El equipo de Javier Aguirre afina los últimos detalles de su preparación para el esperado debut ante Sudáfrica del próximo 11 de junio en el Estadio Azteca. México disputará un nuevo amistoso frente a Ghana, este viernes 22 de mayo a partir de las 20:00 horas (Centro de México) en el Estadio Cuauhtémoc por amistoso FIFA previo a la Copa Mundial 2026. ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo? A continuación, te comparto la lista de horarios por región, por qué canales de TV y dónde seguir streaming online la cobertura completa de la Tricolor.
La Selección Mexicana aún tiene por delante un calendario intenso de preparación antes de su estreno del 11 de junio, con tres amistosos internacionales confirmados por la Federación Mexicana de Futbol (FMF). Tras medirse primero a Ghana en Puebla, el combinado nacional enfrentará a Australia el sábado 30 de mayo en el histórico Rose Bowl de Pasadena, California, un escenario que ha albergado finales de Copa del Mundo y partidos oficiales de la FIFA. Finalmente, cerrará su puesta a punto frente a Serbia el jueves 4 de junio en el Estadio Nemesio Diez de Toluca, Estado de México, uno de los recintos más tradicionales de la Liga MX, donde Jaime Lozano podrá ultimar detalles tácticos y definir la lista final para el torneo veraniego.
Dónde ver México-Ghana EN VIVO GRATIS por TV y Streaming Online por amistoso FIFA
México vs Ghana (amistoso) se juega el viernes 22 de mayo en el Estadio Cuauhtémoc, Puebla, con amplia oferta de TV abierta, TV de paga y streaming para México, Estados Unidos y varios países de Centroamérica.
|Región / País
|Canales de TV (oficiales)
|Plataformas online / streaming oficial
|México
|Canal 5 (Televisa, TV abierta)
|ViX / ViX Premium
|México
|Azteca 7 (TV Azteca, TV abierta)
|Azteca Deportes En Vivo (web y app)
|México
|TUDN (TV de paga/cable)
|TUDN En Vivo / app TUDN
|Estados Unidos
|Univision
|ViX (catálogo para EE. UU.)
|Estados Unidos
|TUDN USA
|tudn.com y app de TUDN (con suscripción de TV de paga)
|Estados Unidos
|FOX Deportes
|FuboTV (con FOX Deportes y TUDN, servicio OTT de paga)
; FOX Sports App / Foxsports.com
|Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico
|Señales de TUDN en cable donde estén disponibles
|TUDN En Vivo (según operador), Azteca Deportes En Vivo y ViX / ViX Premium como opciones de streaming regionales
|Sudamérica (Perú, Colombia, Ecuador, etc.)
|En muchos casos sin TV abierta dedicada; la señal llega por cable vía cadenas que replican feed de TUDN / FOX Deportes según acuerdos locales
|ViX / ViX Premium (sujeto a disponibilidad por país)
; cobertura en vivo con marcador, estadísticas y clips en ESPN/ESPN Deportes, sin garantizar siempre streaming completo del partido en todos los territorios
|Resto del mundo
|—
|ViX / ViX Premium donde el servicio opere
; plataformas OTT con derechos puntuales (por ejemplo, FuboTV en EE. UU. que también usan algunos usuarios fuera con VPN)
; seguimiento en vivo (sin video) vía ESPN y otros livescore
A qué hora juega México vs. Ghana el 22 de mayo
Será este viernes 22 de mayo cuando México y Ghanase midan en uno de los últimos partidos amistosos previo al Mundial 2026 en punto de las 8:00 de la noche en la cancha del Estadio Cuauhtémoc de Puebla. El juego se podrá disfrutar en vivo a través de Canal 5, Canal 7, TUDN y en streaming por la plataforma de ViX.
|País / Región
|Ciudad de referencia
|Hora local del partido
|México (Centro)
|Puebla / CDMX
|20:00
|México (Pacífico)
|Culiacán
|19:00
|México (Noroeste)
|Tijuana
|18:00
|México (Sureste)
|Cancún
|21:00
|Estados Unidos (Este)
|Nueva York
|21:00
|Estados Unidos (Centro)
|Chicago
|20:00
|Estados Unidos (Montaña)
|Denver
|19:00
|Estados Unidos (Pacífico)
|Los Ángeles
|18:00
|Canadá (Este)
|Toronto
|21:00
|Canadá (Pacífico)
|Vancouver
|18:00
|Guatemala
|Ciudad de Guatemala
|19:00
|El Salvador
|San Salvador
|19:00
|Honduras
|Tegucigalpa
|19:00
|Nicaragua
|Managua
|19:00
|Costa Rica
|San José
|19:00
|Panamá
|Ciudad de Panamá
|21:00
|República Dominicana
|Santo Domingo
|22:00
|Colombia
|Bogotá
|21:00
|Perú
|Lima
|21:00
|Ecuador
|Quito
|21:00
|Venezuela
|Caracas
|22:00
|Bolivia
|La Paz
|22:00
|Chile
|Santiago
|22:00
|Argentina
|Buenos Aires
|22:00
|Paraguay
|Asunción
|22:00
|Uruguay
|Montevideo
|22:00
|Brasil (sureste)
|São Paulo
|22:00
|España (peninsular)
|Madrid
|03:00 (sábado 23)
|Islas Canarias
|Las Palmas
|02:00 (sábado 23)
Fecha, hora, TV y dónde ver México-Ghana EN VIVO
México vs Ghana será uno de los partidos de preparación previo al Mundial 2026. Estos son los datos clave para ver el enfrentamiento desde Ciudad de Puebla.
- Partido: México vs Ghana
- Fase: Amistoso
- Fecha: Viernes 22 de mayo del 2026
- Horario: 20 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Cuauhtémoc
- Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y VIX