Este jueves 4 de junio, el Estadio Nemesio Diez será escenario de un gran partido. Estoy hablando del México - Serbia por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial FIFA 2026. Como es un encuentro imperdible, en esta nota descubrirás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el México - Serbia en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego México - Serbia por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial FIFA 2026 este jueves 4 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 4:00 pm
- Estados Unidos (CT): 3:00 pm
- Estados Unidos (MT): 2:00 pm
- Estados Unidos (PT): 1:00 pm
- España: 10:00 pm
- México (CDMX): 2:00 pm
- Puerto Rico: 4:00 pm
- República Dominicana: 4:00 pm
- Panamá: 3:00 pm
- Costa Rica: 2:00 pm
- El Salvador: 2:00 pm
- Guatemala: 2:00 pm
- Honduras: 2:00 pm
- Nicaragua: 2:00 pm
- Argentina: 5:00 pm
- Brasil (Brasilia): 5:00 pm
- Uruguay: 5:00 pm
- Chile (Santiago): 4:00 pm
- Paraguay: 5:00 pm
- Bolivia: 4:00 pm
- Venezuela: 4:00 pm
- Ecuador: 3:00 pm
- Perú: 3:00 pm
- Colombia: 3:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el México - Serbia?
Este jueves 4 de junio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el México - Serbia por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial FIFA 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: FOX Deportes, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One, fuboTV
- México: Canal 5 Televisa, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, TUDN, TUDN En Vivo, ViX Mexico
- Puerto Rico: FOX Deportes, NAICOM