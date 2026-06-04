Este jueves 4 de junio, el Estadio Nemesio Diez será escenario de un gran partido. Estoy hablando del México - Serbia por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial FIFA 2026. Como es un encuentro imperdible, en esta nota descubrirás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El México - Serbia por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial FIFA 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el México - Serbia en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego México - Serbia por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial FIFA 2026 este jueves 4 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 4:00 pm

Estados Unidos (CT): 3:00 pm

Estados Unidos (MT): 2:00 pm

Estados Unidos (PT): 1:00 pm

España: 10:00 pm

México (CDMX): 2:00 pm

Puerto Rico: 4:00 pm

República Dominicana: 4:00 pm

Panamá: 3:00 pm

Costa Rica: 2:00 pm

El Salvador: 2:00 pm

Guatemala: 2:00 pm

Honduras: 2:00 pm

Nicaragua: 2:00 pm

Argentina: 5:00 pm

Brasil (Brasilia): 5:00 pm

Uruguay: 5:00 pm

Chile (Santiago): 4:00 pm

Paraguay: 5:00 pm

Bolivia: 4:00 pm

Venezuela: 4:00 pm

Ecuador: 3:00 pm

Perú: 3:00 pm

Colombia: 3:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el México - Serbia?

Este jueves 4 de junio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el México - Serbia por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial FIFA 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: FOX Deportes, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One, fuboTV

México: Canal 5 Televisa, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, TUDN, TUDN En Vivo, ViX Mexico

Puerto Rico: FOX Deportes, NAICOM