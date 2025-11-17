El ‘Tri’ concluye su calendario anual de enfrentamientos en Texas. Este martes 18 de noviembre, la Selección de México dirigido por Javier Aguirre, se enfrentará a Paraguay en el Alamodome. Este encuentro amistoso de preparación es particularmente relevante, ya que los sudamericanos son un posible oponente en la próxima Copa del Mundo. Conoce dónde ver por TV y streaming online desde Florida, Nueva York, California, Ciudad de México y otras partes del mundo en diferentes dispositivos móviles.

México se medirá por cuarta vez consecutiva con un rival sudamericano de élite (Ecuador, Colombia y Uruguay fueron los anteriores). Este encuentro pondrá punto final al extraordinario 2025 del equipo, que ya tiene en sus vitrinas la Nations League y la Copa Oro. “El Vasco” y su equipo aspiran a proyectar su éxito regional en Concacaf hacia el ámbito mundial.

El año será histórico para Paraguay, que regresa al Mundial tras una ausencia de 16 años, un éxito atribuible al técnico Gustavo Alfaro. En su preparación, la Albirroja se midió en amistosos contra equipos de calibre superior (Japón, Corea del Sur y Estados Unidos) con el fin de poner a prueba su rendimiento real.

Qué canal TV transmite México vs. Paraguay EN VIVO ONLINE por amistoso FIFA

Estos son los canales de televisión y señal online que transmite el partido amistoso FIFA entre México vs. Paraguay en vivo, el martes 18 de noviembre de 2025 .

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos TUDN, Univision Fubo, TUDN.com México Canal 5, Azteca 7, TUDN Vix, aztecadeportes.com España Sin Transmisión - Paraguay Tigo Sports Tigo Sports

A qué hora juega México vs. Paraguay este 18 de noviembre

Conoce los horarios por país para ver el partido amistoso fecha FIFA entre la Selección de México vs. Paraguay el martes 18 de noviembre desde el Alamodome,ciudad de Texas.

Países Horario Estados Unidos 9 p.m. ET / 6 p.m. PT Guatemala 19:30 Panamá 20:30 México 19:30 Costa Rica 19:30 El Salvador 19:30 Nicaragua 19:30 Honduras 19:30 Perú 20:30 Colombia 20:30 Ecuador 20:30 Canadá 20:30 Cuba 20:30 República Dominicana 21:30 Puerto Rico 21:30 Venezuela 21:30 Bolivia 21:30 Argentina 22:30 Chile 22:30 Uruguay 22:30 Paraguay 22:30

Fecha, hora, TV y online para ver el partido México vs. Paraguay

Ciudad: San Antonio, Texas, Estados Unidos

Fecha: martes 18 de noviembre

Horario: 19:30 (hora de EE.UU. ET), 19:30 horas (México), 02:30 horas del miércoles (España)

Estadio: Alamodome