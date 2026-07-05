México juega contra Inglaterra hoy por los octavos de final del Mundial 2026, en el Estadio Azteca. El equipo de Javier Aguirre se ilusiona con hacer historia y lograr la clasificación a los cuartos de final. Llegan a la cita invictos, atravesando un gran momento futbolístico. Además, contarán con el aliento de su gente y jugarán en una localidad que conocen a la perfección. Los ‘Tres Leones’ son favoritos para llevarse la Copa del Mundo; Harry Kane y Jude Bellingham son sus principales figuras.
¿Dónde ver México vs. Inglaterra EN VIVO en México y otras partes del mundo?
México vs. Inglaterra se realizará hoy domingo 5 de julio por los octavos de final del Mundial 2026. La transmisión del compromiso estará a cargo de TelevisaUnivision/TV Azteca, ViX en Latinoamérica; FOX/Telemundo en EE. UU.; RTVE/Mediapro en España, etc.
|País
|Canal
|México
|Canal 5 (Televisa), Canal Nu9ve, Las Estrellas, Azteca 7 (TV Azteca), TUDN por cable
|Perú
|DIRECTV Sports, DGO, América Televisión, América TVGO y Paramount+
|Argentina
|TyC Sports Argentina, Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, TyC Sports Pla y y Paramount+
|Brasil
|SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping N Sports, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+CazéTV y Vivo Play
|Canadá
|TSN+ TSN1, TSN3, TSN4, RDS, CTV, RDS App, CTV App y Crave
|Chile
|DIRECTV Sports Chile, DGO y Paramount+
|Colombia
|Caracol TV, RCN Televisión, DIRECTV Sports, DGO, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play y Disney+ Premium Sur, ditu, Radio Nacional de Colombia y Paramount+
|Costa Rica
|Teletica Canal 7, Teletica En Vivo, FOX y FOX+
|Ecuador
|DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Teleamazonas, Disney+ Premium Sur y Paramount+
|El Salvador
|Canal 4 El Salvador, TCS GO, Tigo Sports El Salvador y FOX El Salvador
|Honduras
|Telecadena 7 y 4, DTVC+, Tigo Sports Honduras, HRN y FOX Honduras
|México
|ViX
|Nicaragua
|Tigo Sports Nicaragua
|España
|DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+ y La 2 Cat
|Uruguay
|DIRECTV Sports Uruguay, DGO, AUF TV, Canal 5 Uruguay y Paramount+
|Estados Unidos
|FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio
|Venezuela
|DIRECTV Sports Venezuela,DGO , Televen y Disney+ Premium Sur
¿A qué hora juegan México vs. Inglaterra hoy por el Mundial 2026?
Para que no te pierdas el juego México vs. Inglaterra por la Copa Mundial FIFA 2026 este domingo 5 de julio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 8:00 p.m.
- Estados Unidos (CT): 7:00 p. m.
- Estados Unidos (MT): 6:00 p. m.
- Estados Unidos (PT): 5:00 p.m.
- México (CDMX): 6:00 p. m.
- España: 8:00 p.m.
- Puerto Rico: 8:00 p.m.
- República Dominicana: 8:00 p. m.
- Panamá: 7:00 p. m.
- Costa Rica: 6:00 p. m.
- El Salvador: 6:00 p. m.
- Guatemala: 6:00 p. m.
- Honduras: 6:00 p. m.
- Nicaragua: 6:00 p. m.
- Argentina: 9:00 p.m.
- Brasil (Brasilia): 9:00 p.m.
- Uruguay: 9:00 p.m.
- Paraguay: 9:00 p.m.
- Chile (Santiago): 8:00 p.m.
- Bolivia: 8:00 p.m.
- Venezuela: 8:00 p.m.
- Ecuador: 7:00 p.m.
- Perú: 7:00 p. m.
- Colombia: 7:00 p. m.