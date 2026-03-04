Bajo la dirección estratégica de Benjamín Gil, la Selección Mexicana de Béisbol juega su segundo encuentro amistoso ante Los Ángeles Dodgers previo al Clásico Mundial de Béisbol 2026. Con Arizona como epicentro de esta preparación de alto rendimiento, la novena tricolor se medirá en una serie de exhibición frente a organizaciones de Grandes Ligas (MLB), un fogueo crucial para calibrar la rotación de pitcheo y la profundidad del lineup.

Este miércoles 4 de marzo, el diamante de los Los Angeles Dodgers se convertirá en el epicentro de la estrategia nacional. A las 14:05 (CDMX), la Selección Mexicana de Béisbol encarará su último test de alta exigencia, un duelo de calibre ligamayorista diseñado para pulir la rotación y el timing ofensivo antes de su debut en el Clásico Mundial de Béisbol. Más que un juego de exhibición, es la consolidación de un proyecto que busca la gloria internacional, enfrentando la jerarquía de la MLB para reafirmar su estatus como contendiente de élite.

TUDN transmite el partido amistoso entre México vs. Los Ángeles Dodgers este miércoles 4 de marzo a partir de las 14:00 horas CDMX. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

Dónde ver México vs. Dodgers EN VIVO por TV y Streaming Online

El amistoso México vs. Los Angeles Dodgers de este miércoles 4 de marzo en Camelback Ranch se ve por señales regionales en EE.UU. y por cadenas deportivas y MLB.TV para México y el resto de Latinoamérica.

Región / País Canal de TV principal Opciones de streaming oficiales Estados Unidos (inglés) SportsNet LA (mercado de Dodgers) MLB.TV (juego listado como “Mexico vs. Los Angeles Dodgers”) Estados Unidos (latino) FOX Deportes (cobertura nacional en español, según guías de TV especializadas) ​ MLB.TV (suscripción), apps de proveedor de cable/satélite con SportsNet LA / FOX Deportes México ESPN, TUDN (TV de paga) ​ MLB.TV (suscripción internacional) ​ México – ecosistema Televisa Posible simulcast por Canal 5 o Nu9ve solo si la señal de TUDN abre ventana en TV abierta, dentro del paquete del Clásico Mundial 2026 (no confirmado específicamente para este amistoso) ​ Vix (cuando tome la señal de TUDN para juegos de preparación; ver comunicaciones de Televisa/TUDN) Centroamérica (p.ej. Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá) ESPN (cobertura regional de Spring Training y amistosos WBC) MLB.TV (disponible en la mayoría de países), plataformas de ESPN según operador local ​ Caribe y República Dominicana ESPN / canales locales con derechos MLB, según operador ​ MLB.TV (fuente principal para amistosos internacionales) ​ Venezuela ESPN (cuando tome la señal internacional del amistoso) ​ MLB.TV (listado en agenda internacional de MLB.tv) ​ Colombia ESPN (señal andina) ​ MLB.TV (Latinoamérica) ​ Perú ESPN (Latam sur) ​ MLB.TV (Latinoamérica) ​ Chile ESPN (Latam sur) ​ MLB.TV (Latinoamérica) ​ Argentina ESPN (Latam sur) ​ MLB.TV (Latinoamérica) ​ Resto de Sudamérica (Paraguay, Uruguay, Bolivia, Ecuador) ESPN (según feed regional) ​ MLB.TV como opción principal de streaming ​

En México, el dato más sólido para titular es que va por ESPN y TUDN , con streaming por MLB.TV como opción oficial paga.​

Fecha, hora y TV para ver en vivo México vs. Dodgers EN VIVO

Partido : México vs. Los Ángeles Dodgers, por amistoso CMB 2026

: México vs. Los Ángeles Dodgers, por amistoso CMB 2026 Fecha : Miércoles 4 de marzo de 2026

: Miércoles 4 de marzo de 2026 Horario : 15:00 horas ET / 14:00 horas CDMX

: 15:00 horas ET / 14:00 horas CDMX Televisión : TUDN (Cable y streaming)

: TUDN (Cable y streaming) Streaming : TUDN y ViX Premium

: TUDN y ViX Premium Lugar : Camelback Ranch de Phoenix, Estados Unidos