México buscará dar un golpe de autoridad en la Copa Mundial FIFA 2026 ante Corea del Sur este jueves 18 de junio por la Jornada 2 del Grupo A. El duelo se disputará en el Estadio Akron de Guadalajara desde las 19:00 horas, tiempo del Centro de México (9:00 p.m. ET y 6:00 p.m. PT en Estados Unidos) . Para ver el partido en vivo y en directo entre el Tricolor y los Tigres de Asia, te comparto la lista de canales de TV y streaming online disponibles para seguir la cobertura de manera legal.

ZAPOPAN, JALISCO (GUADALAJARA), 18/06/2026.- Cobertura oficial de Canal 9 (NU9VE) EN VIVO GRATIS para ver el partido entre México y Corea del Sur este jueves 18 de junio por la fecha 2 del Mundial de Fútbol 2026 en el Estadio Akron de Zapopan, Jalisco (Guadalajara). FOTO DE CARL DE SOUZA PARA AFP / NOÉ YACTAYO

¿Dónde ver México-Corea del Sur EN VIVO GRATIS por TV señal abierta y Online?

País / Región TV abierta / Cable / Satélite principales Plataformas de streaming / Apps oficiales México Canal 5 (Televisa), Azteca 7, canales de TUDN por cable/satélite ViX / ViX Premium, TUDN App, TV Azteca En Vivo, Azteca Deportes Argentina TyC Sports, DIRECTV Sports (Dsports) DGO, TyC Sports Play, Paramount+, algunas señales OTT oficiales Bolivia Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV Tigo Sports App (según operador), plataformas propias de cable Brasil SporTV y otros canales deportivos de paga CazéTV (vía streaming), Disney+ Premium Brazil para el Mundial Chile DSPORTS (DirecTV) por TV de pago DGO, Paramount+, señal online de Chilevisión para el partido Colombia Win Sports, DIRECTV Sports Win Play, DGO, Win Fútbol+, Paramount+, Amazon Prime Video (Mundial) Ecuador DIRECTV Sports DGO, Paramount+ (derechos digitales del torneo) Paraguay Unicanal por TV Apps propias de los operadores de cable que incluyan Unicanal Perú DIRECTV Sports, América Televisión (señal abierta) DGO, América TVGO, Paramount+ para ver el encuentro online Uruguay DIRECTV Sports, Canal 5 Uruguay, AUF TV DGO, AUF TV plataforma digital, Paramount+ Venezuela DIRECTV Sports, Eleven, Inter DGO y servicios online asociados a estos operadores Centroamérica Tigo Sports en TV de paga Tigo Sports App y plataformas OTT vinculadas al operador Estados Unidos Fox Sports 1, canales de la familia Fox, Telemundo en español Peacock, Fubo, apps de Fox Sports, plataformas de streaming de los operadores España Canales DAZN dedicados al Mundial (DAZN Mundial, BarTV Mundial) DAZN y su ecosistema de apps (DAZN Mundial, BarTV Mundial online)

Los aficionados que se encuentren en México podrán ver en vivo el partido México vs. Corea del Sur por la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026 a través de la señal oficial de Canal 5 (Televisa), TUDN, Azteca 7, Nu9ve y las plataformas digitales TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo y ViX , que cuentan con los derechos de transmisión de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el país.

En Estados Unidos, la transmisión del encuentro estará disponible en televisión por FOX Network, FS1, Telemundo y Universo, mientras que FOX One, Peacock TV y fuboTV ofrecerán la señal por streaming para la audiencia hispana y angloparlante, de acuerdo con la programación oficial de los operadores que poseen los derechos del torneo.

En Sudamérica, cadenas como DIRECTV Sports (DSports) y su plataforma DGO emitirán el partido para países como Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela, complementando la cobertura con señales abiertas líderes en cada mercado, tales como Caracol TV y RCN Televisión en Colombia, Chilevisión en Chile, América TV en Perú, Televen en Venezuela y Teleamazonas en Ecuador, además de servicios OTT como Paramount+ y Disney+ Premium que distribuyen la señal de ESPN y DSports en la región.

¿A qué hora juega México vs. Corea del Sur HOY 18 de junio por el Mundial 2026?

El partido México vs. Corea del Sur se juega a las 19:00 horas del Centro de México, y desde ahí se ajustan los horarios para cada país.

País / Región Hora local del partido México 19:00 (7:00 p. m.) Estados Unidos (Este, ET) 21:00 (9:00 p. m.) Estados Unidos (Centro, CT) 20:00 (8:00 p. m.) Estados Unidos (Montaña, MT) 19:00 (7:00 p. m.) Estados Unidos (Pacífico, PT) 18:00 (6:00 p. m.) Canadá (Toronto / Ottawa) 21:00 (9:00 p. m.) – mismo huso que ET Argentina 22:00 (10:00 p. m.) Uruguay 22:00 (10:00 p. m.) Paraguay 22:00 (10:00 p. m.) Brasil (Brasilia) 22:00 (10:00 p. m.) Chile 21:00 (9:00 p. m.) Bolivia 21:00 (9:00 p. m.) – misma franja que CHI para este partido Colombia 20:00 (8:00 p. m.) Ecuador 20:00 (8:00 p. m.) Perú 20:00 (8:00 p. m.) Venezuela 21:00 (9:00 p. m.) España (península) 03:00 (3:00 a. m. del día siguiente) Reino Unido 02:00 (2:00 a. m. del día siguiente) Alemania / Italia / Francia 03:00 (3:00 a. m. del día siguiente) Corea del Sur 10:00 (10:00 a. m. del día siguiente) Japón 10:00 (10:00 a. m. del día siguiente)

👤Posibles alineaciones de México vs Corea

México: Raúl Rangel, Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Erik Lira, Brian Gutiérrez, Gil Mora, Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Julián Quiñones.

Corea del Sur: Kim Seunggyu, Lee Hanbeom, Kim Minjae, Lee Taeseok, Seol Youngwoo, Lee Gihyuk, Hwang Ibmeom, Paik Seungho, Lee Jaesung, Lee Kangin y Son Heungmin.