Descubra dónde ver el partido amistoso México vs. Australia en vivo gratis con miras a la Copa Mundial 2026. Revise los horarios locales y los canales de TV abierta que transmiten el encuentro online en directo hoy. | Crédito: @miseleccionmx / Instagram / Composición Mag
Ronie Bautista
México afronta uno de sus últimos partidos amistosos preparatorios previo a su debut en la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026, que organiza junto a Estados Unidos y Canadá. En el Rose Bowl Stadium de California, el equipo de Javier Aguirre enfrentará a Australia este sábado 30 de mayo a partir de las 20:00 horas (Centro de México). ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo? A continuación, te comparto la lista de horarios por región, por qué canales de TV y dónde seguir streaming online la cobertura completa de la Tricolor.

Posterior a este enfrentamiento, la ‘Tri’ cerrará su puesta a punto frente a Serbia el jueves 4 de junio en el Estadio Nemesio Diez de Toluca, Estado de México, uno de los recintos más tradicionales de la Liga MX, donde Aguirre podrá ultimar detalles tácticos y definir la oncena titular para su estreno ante Sudáfrica en la jornada inaugural del Grupo A de la justa mundialista.

Siga el partido México vs. Australia en vivo por internet mediante la señal oficial de TUDN y Canal 5. Disfrute del encuentro amistoso internacional a través de la televisión abierta y plataformas de fútbol online. | Crédito: rosebowlstadium.com / Composición Gestión Mix
Dónde ver México — Australia EN VIVO GRATIS por TV y Streaming Online por amistoso FIFA

México vs Australia (amistoso) se juega el sábado 30 de mayo en el Rose Bowl Stadium de Pasadena, California, con amplia oferta de TV abierta, TV de paga y streaming para México, Estados Unidos y varios países de Centroamérica.

TUDN y DAZN listan para México las señales Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo y Azteca Deportes En Vivo; mientras que fuboTV, TUDN USA, FOX Deportes, Univision, TUDN.com, Univision NOW, Foxsports.com, TUDN App, ViX, FOX Sports App y FOX One se encargarán de transmitir las incidencias del cotejo en Estados Unidos.

Región / PaísCanales de TV (oficiales)Plataformas online / streaming oficial
MéxicoCanal 5 (Televisa, TV abierta) ViX / ViX Premium
MéxicoAzteca 7 (TV Azteca, TV abierta) Azteca Deportes En Vivo (web y app)
MéxicoTUDN (TV de paga/cable) TUDN En Vivo / app TUDN
Estados UnidosUnivision ViX (catálogo para EE. UU.)
Estados UnidosTUDN USA tudn.com y app de TUDN (con suscripción de TV de paga)
Estados UnidosFOX Deportes FuboTV (con FOX Deportes y TUDN, servicio OTT de paga)
; FOX Sports App / Foxsports.com
Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Puerto RicoSeñales de TUDN en cable donde estén disponibles TUDN En Vivo (según operador), Azteca Deportes En Vivo y ViX / ViX Premium como opciones de streaming regionales
Sudamérica (Perú, Colombia, Ecuador, etc.)En muchos casos sin TV abierta dedicada; la señal llega por cable vía cadenas que replican feed de TUDN / FOX Deportes según acuerdos locales ViX / ViX Premium (sujeto a disponibilidad por país)
; cobertura en vivo con marcador, estadísticas y clips en ESPN/ESPN Deportes, sin garantizar siempre streaming completo del partido en todos los territorios
Resto del mundoViX / ViX Premium donde el servicio opere
; plataformas OTT con derechos puntuales (por ejemplo, FuboTV en EE. UU. que también usan algunos usuarios fuera con VPN)
; seguimiento en vivo (sin video) vía ESPN y otros livescore

A qué hora juega México vs. Australia el 30 de mayo

Este sábado 30 de mayo México y Australia se medirán en uno de los últimos partidos amistosos previo al Mundial 2026 en punto de las 8:00 de la noche en la cancha del Rose Bowl Stadium de California. El juego se podrá disfrutar en vivo a través de Canal 5, Canal 7, TUDN y en streaming por la plataforma de ViX.

País / RegiónCiudad de referenciaHora local del partido
México (Centro)Puebla / CDMX20:00
México (Pacífico)Culiacán19:00
México (Noroeste)Tijuana18:00
México (Sureste)Cancún21:00
Estados Unidos (Este)Nueva York21:00
Estados Unidos (Centro)Chicago20:00
Estados Unidos (Montaña)Denver19:00
Estados Unidos (Pacífico)Los Ángeles18:00
Canadá (Este)Toronto21:00
Canadá (Pacífico)Vancouver18:00
GuatemalaCiudad de Guatemala19:00
El SalvadorSan Salvador19:00
HondurasTegucigalpa19:00
NicaraguaManagua19:00
Costa RicaSan José19:00
PanamáCiudad de Panamá21:00
República DominicanaSanto Domingo22:00
ColombiaBogotá21:00
PerúLima21:00
EcuadorQuito21:00
VenezuelaCaracas22:00
BoliviaLa Paz22:00
ChileSantiago22:00
ArgentinaBuenos Aires22:00
ParaguayAsunción22:00
UruguayMontevideo22:00
Brasil (sureste)São Paulo22:00
España (peninsular)Madrid03:00 (sábado 23)
Islas CanariasLas Palmas02:00 (sábado 23)
Consulta los horarios y canales para ver México vs. Australia por amistoso internacional de cara a la Copa del Mundo 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT)


Fecha, hora, TV y dónde ver México — Australia EN VIVO

México vs Australia será uno de los partidos de preparación previo al Mundial 2026. Estos son los datos clave para ver el enfrentamiento desde California.

  • Partido: México vs Australia
  • Fase: Amistoso
  • Fecha: Sábado, 30 de mayo del 2026
  • Horario: 20 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Rose Bowl Stadium, Pasadena, California (Estados Unidos)
  • Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y VIX
Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

