Ciudad de México, (México), 5/07/2026.- Canales y horarios para ver México vs. Inglaterra hoy por los octavos de final del Mundial 2026 desde el Estadio Azteca, de la Ciudad de México, México. Imagen creada por Gemini.
Ciudad de México, (México), 5/07/2026.- Canales y horarios para ver México vs. Inglaterra hoy por los octavos de final del Mundial 2026 desde el Estadio Azteca, de la Ciudad de México, México. Imagen creada por Gemini.
Jesús Yupanqui
Jesús Yupanqui

México juega contra Inglaterra hoy por los octavos de final del Mundial 2026, en el Estadio Azteca. El equipo de Javier Aguirre se ilusiona con hacer historia y lograr la clasificación a los cuartos de final. Llegan a la cita invictos, atravesando un gran momento futbolístico. Además, contarán con el aliento de su gente y jugarán en una localidad que conocen a la perfección. Los ‘Tres Leones’ son favoritos para llevarse la Copa del Mundo; Harry Kane y Jude Bellingham son sus principales figuras.

¿Dónde ver México vs. Inglaterra EN VIVO en México y otras partes del mundo?

México vs. Inglaterra se realizará hoy domingo 5 de julio por los octavos de final del Mundial 2026. La transmisión del compromiso estará a cargo de TelevisaUnivision/TV Azteca, ViX en Latinoamérica; FOX/Telemundo en EE. UU.; RTVE/Mediapro en España, etc.

PaísCanal
MéxicoCanal 5 (Televisa), Canal Nu9ve, Las Estrellas, Azteca 7 (TV Azteca), TUDN por cable
PerúDIRECTV Sports, DGO, América Televisión, América TVGO y Paramount+
ArgentinaTyC Sports Argentina, Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, TyC Sports Pla y y Paramount+
BrasilSporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping N Sports, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+CazéTV y Vivo Play
CanadáTSN+ TSN1, TSN3, TSN4, RDS, CTV, RDS App, CTV App y Crave
ChileDIRECTV Sports Chile, DGO y Paramount+
ColombiaCaracol TV, RCN Televisión, DIRECTV Sports, DGO, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play y Disney+ Premium Sur, ditu, Radio Nacional de Colombia y Paramount+
Costa RicaTeletica Canal 7, Teletica En Vivo, FOX y FOX+
EcuadorDIRECTV Sports Ecuador, DGO, Teleamazonas, Disney+ Premium Sur y Paramount+
El SalvadorCanal 4 El Salvador, TCS GO, Tigo Sports El Salvador y FOX El Salvador
HondurasTelecadena 7 y 4, DTVC+, Tigo Sports Honduras, HRN y FOX Honduras
MéxicoViX
NicaraguaTigo Sports Nicaragua
EspañaDAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+ y La 2 Cat
UruguayDIRECTV Sports Uruguay, DGO, AUF TV, Canal 5 Uruguay y Paramount+
Estados UnidosFOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio
VenezuelaDIRECTV Sports Venezuela,DGO , Televen y Disney+ Premium Sur
CIUDAD DE MÉXICO, CDMX (MÉXICO), 05/07/2026.- Cobertura oficial de TUDN y Canal 5 EN VIVO GRATIS para ver el partido México vs. Inglaterra hoy por los octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. FOTO DE NOÉ YACTAYO
CIUDAD DE MÉXICO, CDMX (MÉXICO), 05/07/2026.- Cobertura oficial de TUDN y Canal 5 EN VIVO GRATIS para ver el partido México vs. Inglaterra hoy por los octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. FOTO DE NOÉ YACTAYO
/ NOÉ YACTAYO

¿A qué hora juegan México vs. Inglaterra hoy por el Mundial 2026?

Para que no te pierdas el juego México vs. Inglaterra por la Copa Mundial FIFA 2026 este domingo 5 de julio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 8:00 p.m.
  • Estados Unidos (CT): 7:00 p. m.
  • Estados Unidos (MT): 6:00 p. m.
  • Estados Unidos (PT): 5:00 p.m.
  • México (CDMX): 6:00 p. m.
  • España: 8:00 p.m.    
  • Puerto Rico: 8:00 p.m.
  • República Dominicana: 8:00 p. m.
  • Panamá: 7:00 p. m.
  • Costa Rica: 6:00 p. m.
  • El Salvador: 6:00 p. m.
  • Guatemala: 6:00 p. m.
  • Honduras: 6:00 p. m.
  • Nicaragua: 6:00 p. m.
  • Argentina: 9:00 p.m.
  • Brasil (Brasilia): 9:00 p.m.
  • Uruguay: 9:00 p.m.
  • Paraguay: 9:00 p.m.
  • Chile (Santiago): 8:00 p.m.
  • Bolivia: 8:00 p.m.
  • Venezuela: 8:00 p.m.
  • Ecuador: 7:00 p.m.
  • Perú: 7:00 p. m.
  • Colombia: 7:00 p. m.
SOBRE EL AUTOR

Periodista con ocho años de experiencia en medios digitales. Especializado en creación de contenido web y cobertura de eventos en vivo sobre deportes, política, arte y actualidad para la comunidad hispanohablante de Estados Unidos y de países como México, España, Argentina, Colombia, etc.

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