Descubra dónde ver en directo el duelo Manchester City vs. PSG por la UEFA Champions League 2026. Conozca los horarios confirmados y las plataformas oficiales de streaming para seguir el partido por internet. | Crédito: uefa.com / Composición Mag
Descubra dónde ver en directo el duelo Manchester City vs. PSG por la UEFA Champions League 2026. Conozca los horarios confirmados y las plataformas oficiales de streaming para seguir el partido por internet. | Crédito: uefa.com / Composición Mag
Ronie Bautista
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El Etihad Stadium será escenario de un vibrante encuentro este miércoles 14 de octubre en punto de las 12:00 p.m. PT / 3:00 p.m. ET / 9:00 p.m. (horario peninsular), cuando Manchester City reciba al París Saint-Germain (PSG) en la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/27, con los Citizens atravesando un presente espectacular tras vencer 2-0 al Porto en la fecha inaugural de la competencia y golear 3-0 al Liverpool en la Premier League. Los vigentes bicampeones europeos, por su parte, llegan invictos en sus últimos 11 partidos contra clubes ingleses en torneos continentales y con el aliciente de vencer 3-1 al Le Mans en la Ligue 1. En la primera fecha del torneo, Les Parisiens aplastaron 6-1 al Slovan Bratislava. Si quieres ver el partido Manchester City — PSG EN VIVO EN DIRECTO por TV y streaming online, te comparto la lista de canales y plataformas que están disponibles.

Verifique los horarios por país y la lista de canales de televisión que transmiten hoy en vivo el partido Manchester City vs. PSG por la Champions League 2026. Opciones de televisión y streaming online. | Crédito: Manchester City / Facebook / Composición Mag
Verifique los horarios por país y la lista de canales de televisión que transmiten hoy en vivo el partido Manchester City vs. PSG por la Champions League 2026. Opciones de televisión y streaming online. | Crédito: Manchester City / Facebook / Composición Mag

Dónde ver Manchester City — PSG EN VIVO por UEFA Champions League 2026-27 por TV y Streaming Online

Conoce cuáles son los canales de TV y streaming online disponibles para ver el partido Manchester City — PSG EN VIVO EN DIRECTO desde Anfield, por la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27.

País / RegiónTV (abierta / pago)Streaming / OTT oficial
EspañaMovistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 4Movistar+
Estados Unidos--Paramount+, DAZN USA
México--HBO Max Mexico
Costa RicaESPN2 NorteDisney+ Premium Norte
El SalvadorESPN2 NorteDisney+ Premium Norte
GuatemalaESPN2 NorteDisney+ Premium Norte
HondurasESPN2 NorteDisney+ Premium Norte
NicaraguaESPN2 NorteDisney+ Premium Norte
PanamáESPN2 NorteDisney+ Premium Norte
República DominicanaESPN2 NorteDisney+ Premium Norte
ColombiaESPN ColombiaDisney+ Premium Sur
EcuadorESPN ColombiaDisney+ Premium Sur
PerúESPN ColombiaDisney+ Premium Sur
BoliviaESPN ColombiaDisney+ Premium Chile
ChileESPN ChileDisney+ Premium Chile
VenezuelaESPN ColombiaDisney+ Premium Sur, inter
ArgentinaFox Sports ArgentinaDisney+ Premium Argentina
UruguayESPN ColombiaDisney+ Premium Argentina
Brasil--HBO Max Brazil
El Manchester City vs. PSG por la Champions League 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)
El Manchester City vs. PSG por la Champions League 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)

Horarios para ver Manchester City — PSG por UEFA Champions League 2026-27

Conoce los horarios por país para ver el partido entre Manchester City — PSG por la fase liguera de la UEFA Champions League 2026-27 este miércoles 14 de octubre.

PaísHora local
Argentina16:00
Brasil16:00
Paraguay16:00
Uruguay16:00
Bolivia15:00
Chile15:00
Venezuela15:00
Colombia14:00
Ecuador14:00
Perú14:00
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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