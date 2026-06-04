Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el México - Serbia por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial FIFA 2026. (Foto: Composición Canva - Mag)
Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el México - Serbia por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial FIFA 2026. (Foto: Composición Canva - Mag)
César Quispe Alcócer
César Quispe Alcócer

Este jueves 4 de junio, el Estadio Nemesio Diez será escenario de un gran partido. Estoy hablando del México - Serbia por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial FIFA 2026. Como es un encuentro imperdible, en esta nota descubrirás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El México - Serbia por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial FIFA 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)
El México - Serbia por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial FIFA 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el México - Serbia en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego México - Serbia por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial FIFA 2026 este jueves 4 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 4:00 pm
  • Estados Unidos (CT): 3:00 pm                                   
  • Estados Unidos (MT): 2:00 pm
  • Estados Unidos (PT): 1:00 pm
  • España: 10:00 pm
  • México (CDMX): 2:00 pm
  • Puerto Rico: 4:00 pm
  • República Dominicana: 4:00 pm
  • Panamá: 3:00 pm
  • Costa Rica: 2:00 pm
  • El Salvador: 2:00 pm
  • Guatemala: 2:00 pm
  • Honduras: 2:00 pm
  • Nicaragua: 2:00 pm
  • Argentina: 5:00 pm
  • Brasil (Brasilia): 5:00 pm
  • Uruguay: 5:00 pm
  • Chile (Santiago): 4:00 pm
  • Paraguay: 5:00 pm
  • Bolivia: 4:00 pm
  • Venezuela: 4:00 pm
  • Ecuador: 3:00 pm
  • Perú: 3:00 pm
  • Colombia: 3:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el México - Serbia?

Este jueves 4 de junio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el México - Serbia por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial FIFA 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • Estados Unidos: FOX Deportes, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One, fuboTV
  • México: Canal 5 Televisa, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, TUDN, TUDN En Vivo, ViX Mexico
  • Puerto Rico: FOX Deportes, NAICOM
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

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