¡El “Rey de los Deportes” está de regreso y el debut de la Selección Mexicana promete paralizar a Houston este viernes 6 de marzo de 2026! Si buscas dónde ver México — Gran Bretaña EN VIVO y GRATIS, prepárate para la cobertura del emocionante duelo por el Clásico Mundial de Béisbol que arrancará en el Daikin Park a las 1:00 p. m. ET / 10:00 a. m. PT, con el carismático Randy Arozarena liderando a una novena azteca plagada de estrellas de Grandes Ligas. México llega con la etiqueta de gigante tras su histórica actuación en 2023, pero no debe confiarse ante una escuadra británica que busca dar la sorpresa y convertirse en el “caballo negro” del torneo. Este primer encuentro es vital para las aspiraciones del “Tri” en un Grupo C sumamente competitivo, donde cada pitcheo será decisivo para avanzar a la siguiente ronda.

¿A qué hora y dónde ver México — Gran Bretaña EN VIVO EN DIRECTO por la Ronda 1 del Clásico Mundial de Béisbol desde Estados Unidos?

En Estados Unidos, podrás disfrutar de la Ronda 1 del Grupo B del Clásico Mundial de Béisbol entre México y Gran Bretaña en vivo a las 1:00 p.m. ET / 10:00 a.m. PT a través de toda la familia de cadenas FOX Sports (FOX, FS1, FS2 y FOX Deportes), la aplicación de FOX Sports y Tubi, que combinarán esfuerzos para transmitir los 47 juegos del torneo por televisión, mientras que todos los encuentros estarán disponibles para streaming en vivo y on-demand en FOX One.

Adicionalmente, 41 de los 47 enfrentamientos se transmitirán con narración en español a través de una combinación de las señales de FOX Deportes, la App de FOX Sports, Tubi y FOX One.

HORARIOS CIUDADES DE LOS ESTADOS UNIDOS 1:00 p.m. ET - Hora del Este (UTC -4) Virginia Occidental, Vermont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 12:00 p.m. CT - Hora del Centro (UTC -5) Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Arkansas y Alabama. 11:00 a.m. MT - Hora de la Montaña (UTC -6) Wyoming, Utah, Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 10:00 a.m. PT - Hora del Pacífico (UTC -7) Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California (PST).

¿A qué hora y cómo ver México — Gran Bretaña por la Ronda 1 del Clásico Mundial de Béisbol desde México?

Si te encuentras en CDMX o cualquier otra parte del territorio mexicano, no te pierdas el partido México vs. Gran Bretaña en vivo por el Ronda 1 del Clásico Mundial de Béisbol, que se transmitirá en vivo a las 11:00 a.m. Tiempo del Centro a través de Canal 9 (Nu9ve) e Imagen Televisión. Disfruta de todo el espectáculo y la emoción del evento más esperado del béisbol directamente desde la comodidad de tu hogar.

