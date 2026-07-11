El regreso de Conor McGregor no es un retorno gradual ni simbólico: es un salto directo al fuego. Después de años marcados por lesiones, controversias y preguntas sobre su rendimiento, McGregor llega decidido a probar que sigue en la élite y peleará ante Max Holloway por UFC 329 el sábado 11 de julio desde las 10:00 p.m. ET en el T-Mobile Arena de Las Vegas . A diferencia del primer enfrentamiento, ‘Blessed’ aterriza más maduro y en su mejor momento físico, lo que convierte esta revancha en un choque táctico y de condiciones donde cada intercambio puede definir el combate.

¿Quieres ver la pelea en vivo y en directo por Smar TV, streaming online y cualquier plataforma digital? A continuación, te comparto la lista de canales por cable, app móvil y dónde seguir la cobertura desde diferentes países como Estados Unidos, México, España y otros países de Latinoamérica.

Conoce cómo y dónde ver la pelea Conor McGregor vs. Max Holloway EN VIVO y EN DIRECTO este sábado 11 de julio por UFC 329 desde el T-Mobile Arena de Las Vegas. (Foto: UFC Instagram / Composición Depor) / Jairo Rúa

¿Dónde ver McgRegor vs. Holloway EN VIVO ONLINE?

La pelea Conor McGregor vs Max Holloway 2 en UFC 329 se transmite de forma exclusiva por Paramount+ a nivel internacional, sin pago por evento adicional, y en TV abierta solo hay contenido previo en CBS en Estados Unidos en algunos mercados. A continuación, una lista de los principales canales y plataformas por región.

País / Región Plataforma / Canal principal Detalle clave sobre UFC 329 Latinoamérica (incl. Perú) Paramount+ Derechos exclusivos para UFC en la región; transmite preliminares y cartelera estelar completas. Perú Paramount+ Única plataforma oficial para ver McGregor vs Holloway 2 en vivo. México Paramount+ Evento completo en vivo; horarios alrededor de 19:00 (cartelera estelar, hora del centro de México). Colombia, Ecuador Paramount+ Prelims desde las 16:00 (hora local), estelares a partir de las 20:00 aprox. Argentina, Chile, Uruguay, Brasil Paramount+ Cartelera estelar desde las 22:00 (hora local aproximada). Estados Unidos Paramount+ Evento completo sin PPV; main card 21:00 ET / 18:00 PT. Estados Unidos CBS (solo programa previo) Programa “This Is UFC: McGregor vs Holloway” el 10 de julio; la pelea no se emite por CBS. España Paramount+ Emisión principal a través de Paramount+; otros operadores no tienen derechos para UFC 329. España (alternativo reportado) HBO Max (mención en redes, no oficial UFC) Algunas guías indican UFC 329 por HBO Max en España, pero la exclusividad oficial es de Paramount+. Región global (seleccionados) Paramount+ (planes Essential y Premium) Cobertura en inglés, español y portugués desde T-Mobile Arena. Mercado global (inglés) Prime Video – canal UFC 329 (listing) Listado de transmisión en inglés de UFC 329; depende de disponibilidad por país.

¿A qué hora ver Conor McGregor a la UFC en EE.UU.?

Región / País Hora inicio cartelera estelar sábado 11 jul Estados Unidos (ET) 21:00 (9:00 pm) Estados Unidos (PT – Las Vegas) 18:00 (6:00 pm) México (Centro) 19:00 (7:00 pm) El Salvador, Guatemala, Honduras 19:00 (7:00 pm) Colombia 20:00 (8:00 pm) Perú 20:00 (8:00 pm) Ecuador 20:00 (8:00 pm) Bolivia 21:00 (9:00 pm) Venezuela 21:00 (9:00 pm) Puerto Rico 21:00 (9:00 pm) República Dominicana 21:00 (9:00 pm) Chile 21:00 (9:00 pm) Argentina 22:00 (10:00 pm) Uruguay 22:00 (10:00 pm) Brasil 22:00 (10:00 pm) Paraguay 22:00 (10:00 pm) España (peninsular) 03:00 (domingo 12)

Para los aficionados en EE.UU., la programación de UFC 329 será la siguiente:

Preliminares tempranas: 2:00 p.m. PT / 4:00 p.m. CT / 5:00 p.m. ET

2:00 p.m. PT / 4:00 p.m. CT / 5:00 p.m. ET Preliminares: 4:00 p.m. PT / 6:00 p.m. CT / 7:00 p.m. ET

4:00 p.m. PT / 6:00 p.m. CT / 7:00 p.m. ET Cartelera principal: 6:00 p.m. PT / 8:00 p.m. CT / 9:00 p.m. ET

6:00 p.m. PT / 8:00 p.m. CT / 9:00 p.m. ET Pelea de McGregor vs. Holloway (aproximadamente): 8:30 p.m. PT / 10:30 p.m. CT / 11:30 p.m. ET

Cartelera completa de UFC 329 - McGregor vs. Holloway

Cartelera principal

Conor McGregor vs. Max Holloway 2 — peso wélter

Paddy Pimblett vs. Benoît Saint Denis — peso ligero

Cory Sandhagen vs. Mario Bautista – peso mosca

Brandon Royval vs. Lone’er Kavanagh — peso mosca

Gable Steveson vs. Elisha Ellison – peso pesado

Cartelera preliminar

Robert Whittaker vs. Nikita Krylov — peso semipesado

Luke Riley vs. Kai Kamaka III — peso pluma

Damian Pinas vs. César Almeida — peso medio

Cody Garbrandt vs. Adrian Yañez — peso gallo

Early prelims

Ode’ Osbourne vs. Cody Durden — peso mosca

Tracy Cortez vs. Wang Cong — peso mosca femenino

Ryan Gandra vs. Zach Reese – peso medio