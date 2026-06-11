El partido inaugural de la Copa Mundial FIFA 2026 será entre México vs. Sudáfrica el jueves 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca, a partir de las 13:00 horas local / 14:00 horas CT / 15:00 horas ET en Ciudad de México , de acuerdo con la información oficial del torneo. Para todo el público mexicano, podrás seguir el partido en vivo y en directo por televisión abierta a través de Canal 5 (Televisa) y Azteca 7 (TV Azteca), además de la opción de streaming por ViX. Para seguir el encuentro en Estados Unidos y otras partes del mundo, te comparto la lista de canales de TV y streaming desde cualquier plataforma digital.

México, uno de los países anfitriones del Mundial de la FIFA 2026, abrirá la mayor Copa Mundial de la historia en el partido inaugural del torneo, que reunirá a 48 selecciones y 104 encuentros. Su debut será ante Sudáfrica en el Grupo A, en un cruce con alto valor simbólico: recrea, en orden inverso, el duelo inaugural de la edición 2010, cuando los Bafana Bafana fueron anfitriones. El conjunto dirigido por Hugo Broos aseguró su clasificación al finalizar en el primer lugar del Grupo C de las eliminatorias africanas de la CAF, logrando así su cuarta presencia en una fase final de la Copa Mundial.

Conoce la hora por país para ver el partido inaugural entre México vs. Sudáfrica por la primera fecha del grupo A del Mundial FIFA 2026. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

Dónde ver México vs. Sudáfrica EN VIVO y EN DIRECTO por TV y Streaming Online

Para Sudamérica hispana, el combo DSPORTS + Paramount+ es el eje central: tienen asegurados los 104 partidos (incluido México vs. Sudáfrica), además de la cobertura en canales abiertos locales.

es el eje central: tienen asegurados los 104 partidos (incluido México vs. Sudáfrica), además de la cobertura en canales abiertos locales. En México, el partido inaugural estará en TV abierta (Televisa/Canal 5, TV Azteca 7) y en ViX/TUDN en digital, dado que se trata del debut de la selección y del partido de inauguración, confirmado como parte del paquete de “encuentros de la selección mexicana y apertura/clausura”.

y en en digital, dado que se trata del debut de la selección y del partido de inauguración, confirmado como parte del paquete de “encuentros de la selección mexicana y apertura/clausura”. En Europa, la lógica es parecida: una combinación de canales públicos (BBC, ITV, ARD, ZDF, RAI) y plataformas OTT (Magenta Sport, DAZN, beIN) que tienen todos o la mayoría de los duelos.

Región / País TV abierta / cable principal Streaming / OTT oficial principal México Televisa (Canal 5, Las Estrellas), TV Azteca (Azteca 7) con partidos de la selección y el inaugural. ViX (TelevisaUnivisión) y TUDN streaming para partidos y contenido adicional. Estados Unidos (español) Univision, UniMás, cadenas locales asociadas (tenencia hispana tradicional). ViX (streaming en español), apps oficiales de las cadenas con derechos. Estados Unidos (inglés) FOX / FS1 (derechos consolidados para 2026). App de FOX Sports y servicios OTT de la cadena (ej. autenticación de TV paga). Canadá Bell Media (TSN, CTV) como grupo con derechos. TSN App y plataformas OTT de Bell Media. Argentina Canales abiertos (ej. América TV / TV Pública según acuerdos) + cable deportivo local. DSPORTS (DirecTV) y Paramount+ con los 104 partidos del Mundial para Sudamérica. Chile Chilevisión (52 partidos en TV abierta). DSPORTS (DirecTV) y Paramount+ con todos los partidos. Colombia Caracol TV, RCN y Win Sports como consorcio de derechos. DSPORTS (DirecTV) y Paramount+ con los 104 encuentros para la región. Perú América TV y/o Latina TV (titulares tradicionales; confirmados como parte del pool 2026–2030). DSPORTS (DirecTV) y Paramount+ transmitirán todos los partidos en vivo. Ecuador Teleamazonas (derechos para el Mundial 2026). DSPORTS (DirecTV) y Paramount+ para todo el torneo. Uruguay Canales abiertos locales (ej. Teledoce / Canal 4 / Canal 10 en consorcio). DSPORTS (DirecTV) y Paramount+ para los 104 partidos. Bolivia Red nacional con derechos (consorcios similares a 2018/2022 listados por FIFA). DSPORTS (DirecTV) como señal panregional para Latinoamérica y su app. Paraguay Popu TV, GEN, Unicanal, El Trece como canales oficiales del Mundial 2026. Plataformas de los operadores de TV paga que distribuyen el feed FIFA (incluido DirecTV).! Brasil TV Globo / SporTV (derechos regionales consolidados). Globoplay (streaming de Globo) y apps de TV de pago vinculadas. España RTVE y Atresmedia/Mediaset (modelo similar a 2018/2022, listado por FIFA en pool europeo). RTVE Play, apps OTT de los grupos privados con derechos parciales. Reino Unido BBC e ITV comparten los derechos del Mundial 2026, con transmisión gratuita. BBC iPlayer y ITVX (streaming en vivo y a la carta). Alemania ARD, ZDF y Magenta Sport (Magenta tiene los 104 partidos; ARD/ZDF cubren 30 cada uno). Magenta Sport (OTT de Deutsche Telekom) y plataformas digitales de ARD/ZDF. Francia M6 y beIN Sports como principales tenedores de derechos. beIN Sports Connect y plataformas OTT de M6. Italia RAI y DAZN compartirán los derechos del Mundial. DAZN (OTT) y RaiPlay para partidos emitidos por RAI. Sudáfrica SportyTV (Pay TV y OTT con los 104 partidos). Plataforma OTT de SportyTV (app móvil, smart TV, etc.). Sudáfrica – señal abierta local SABC, con cobertura de la campaña de la selección de Sudáfrica. Sitio y app de SABC para streaming gratuito de partidos que tenga en señal abierta. Resto de África (principal) SportyTV como plataforma de referencia en varios mercados, más operadores locales listados por FIFA. OTT de SportyTV y apps de operadores nacionales con derechos.

¿A qué hora inicia México - Sudáfrica por la Copa Mundial 2026?

El partido inaugural entre México vs. Sudáfrica se juega este jueves 11 de junio a partir de las 13:00 horas (Ciudad de México) . A continuación, los horarios por país para seguir el partido en vivo y en directo por la Copa Mundial FIFA 2026.

Región / País Ciudad de referencia Hora del partido México (Centro) Ciudad de México 13:00 Estados Unidos – Pacífico Los Ángeles 11:00 Estados Unidos – Centro Chicago 13:00 Estados Unidos – Este Nueva York 14:00 Canadá – Toronto (Este) Toronto 14:00 Perú / Colombia / Ecuador Lima / Bogotá / Quito 14:00 Bolivia La Paz 15:00 Chile Santiago 15:00 Argentina / Uruguay Buenos Aires / Montevideo 16:00 Paraguay Asunción 15:00 Brasil – Brasilia / Sao Paulo Brasília / São Paulo 16:00 España (peninsular) Madrid 19:00 Portugal Lisboa 18:00 Reino Unido Londres 18:00 Sudáfrica Johannesburgo 20:00 Nigeria Lagos 19:00 Alemania / Francia / Italia Berlín / París / Roma 19:00 Arabia Saudita / Catar Riad / Doha 20:00 Emiratos Árabes Unidos Dubái 21:00 India Nueva Delhi 23:30 China Pekín 21:00 (siguiendo diff. CDMX‑Pekín) Japón Tokio 22:00 Australia – Sídney Sídney 23:00