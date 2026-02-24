El Estadio Corregidora de Querétaro será el escenario del México vs. Islandia, que se disputará por un amistoso internacional previo al Mundial de Fútbol 2026. ¿Cuándo se jugará el partido exactamente? Pues este miércoles 25 de febrero. Dicho ello, entérate de una vez a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
Si en caso te preguntas cómo llegan ambos equipos al enfrentamiento, pues te digo que la selección de México afrontará el duelo tras haber derrotado 1-0 a Bolivia en un encuentro de preparación que se disputó en enero de este año. Islandia, por otro lado, viene de perder 2-0 frente a Ucrania por las Eliminatorias a la Copa del Mundo. Aquel partido se jugó en noviembre del año pasado.
¿A qué hora ver EN VIVO el México vs. Islandia en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego México vs. Islandia por amistoso internacional este miércoles 25 de febrero, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 9:00 pm
- Estados Unidos (CT): 8:00 pm
- Estados Unidos (MT): 7:00 pm
- Estados Unidos (PT): 6:00 pm
- México (CDMX): 8:00 pm
- Puerto Rico: 10:00 pm
- Costa Rica: 8:00 pm
- República Dominicana: 10:00 pm
- El Salvador: 8:00 pm
- Guatemala: 8:00 pm
- Honduras: 8:00 pm
- Nicaragua: 8:00 pm
- Panamá: 9:00 pm
- Argentina: 11:00 pm
- Brasil (Brasilia): 11:00 pm
- Uruguay: 11:00 pm
- Chile (Santiago): 11:00 pm
- Paraguay: 11:00 pm
- Bolivia: 10:00 pm
- Venezuela: 10:00 pm
- Ecuador: 9:00 pm
- Perú: 9:00 pm
- Colombia: 9:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el México vs. Islandia?
Este miércoles 25 de febrero se podrá ver el México vs. Islandia por amistoso internacional a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: fuboTV, TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, ViX, FOX Sports App, FOX Deportes, FOX One, Foxsports.com, Univision, Univision NOW
- México: Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, ViX
- Puerto Rico: ViX, FOX Deportes, NAICOM
- Costa Rica: TUDN, ViX, Azteca Deportes En Vivo
- República Dominicana: TUDN, ViX, Azteca Deportes En Vivo
- El Salvador: TUDN, ViX, Azteca Deportes En Vivo
- Guatemala: TUDN, ViX, Azteca Deportes En Vivo
- Honduras: TUDN, ViX, Azteca Deportes En Vivo
- Nicaragua: TUDN, ViX, Azteca Deportes En Vivo
- Panamá: TUDN, ViX, Azteca Deportes En Vivo