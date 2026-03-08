El Clásico Mundial de Béisbol 2026 está regalando partidos de infarto y el México - Brasil no será la excepción. El encuentro, que se disputará en el Daikin Park de Houston, Texas, es imperdible. Por esa razón, entérate de una vez a qué hora empezará el juego y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El México - Brasil por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 es uno de los partidos más atractivos del domingo 8 de marzo. (Foto: Composición Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el México - Brasil en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego México - Brasil por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 este domingo 8 de marzo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 8:00 pm

Estados Unidos (CT): 7:00 pm

Estados Unidos (MT): 6:00 pm

Estados Unidos (PT): 5:00 pm

México (CDMX): 7:00 pm

Puerto Rico: 9:00 pm

Panamá: 8:00 pm

Costa Rica: 7:00 pm

República Dominicana: 9:00 pm

El Salvador: 7:00 pm

Guatemala: 7:00 pm

Honduras: 7:00 pm

Nicaragua: 7:00 pm

Argentina: 10:00 pm

Brasil (Brasilia): 10:00 pm

Uruguay: 10:00 pm

Chile (Santiago): 10:00 pm

Paraguay: 10:00 pm

Bolivia: 9:00 pm

Venezuela: 9:00 pm

Ecuador: 8:00 pm

Perú: 8:00 pm

Colombia: 8:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el México - Brasil?

Este domingo 8 de marzo se podrá ver el México - Brasil por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: FS1 (FOX Sports 1), FOX Sports App y Fubo

México: Canal 5, Nu9ve, ESPN, Disney+, ViX, MLB.TV

Brasil: ESPN y Disney+

República Dominicana: VTV Canal 32, Teleantillas Canal 10 y Coral Canal 39

Nicaragua: Viva Nicaragua (Canal 13)

Resto de Latinoamérica y el Caribe: ESPN y Disney+