México juega contra Inglaterra hoy por los octavos de final del Mundial 2026, en el Estadio Azteca. El equipo de Javier Aguirre se ilusiona con hacer historia y lograr la clasificación a los cuartos de final. Llegan a la cita invictos, atravesando un gran momento futbolístico. Además, contarán con el aliento de su gente y jugarán en una localidad que conocen a la perfección. Los ‘Tres Leones’ son favoritos para llevarse la Copa del Mundo; Harry Kane y Jude Bellingham son sus principales figuras.

¿Dónde ver México vs. Inglaterra EN VIVO en México y otras partes del mundo?

México vs. Inglaterra se realizará hoy domingo 5 de julio por los octavos de final del Mundial 2026. La transmisión del compromiso estará a cargo de TelevisaUnivision/TV Azteca, ViX en Latinoamérica; FOX/Telemundo en EE. UU.; RTVE/Mediapro en España, etc.

País Canal México Canal 5 (Televisa), Canal Nu9ve, Las Estrellas, Azteca 7 (TV Azteca), TUDN por cable Perú DIRECTV Sports, DGO, América Televisión, América TVGO y Paramount+ Argentina TyC Sports Argentina, Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, TyC Sports Pla y y Paramount+ Brasil SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping N Sports, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+CazéTV y Vivo Play Canadá TSN+ TSN1, TSN3, TSN4, RDS, CTV, RDS App, CTV App y Crave Chile DIRECTV Sports Chile, DGO y Paramount+ Colombia Caracol TV, RCN Televisión, DIRECTV Sports, DGO, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play y Disney+ Premium Sur, ditu, Radio Nacional de Colombia y Paramount+ Costa Rica Teletica Canal 7, Teletica En Vivo, FOX y FOX+ Ecuador DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Teleamazonas, Disney+ Premium Sur y Paramount+ El Salvador Canal 4 El Salvador, TCS GO, Tigo Sports El Salvador y FOX El Salvador Honduras Telecadena 7 y 4, DTVC+, Tigo Sports Honduras, HRN y FOX Honduras México ViX Nicaragua Tigo Sports Nicaragua España DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+ y La 2 Cat Uruguay DIRECTV Sports Uruguay, DGO, AUF TV, Canal 5 Uruguay y Paramount+ Estados Unidos FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio Venezuela DIRECTV Sports Venezuela,DGO , Televen y Disney+ Premium Sur

CIUDAD DE MÉXICO, CDMX (MÉXICO), 05/07/2026.- Cobertura oficial de TUDN y Canal 5 EN VIVO GRATIS para ver el partido México vs. Inglaterra hoy por los octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. FOTO DE NOÉ YACTAYO / NOÉ YACTAYO

¿A qué hora juegan México vs. Inglaterra hoy por el Mundial 2026?

Para que no te pierdas el juego México vs. Inglaterra por la Copa Mundial FIFA 2026 este domingo 5 de julio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 8:00 p.m.

Estados Unidos (CT): 7:00 p. m.

Estados Unidos (MT): 6:00 p. m.

Estados Unidos (PT): 5:00 p.m.

México (CDMX): 6:00 p. m.

España: 8:00 p.m.

Puerto Rico: 8:00 p.m.

República Dominicana: 8:00 p. m.

Panamá: 7:00 p. m.

Costa Rica: 6:00 p. m.

El Salvador: 6:00 p. m.

Guatemala: 6:00 p. m.

Honduras: 6:00 p. m.

Nicaragua: 6:00 p. m.

Argentina: 9:00 p.m.

Brasil (Brasilia): 9:00 p.m.

Uruguay: 9:00 p.m.

Paraguay: 9:00 p.m.

Chile (Santiago): 8:00 p.m.

Bolivia: 8:00 p.m.

Venezuela: 8:00 p.m.

Ecuador: 7:00 p.m.

Perú: 7:00 p. m.

Colombia: 7:00 p. m.