Las selecciones de México y Arabia Saudita sostendrán uno de los partidos más emocionantes de los cuartos de final de la Copa Oro 2025 este sábado 28 de junio desde el Estadio de la Universidad de Phoenix, con capacidad para albergar a 63.400 espectadores y ubicado en la ciudad de Glendale, Arizona. El cotejo empieza a las 20:15 horas del Tiempo de Centro (10:15 pm ET / 7:15 pm PT) y será transmitido EN VIVO y GRATIS por TV abierta en el Canal 5 de Televisa Deportes y, también, se verá en las plataformas de TUDN y ViX.

¿Cómo llega México al partido vs. Arabia Saudita?

Tras dos victorias frente a República Dominicana (3-2) y Surinam (2-0) y un empate sin goles ante Costa Rica, el Tri salió como líder del grupo A y ahora vuelven a pisar los cuartos de final del máximo torneo de selecciones de la Concacaf ante un rival que no suele ser invitado a la competición, Arabia Saudita.

El técnico Javier Aguirre aún no define quién será el jugador que cubrirá la posición de lateral derecho y esa decisión se debate en los nombres de Jorge Sánchez e Israel Reyes. Ambos son de características diferentes y cualquier de ellos puedes ingresar en la formación titular.

En la volante, Edson Álvarez es fijo para arrancar en el once inicial pero la duda existe en el compañero que tendrá a su lado. En ese sentido, las opciones que maneja Aguirre son Marcel Ruiz, Erik Lira y Charly Rodríguez.

Raúl Jiménez tiene el puesto asegurado en el ataque aunque se espera que pueda hacer pareja con Santiago Giménez o Julián Quiñones.

¿Cómo llega Arabia Saudita al partido vs. México?

Los Zorros del Desierto, por su pate, pueden significar un gran desafío para los dirigidos por Javier Aguirre debido al crecimiento futbolístico que demostraron en el último Mundial de Catar 2022 donde fueron capaces de derrotar a la Argentina de Lionel Messi en la fase de grupos.

Asimismo, la actual liga saudí, donde se encuentran la mayoría de sus seleccionados, viene en ascenso debido a las estrellas de talla mundial que han ido integrándose a sus equipos como el Al-Nassr, que cuenta con Cristiano Ronaldo; el Al-Hilal, que tuvo en sus filas a Neymar; o el Al-Ittihad, con Karim Benzema.

En el grupo B, los representantes de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) lograron vencer a Haití (1-0), empataron con Trinidad y Tobago (1-1) y cayeron por la mínima diferencia frente a los Estados Unidos.

¿A qué hora ver México vs. Arabia Saudita por la Copa Oro 2025?

El duelo entre México y Arabia Saudita empieza a las 20:15 horas del Tiempo de Centro (10:15 pm ET / 7:15 pm PT) del sábado 28 de junio en el Estadio de la Universidad de Phoenix, Arizona.

Horario de Estados Unidos

7:15 pm PT

8:15 pm MT

9:15 pm CT

10:15 pm ET

Horarios en el mundo

20:15 horas de México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras

21:15 horas de Perú, Colombia, Ecuador y Panamá

22:15 horas de República Dominicana, Puerto Rico, Canadá, Venezuela, Chile y Bolivia

23:15 horas de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

¿Dónde ver el México vs. Arabia Saudita EN VIVO GRATIS por TV Abierta o Streaming?

Los hinchas del Tri podrán disfrutar del partido entre México y Arabia Saudita EN VIVO y GRATIS en señal abierta a través del Canal 5 de Televisa Deportes. Por otro lado, también habrá transmisiones por streaming a cargo de TUDN y ViX Premium.

Si te encuentras en el extranjero y quieres ver el Canal 5 de Televisa Deportes, deberás contar con una VPN legal y segura para poder hacerlo bajo tu responsabilidad.

No obstante, si estás en algún país de Sudamérica puedes ver el partido de México vs. Arabia Saudita en los canales de ESPN o por streaming de Disney Plus.

En tanto, si eres un hincha mexicano que vive en los Estados Unidos, cuentas con múltiples opciones para ver el juego del Tri contra Arabia Saudita: fubo TV, TUDN, Univisión Now, FOX Sports, TUDN, ViX, FOX Sports App, Tubi, FOX Sports 1, TUDN USA y Univisión.

México – Canal 5 de Televisa Deportes, TUDN y ViX Premium

– Canal 5 de Televisa Deportes, TUDN y ViX Premium Sudamérica y Centroamérica – ESPN Sur, ESPN Norte y Disney Plus

– ESPN Sur, ESPN Norte y Disney Plus Estados Unidos – fubo TV, TUDN, Univisión Now, FOX Sports, TUDN, ViX, FOX Sports App, Tubi, FOX Sports 1, TUDN USA y Univisión

Horario, TV y dónde ver en vivo México vs. Arabia Saudita

Fecha : Sábado 28 de junio de 2025

: Sábado 28 de junio de 2025 Hora : 20:15 del Tiempo de Centro de México

: 20:15 del Tiempo de Centro de México Sede : State Farm Stadium (Universidad de Phoenix) de Glendale, Arizona

: State Farm Stadium (Universidad de Phoenix) de Glendale, Arizona Transmisión por TV y Streaming: TUDN, Canal 5 y ViX Premium

Formaciones probables de México vs. Arabia Saudita

México : Luis Malagón; Jorge Sánchez, Israel Reyes, Johan Vásquez, Mateo Chávez; Marcel Ruíz, Edson Álvarez, Erik Lira; Roberto Alvarado, Alexis Vega y Raúl Jiménez.

: Luis Malagón; Jorge Sánchez, Israel Reyes, Johan Vásquez, Mateo Chávez; Marcel Ruíz, Edson Álvarez, Erik Lira; Roberto Alvarado, Alexis Vega y Raúl Jiménez. Arabia Saudita: Nawaf Alaqidi; Ali Majrashi, Abdulelah Al Amri, Abdullah Madu, Saud Abdulhamid; Ayman Ahmed, Mukhtar Sheik, Ziyad Aljohani; Abdulrahman Al Obood, Firas Al-Buraikan y Saleh Al-Shehri.