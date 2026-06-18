México buscará dar un golpe de autoridad en la Copa Mundial FIFA 2026 ante Corea del Sur este jueves 18 de junio por la Jornada 2 del Grupo A. El duelo se disputará en el Estadio Akron de Guadalajara desde las 19:00 horas, tiempo del Centro de México (9:00 p.m. ET y 6:00 p.m. PT en Estados Unidos). Para ver el partido en vivo y en directo entre el Tricolor y los Tigres de Asia, te comparto la lista de canales de TV y streaming online disponibles para seguir la cobertura de manera legal.
¿Dónde ver México-Corea del Sur EN VIVO GRATIS por TV señal abierta y Online?
|País / Región
|TV abierta / Cable / Satélite principales
|Plataformas de streaming / Apps oficiales
|México
|Canal 5 (Televisa), Azteca 7, canales de TUDN por cable/satélite
|ViX / ViX Premium, TUDN App, TV Azteca En Vivo, Azteca Deportes
|Argentina
|TyC Sports, DIRECTV Sports (Dsports)
|DGO, TyC Sports Play, Paramount+, algunas señales OTT oficiales
|Bolivia
|Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV
|Tigo Sports App (según operador), plataformas propias de cable
|Brasil
|SporTV y otros canales deportivos de paga
|CazéTV (vía streaming), Disney+ Premium Brazil para el Mundial
|Chile
|DSPORTS (DirecTV) por TV de pago
|DGO, Paramount+, señal online de Chilevisión para el partido
|Colombia
|Win Sports, DIRECTV Sports
|Win Play, DGO, Win Fútbol+, Paramount+, Amazon Prime Video (Mundial)
|Ecuador
|DIRECTV Sports
|DGO, Paramount+ (derechos digitales del torneo)
|Paraguay
|Unicanal por TV
|Apps propias de los operadores de cable que incluyan Unicanal
|Perú
|DIRECTV Sports, América Televisión (señal abierta)
|DGO, América TVGO, Paramount+ para ver el encuentro online
|Uruguay
|DIRECTV Sports, Canal 5 Uruguay, AUF TV
|DGO, AUF TV plataforma digital, Paramount+
|Venezuela
|DIRECTV Sports, Eleven, Inter
|DGO y servicios online asociados a estos operadores
|Centroamérica
|Tigo Sports en TV de paga
|Tigo Sports App y plataformas OTT vinculadas al operador
|Estados Unidos
|Fox Sports 1, canales de la familia Fox, Telemundo en español
|Peacock, Fubo, apps de Fox Sports, plataformas de streaming de los operadores
|España
|Canales DAZN dedicados al Mundial (DAZN Mundial, BarTV Mundial)
|DAZN y su ecosistema de apps (DAZN Mundial, BarTV Mundial online)
Los aficionados que se encuentren en México podrán ver en vivo el partido México vs. Corea del Sur por la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026 a través de la señal oficial de Canal 5 (Televisa), TUDN, Azteca 7, Nu9ve y las plataformas digitales TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo y ViX, que cuentan con los derechos de transmisión de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el país.
En Estados Unidos, la transmisión del encuentro estará disponible en televisión por FOX Network, FS1, Telemundo y Universo, mientras que FOX One, Peacock TV y fuboTV ofrecerán la señal por streaming para la audiencia hispana y angloparlante, de acuerdo con la programación oficial de los operadores que poseen los derechos del torneo.
En Sudamérica, cadenas como DIRECTV Sports (DSports) y su plataforma DGO emitirán el partido para países como Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela, complementando la cobertura con señales abiertas líderes en cada mercado, tales como Caracol TV y RCN Televisión en Colombia, Chilevisión en Chile, América TV en Perú, Televen en Venezuela y Teleamazonas en Ecuador, además de servicios OTT como Paramount+ y Disney+ Premium que distribuyen la señal de ESPN y DSports en la región.
¿A qué hora juega México vs. Corea del Sur HOY 18 de junio por el Mundial 2026?
El partido México vs. Corea del Sur se juega a las 19:00 horas del Centro de México, y desde ahí se ajustan los horarios para cada país.
|País / Región
|Hora local del partido
|México
|19:00 (7:00 p. m.)
|Estados Unidos (Este, ET)
|21:00 (9:00 p. m.)
|Estados Unidos (Centro, CT)
|20:00 (8:00 p. m.)
|Estados Unidos (Montaña, MT)
|19:00 (7:00 p. m.)
|Estados Unidos (Pacífico, PT)
|18:00 (6:00 p. m.)
|Canadá (Toronto / Ottawa)
|21:00 (9:00 p. m.) – mismo huso que ET
|Argentina
|22:00 (10:00 p. m.)
|Uruguay
|22:00 (10:00 p. m.)
|Paraguay
|22:00 (10:00 p. m.)
|Brasil (Brasilia)
|22:00 (10:00 p. m.)
|Chile
|21:00 (9:00 p. m.)
|Bolivia
|21:00 (9:00 p. m.) – misma franja que CHI para este partido
|Colombia
|20:00 (8:00 p. m.)
|Ecuador
|20:00 (8:00 p. m.)
|Perú
|20:00 (8:00 p. m.)
|Venezuela
|21:00 (9:00 p. m.)
|España (península)
|03:00 (3:00 a. m. del día siguiente)
|Reino Unido
|02:00 (2:00 a. m. del día siguiente)
|Alemania / Italia / Francia
|03:00 (3:00 a. m. del día siguiente)
|Corea del Sur
|10:00 (10:00 a. m. del día siguiente)
|Japón
|10:00 (10:00 a. m. del día siguiente)
👤Posibles alineaciones de México vs Corea
México: Raúl Rangel, Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Erik Lira, Brian Gutiérrez, Gil Mora, Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Julián Quiñones.
Corea del Sur: Kim Seunggyu, Lee Hanbeom, Kim Minjae, Lee Taeseok, Seol Youngwoo, Lee Gihyuk, Hwang Ibmeom, Paik Seungho, Lee Jaesung, Lee Kangin y Son Heungmin.