PSG por la fase liguera de la UEFA Champions League 2026-27 este miércoles 14 de octubre.
|País
|Hora local
|Argentina
|16:00
|Brasil
|16:00
|Paraguay
|16:00
|Uruguay
|16:00
|Bolivia
|15:00
|Chile
|15:00
|Venezuela
|15:00
|Colombia
|14:00
|Ecuador
|14:00
|Perú
|14:00