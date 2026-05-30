México afronta uno de sus últimos partidos amistosos preparatorios previo a su debut en la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026, que organiza junto a Estados Unidos y Canadá. En el Rose Bowl Stadium de California, el equipo de Javier Aguirre enfrentará a Australia este sábado 30 de mayo a partir de las 20:00 horas (Centro de México). ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo? A continuación, te comparto la lista de horarios por región, por qué canales de TV y dónde seguir streaming online la cobertura completa de la Tricolor.
Posterior a este enfrentamiento, la ‘Tri’ cerrará su puesta a punto frente a Serbia el jueves 4 de junio en el Estadio Nemesio Diez de Toluca, Estado de México, uno de los recintos más tradicionales de la Liga MX, donde Aguirre podrá ultimar detalles tácticos y definir la oncena titular para su estreno ante Sudáfrica en la jornada inaugural del Grupo A de la justa mundialista.
México vs Australia (amistoso) se juega el sábado 30 de mayo en el Rose Bowl Stadium de Pasadena, California, con amplia oferta de TV abierta, TV de paga y streaming para México, Estados Unidos y varios países de Centroamérica.
TUDN y DAZN listan para México las señales Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo y Azteca Deportes En Vivo; mientras que fuboTV, TUDN USA, FOX Deportes, Univision, TUDN.com, Univision NOW, Foxsports.com, TUDN App, ViX, FOX Sports App y FOX One se encargarán de transmitir las incidencias del cotejo en Estados Unidos.
|Región / País
|Canales de TV (oficiales)
|Plataformas online / streaming oficial
|México
|Canal 5 (Televisa, TV abierta)
|ViX / ViX Premium
|México
|Azteca 7 (TV Azteca, TV abierta)
|Azteca Deportes En Vivo (web y app)
|México
|TUDN (TV de paga/cable)
|TUDN En Vivo / app TUDN
|Estados Unidos
|Univision
|ViX (catálogo para EE. UU.)
|Estados Unidos
|TUDN USA
|tudn.com y app de TUDN (con suscripción de TV de paga)
|Estados Unidos
|FOX Deportes
|FuboTV (con FOX Deportes y TUDN, servicio OTT de paga)
; FOX Sports App / Foxsports.com
|Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico
|Señales de TUDN en cable donde estén disponibles
|TUDN En Vivo (según operador), Azteca Deportes En Vivo y ViX / ViX Premium como opciones de streaming regionales
|Sudamérica (Perú, Colombia, Ecuador, etc.)
|En muchos casos sin TV abierta dedicada; la señal llega por cable vía cadenas que replican feed de TUDN / FOX Deportes según acuerdos locales
|ViX / ViX Premium (sujeto a disponibilidad por país)
; cobertura en vivo con marcador, estadísticas y clips en ESPN/ESPN Deportes, sin garantizar siempre streaming completo del partido en todos los territorios
|Resto del mundo
|—
|ViX / ViX Premium donde el servicio opere
; plataformas OTT con derechos puntuales (por ejemplo, FuboTV en EE. UU. que también usan algunos usuarios fuera con VPN)
; seguimiento en vivo (sin video) vía ESPN y otros livescore
A qué hora juega México vs. Australia el 30 de mayo
Este sábado 30 de mayo México y Australia se medirán en uno de los últimos partidos amistosos previo al Mundial 2026 en punto de las 8:00 de la noche en la cancha del Rose Bowl Stadium de California. El juego se podrá disfrutar en vivo a través de Canal 5, Canal 7, TUDN y en streaming por la plataforma de ViX.
|País / Región
|Ciudad de referencia
|Hora local del partido
|México (Centro)
|Puebla / CDMX
|20:00
|México (Pacífico)
|Culiacán
|19:00
|México (Noroeste)
|Tijuana
|18:00
|México (Sureste)
|Cancún
|21:00
|Estados Unidos (Este)
|Nueva York
|21:00
|Estados Unidos (Centro)
|Chicago
|20:00
|Estados Unidos (Montaña)
|Denver
|19:00
|Estados Unidos (Pacífico)
|Los Ángeles
|18:00
|Canadá (Este)
|Toronto
|21:00
|Canadá (Pacífico)
|Vancouver
|18:00
|Guatemala
|Ciudad de Guatemala
|19:00
|El Salvador
|San Salvador
|19:00
|Honduras
|Tegucigalpa
|19:00
|Nicaragua
|Managua
|19:00
|Costa Rica
|San José
|19:00
|Panamá
|Ciudad de Panamá
|21:00
|República Dominicana
|Santo Domingo
|22:00
|Colombia
|Bogotá
|21:00
|Perú
|Lima
|21:00
|Ecuador
|Quito
|21:00
|Venezuela
|Caracas
|22:00
|Bolivia
|La Paz
|22:00
|Chile
|Santiago
|22:00
|Argentina
|Buenos Aires
|22:00
|Paraguay
|Asunción
|22:00
|Uruguay
|Montevideo
|22:00
|Brasil (sureste)
|São Paulo
|22:00
|España (peninsular)
|Madrid
|03:00 (sábado 23)
|Islas Canarias
|Las Palmas
|02:00 (sábado 23)
