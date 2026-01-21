El Estadio Rommel Fernández será el escenario del debut anual de la selección mexicana rumbo a la Copa del Mundo 2026. México vs. Panamá juega este jueves 22 de enero a las 20:00 (México), 21:00 (EE. UU.) un enfrentamiento amistoso . Para todo el público mexicano, estadounidense y otras partes del mundo, podrás seguir el partido en vivo en directo online por TV (señal abierta) y streaming online desde cualquier dispositivo móvil.

Bajo la dirección de Javier ‘Vasco’ Aguirre, la selección mexicana llega con la encomienda de corregir errores y recobrar la confianza tras un cierre de 2025 irregular. El empate sin goles ante Uruguay y la derrota frente a Paraguay en octubre sembraron incertidumbre sobre el esquema táctico. Este próximo encuentro será una prueba de fuego para medir el progreso del Tri ante un anfitrión que se caracteriza por su alta exigencia física.

Dónde ver México vs. Panamá EN VIVO por TV y Streaming online

La transmisión en México estará disponible a través de Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium . Por su parte, el público en Estados Unidos podrá sintonizarlo por Univisión, TUDN, Fox Deportes y ViX Premium . Cabe señalar que el encuentro no contará con cobertura televisiva en Sudamérica ni España.

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING México Canal 5, Azteca 7, TUDN, Vix Premium Estados Unidos TUDN, Univisión, Vix Premium, Fox Deportes Sudamérica Sin transmisión

España Sin transmisión

Horario, dónde ver por TV y Online el amistoso México vs. Panamá

Partido : México vs. Panamá (amistoso)

: México vs. Panamá (amistoso) Fecha : Jueves 22 de enero de 2026

: Jueves 22 de enero de 2026 Horario: 21:00 horas (Estados Unidos), 20:00 horas (México), 03:00 horas (España)

21:00 horas (Estados Unidos), 20:00 horas (México), 03:00 horas (España) Sede: Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, Panamá