Como uno de los anfitriones del Mundial 2026, junto a EE. UU. y Canadá, la selección de México debe demostrar un nivel de élite y tendrá una dura prueba contra Uruguay en un partido amistoso FIFA. El juego será este sábado 15 de noviembre, a partir de las 19:00 horas del Tiempo del Centro; 8 pm ET / 5 pm PT) en el Nuevo Estadio Corona de Torreón. Conoce cómo ver por TV y streaming online el partido en vivo y en directo online desde diferentes dispositivos móviles.
La Selección Mexicana se prepara para su tercer partido de fogueo, de cuatro planeados para el cierre de año, todos contra selecciones sudamericanas clasificadas al Mundial. Los resultados de la última fecha FIFA de octubre no fueron favorables: una contundente derrota 0-4 ante Colombia y un empate 1-1 frente a Ecuador.
La selección uruguaya cerró las Eliminatorias en cuarta posición, sumando 28 puntos (a 10 de Argentina). No obstante, los charrúas vienen con impulso, ganando cuatro de sus cinco partidos más recientes, como los amistosos ante República Dominicana (1-0) y Uzbekistán (2-1). El equipo de Bielsa se presenta como un adversario de cuidado para el Tri, que está urgido de una reacción positiva.
Dónde ver México - Uruguay EN VIVO ONLINE por TV y Streaming
Para disfrutar del partido México - Uruguay en vivo y en directo, por televisión abierta y streaming online, puedes hacerlo desde México por TUDN, Canal 5, Azteca 7 y ViX. Por su parte, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de TUDN, Univisión, FOX Deportes, ViX y Fubo Sports.
|PAÍS O ZONA
|CANAL O STREAMING
|España
|Por confirmar
|Sudamérica
|DSports, Antel TV, TCC2 HD, NS Eventos 1, Eventos Montecable 1 HD (Uruguay)
|México
|TUDN, Canal 5, Azteca 7, ViX
|Estados Unidos
|TUDN, Univisión, FOX Deportes, ViX, Fubo Sports
A qué hora empieza el partido México - Uruguay por Amistoso FIFA
El partido se disputa este sábado 15 de octubre a las 19:00 horas (México) y tendrá como escenario el estadio TSM. Desde Argentina inicia a las 22:00 horas; en España a las 02:00 horas (domingo 16) y en Estados Unidos a partir de las 20:00 (tiempo del este)
Fecha, hora, TV y online para ver México vs. Uruguay
- Día: Sábado 15 de noviembre
- Estadio: Corona, Torreón
- Hora: 19:00 CDMX, 20:00 ET