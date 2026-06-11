El partido inaugural de la Copa Mundial FIFA 2026 será entre México vs. Sudáfrica el jueves 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca, a partir de las 13:00 horas local / 14:00 horas CT / 15:00 horas ET en Ciudad de México, de acuerdo con la información oficial del torneo. Para todo el público mexicano, podrás seguir el partido en vivo y en directo por televisión abierta a través de Canal 5 (Televisa) y Azteca 7 (TV Azteca), además de la opción de streaming por ViX. Para seguir el encuentro en Estados Unidos y otras partes del mundo, te comparto la lista de canales de TV y streaming desde cualquier plataforma digital.
México, uno de los países anfitriones del Mundial de la FIFA 2026, abrirá la mayor Copa Mundial de la historia en el partido inaugural del torneo, que reunirá a 48 selecciones y 104 encuentros. Su debut será ante Sudáfrica en el Grupo A, en un cruce con alto valor simbólico: recrea, en orden inverso, el duelo inaugural de la edición 2010, cuando los Bafana Bafana fueron anfitriones. El conjunto dirigido por Hugo Broos aseguró su clasificación al finalizar en el primer lugar del Grupo C de las eliminatorias africanas de la CAF, logrando así su cuarta presencia en una fase final de la Copa Mundial.
Dónde ver México vs. Sudáfrica EN VIVO y EN DIRECTO por TV y Streaming Online
- Para Sudamérica hispana, el combo DSPORTS + Paramount+ es el eje central: tienen asegurados los 104 partidos (incluido México vs. Sudáfrica), además de la cobertura en canales abiertos locales.
- En México, el partido inaugural estará en TV abierta (Televisa/Canal 5, TV Azteca 7) y en ViX/TUDN en digital, dado que se trata del debut de la selección y del partido de inauguración, confirmado como parte del paquete de “encuentros de la selección mexicana y apertura/clausura”.
- En Europa, la lógica es parecida: una combinación de canales públicos (BBC, ITV, ARD, ZDF, RAI) y plataformas OTT (Magenta Sport, DAZN, beIN) que tienen todos o la mayoría de los duelos.
|Región / País
|TV abierta / cable principal
|Streaming / OTT oficial principal
|México
|Televisa (Canal 5, Las Estrellas), TV Azteca (Azteca 7) con partidos de la selección y el inaugural.
|ViX (TelevisaUnivisión) y TUDN streaming para partidos y contenido adicional.
|Estados Unidos (español)
|Univision, UniMás, cadenas locales asociadas (tenencia hispana tradicional).
|ViX (streaming en español), apps oficiales de las cadenas con derechos.
|Estados Unidos (inglés)
|FOX / FS1 (derechos consolidados para 2026).
|App de FOX Sports y servicios OTT de la cadena (ej. autenticación de TV paga).
|Canadá
|Bell Media (TSN, CTV) como grupo con derechos.
|TSN App y plataformas OTT de Bell Media.
|Argentina
|Canales abiertos (ej. América TV / TV Pública según acuerdos) + cable deportivo local.
|DSPORTS (DirecTV) y Paramount+ con los 104 partidos del Mundial para Sudamérica.
|Chile
|Chilevisión (52 partidos en TV abierta).
|DSPORTS (DirecTV) y Paramount+ con todos los partidos.
|Colombia
|Caracol TV, RCN y Win Sports como consorcio de derechos.
|DSPORTS (DirecTV) y Paramount+ con los 104 encuentros para la región.
|Perú
|América TV y/o Latina TV (titulares tradicionales; confirmados como parte del pool 2026–2030).
|DSPORTS (DirecTV) y Paramount+ transmitirán todos los partidos en vivo.
|Ecuador
|Teleamazonas (derechos para el Mundial 2026).
|DSPORTS (DirecTV) y Paramount+ para todo el torneo.
|Uruguay
|Canales abiertos locales (ej. Teledoce / Canal 4 / Canal 10 en consorcio).
|DSPORTS (DirecTV) y Paramount+ para los 104 partidos.
|Bolivia
|Red nacional con derechos (consorcios similares a 2018/2022 listados por FIFA).
|DSPORTS (DirecTV) como señal panregional para Latinoamérica y su app.
|Paraguay
|Popu TV, GEN, Unicanal, El Trece como canales oficiales del Mundial 2026.
|Plataformas de los operadores de TV paga que distribuyen el feed FIFA (incluido DirecTV).!
|Brasil
|TV Globo / SporTV (derechos regionales consolidados).
|Globoplay (streaming de Globo) y apps de TV de pago vinculadas.
|España
|RTVE y Atresmedia/Mediaset (modelo similar a 2018/2022, listado por FIFA en pool europeo).
|RTVE Play, apps OTT de los grupos privados con derechos parciales.
|Reino Unido
|BBC e ITV comparten los derechos del Mundial 2026, con transmisión gratuita.
|BBC iPlayer y ITVX (streaming en vivo y a la carta).
|Alemania
|ARD, ZDF y Magenta Sport (Magenta tiene los 104 partidos; ARD/ZDF cubren 30 cada uno).
|Magenta Sport (OTT de Deutsche Telekom) y plataformas digitales de ARD/ZDF.
|Francia
|M6 y beIN Sports como principales tenedores de derechos.
|beIN Sports Connect y plataformas OTT de M6.
|Italia
|RAI y DAZN compartirán los derechos del Mundial.
|DAZN (OTT) y RaiPlay para partidos emitidos por RAI.
|Sudáfrica
|SportyTV (Pay TV y OTT con los 104 partidos).
|Plataforma OTT de SportyTV (app móvil, smart TV, etc.).
|Sudáfrica – señal abierta local
|SABC, con cobertura de la campaña de la selección de Sudáfrica.
|Sitio y app de SABC para streaming gratuito de partidos que tenga en señal abierta.
|Resto de África (principal)
|SportyTV como plataforma de referencia en varios mercados, más operadores locales listados por FIFA.
|OTT de SportyTV y apps de operadores nacionales con derechos.
¿A qué hora inicia México - Sudáfrica por la Copa Mundial 2026?
El partido inaugural entre México vs. Sudáfrica se juega este jueves 11 de junio a partir de las 13:00 horas (Ciudad de México). A continuación, los horarios por país para seguir el partido en vivo y en directo por la Copa Mundial FIFA 2026.
|Región / País
|Ciudad de referencia
|Hora del partido
|México (Centro)
|Ciudad de México
|13:00
|Estados Unidos – Pacífico
|Los Ángeles
|11:00
|Estados Unidos – Centro
|Chicago
|13:00
|Estados Unidos – Este
|Nueva York
|14:00
|Canadá – Toronto (Este)
|Toronto
|14:00
|Perú / Colombia / Ecuador
|Lima / Bogotá / Quito
|14:00
|Bolivia
|La Paz
|15:00
|Chile
|Santiago
|15:00
|Argentina / Uruguay
|Buenos Aires / Montevideo
|16:00
|Paraguay
|Asunción
|15:00
|Brasil – Brasilia / Sao Paulo
|Brasília / São Paulo
|16:00
|España (peninsular)
|Madrid
|19:00
|Portugal
|Lisboa
|18:00
|Reino Unido
|Londres
|18:00
|Sudáfrica
|Johannesburgo
|20:00
|Nigeria
|Lagos
|19:00
|Alemania / Francia / Italia
|Berlín / París / Roma
|19:00
|Arabia Saudita / Catar
|Riad / Doha
|20:00
|Emiratos Árabes Unidos
|Dubái
|21:00
|India
|Nueva Delhi
|23:30
|China
|Pekín
|21:00 (siguiendo diff. CDMX‑Pekín)
|Japón
|Tokio
|22:00
|Australia – Sídney
|Sídney
|23:00