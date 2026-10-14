El Etihad Stadium será escenario de un vibrante encuentro este miércoles 14 de octubre en punto de las 12:00 p.m. PT / 3:00 p.m. ET / 9:00 p.m. (horario peninsular) , cuando Manchester City reciba al París Saint-Germain (PSG) en la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/27 , con los Citizens atravesando un presente espectacular tras vencer 2-0 al Porto en la fecha inaugural de la competencia y golear 3-0 al Liverpool en la Premier League. Los vigentes bicampeones europeos, por su parte, llegan invictos en sus últimos 11 partidos contra clubes ingleses en torneos continentales y con el aliciente de vencer 3-1 al Le Mans en la Ligue 1. En la primera fecha del torneo, Les Parisiens aplastaron 6-1 al Slovan Bratislava. Si quieres ver el partido Manchester City — PSG EN VIVO EN DIRECTO por TV y streaming online, te comparto la lista de canales y plataformas que están disponibles.

Verifique los horarios por país y la lista de canales de televisión que transmiten hoy en vivo el partido Manchester City vs. PSG por la Champions League 2026. Opciones de televisión y streaming online. | Crédito: Manchester City / Facebook / Composición Mag

Dónde ver Manchester City — PSG EN VIVO por UEFA Champions League 2026-27 por TV y Streaming Online

Conoce cuáles son los canales de TV y streaming online disponibles para ver el partido Manchester City — PSG EN VIVO EN DIRECTO desde Anfield, por la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27.

País / Región TV (abierta / pago) Streaming / OTT oficial España Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 4 Movistar+ Estados Unidos -- Paramount+, DAZN USA México -- HBO Max Mexico Costa Rica ESPN2 Norte Disney+ Premium Norte El Salvador ESPN2 Norte Disney+ Premium Norte Guatemala ESPN2 Norte Disney+ Premium Norte Honduras ESPN2 Norte Disney+ Premium Norte Nicaragua ESPN2 Norte Disney+ Premium Norte Panamá ESPN2 Norte Disney+ Premium Norte República Dominicana ESPN2 Norte Disney+ Premium Norte Colombia ESPN Colombia Disney+ Premium Sur Ecuador ESPN Colombia Disney+ Premium Sur Perú ESPN Colombia Disney+ Premium Sur Bolivia ESPN Colombia Disney+ Premium Chile Chile ESPN Chile Disney+ Premium Chile Venezuela ESPN Colombia Disney+ Premium Sur, inter Argentina Fox Sports Argentina Disney+ Premium Argentina Uruguay ESPN Colombia Disney+ Premium Argentina Brasil -- HBO Max Brazil

El Manchester City vs. PSG por la Champions League 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)

Horarios para ver Manchester City — PSG por UEFA Champions League 2026-27

Conoce los horarios por país para ver el partido entre Manchester City — PSG por la fase liguera de la UEFA Champions League 2026-27 este miércoles 14 de octubre.

País Hora local Argentina 16:00 Brasil 16:00 Paraguay 16:00 Uruguay 16:00 Bolivia 15:00 Chile 15:00 Venezuela 15:00 Colombia 14:00 Ecuador 14:00 Perú 14:00