El Clásico Mundial de Béisbol 2026 está regalando partidos de infarto y el México - Brasil no será la excepción. El encuentro, que se disputará en el Daikin Park de Houston, Texas, es imperdible. Por esa razón, entérate de una vez a qué hora empezará el juego y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el México - Brasil en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego México - Brasil por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 este domingo 8 de marzo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 8:00 pm
- Estados Unidos (CT): 7:00 pm
- Estados Unidos (MT): 6:00 pm
- Estados Unidos (PT): 5:00 pm
- México (CDMX): 7:00 pm
- Puerto Rico: 9:00 pm
- Panamá: 8:00 pm
- Costa Rica: 7:00 pm
- República Dominicana: 9:00 pm
- El Salvador: 7:00 pm
- Guatemala: 7:00 pm
- Honduras: 7:00 pm
- Nicaragua: 7:00 pm
- Argentina: 10:00 pm
- Brasil (Brasilia): 10:00 pm
- Uruguay: 10:00 pm
- Chile (Santiago): 10:00 pm
- Paraguay: 10:00 pm
- Bolivia: 9:00 pm
- Venezuela: 9:00 pm
- Ecuador: 8:00 pm
- Perú: 8:00 pm
- Colombia: 8:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el México - Brasil?
Este domingo 8 de marzo se podrá ver el México - Brasil por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: FS1 (FOX Sports 1), FOX Sports App y Fubo
- México: Canal 5, Nu9ve, ESPN, Disney+, ViX, MLB.TV
- Brasil: ESPN y Disney+
- República Dominicana: VTV Canal 32, Teleantillas Canal 10 y Coral Canal 39
- Nicaragua: Viva Nicaragua (Canal 13)
- Resto de Latinoamérica y el Caribe: ESPN y Disney+