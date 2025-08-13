Llegó la hora para conocer a la nueva reina boricua. Veintitrés candidatas se disputarán la corona de Jennifer Colón (2024) durante el certamen de belleza Miss Universo Puerto Rico 2025 a realizarse este jueves 14 de agosto desde el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, ubicado en la ciudad de San Juan, capital de Puerto Rico.

Según Harry Roddz, periodista de Metro y especialista en concursos de belleza y realities, Samarys Barbot Arroyo (Miss Jayuya), Bárbara Stefanie Marrero Rivera (Miss Lares), Zashely Nicole Alicea Rivera (Miss Dorado), Isys Arimar Santos Crespo (Miss Vieques), Natalia Andrea Gómez Rivera (Miss Coamo) y Joaliz Mailene Cancel Figueroa (Miss Trujillo Alto) son las grandes favoritas para ganar la corona de Miss Universo Puerto Rico 2025.

SAN JUAN (PUERTO RICO), 14/08/2025.- La candidata Samarys Barbot Arroyo (Miss Jayuya), de 28 años, es una de las grandes favorita para ganar la corona del Miss Universo Puerto Rico. Foto de Alexander Wayne (@alexanderwaynephotography) para Instagram de @samarys_barbot / Alexander Wayne

Todas las candidatas se han preparado durante meses para este días pasando por diversas pruebas como oratoria, pasarela, compromiso social, preparación mental y emocional.

¿A qué hora es el Miss Universo Puerto Rico 2025?

La antesala del Miss Universo Puerto Rico 2025 inicia a partir de las 19:00 horas de San juan (7 pm ET / 4 pm PT) con la alfombra roja que recibirá a los invitados que asistirán a la gala, seguido por la gran noche del concurso que comienza a las 20:00 (8 pm ET / 5 pm PT). Aquí te comparto todos los horarios del evento principal:

18:00 horas en México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras y Nicaragua

19:00 horas en Perú, Panamá, Colombia y Ecuador

20:00 horas en Puerto Rico, Rep. Dominicana, Chile, Venezuela, Cuba, Canadá y Bolivia

21:00 horas en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil

¿Dónde ver el Miss Universo Puerto Rico 2025 EN VIVO por TV y Streaming?

La transmisión oficial del Miss Universo Puerto Rico 2025 estará a cargo de WAPA en sus señales de Wapa Televisión, Wapa América, Wapa+ y wapa.tv bajo la conducción de la presentadora Nicole Chacón y de Jennifer Colón, Miss Universe Puerto Rico 2024. ¿Y si me encuentro en Estados Unidos? No te preocupes. Wapa América llevará la señal para los boricuas que se encuentran en los estados de California, Florida, Nueva York, Texas, Illinois, Pensilvania, Michigan y el resto de los EE.UU.

¿Quiénes son las candidatas para el Miss Universo Puerto Rico 2025?

Lista de 23 de candidatas que aspiran a la corona del Miss Universo Puerto Rico 2025:

Natalie Marrero (Miss Aguadilla)

Sofía Adorno (Miss Caguas)

Aneichka Maldonado Torres (Miss Canóvanas)

Josuan Del Valle Rivera (Miss Carolina)

Isabella Buford (Miss Cataño)

Natalia Andrea Gómez Rivera (Miss Coamo)

Zashely Nicole Alicea Rivera (Miss Dorado)

Maria Fernanda Amador Rivera (Miss Fajardo)

Valeria Velázquez (Miss Gurabo)

Samarys Barbot Arroyo (Miss Jayuya)

Bárbara Stefanie Marrero Rivera (Miss Lares)

Heidi Marie Acevedo Rosario (Miss Morovis)

Karielys González Colón (Miss Naguabo)

Marisabel Rivera Negrón (Miss Ponce)

Krystyn Abril Barreiro (Miss Rincón)

Paola Malavé Morales (Miss Salinas)

Indira Ortiz (Miss San Juan)

Kaelie Blanes-Ronda (Miss San Sebastián)

Karina Jolene Alvarado Bello (Miss Santa Isabel)

Alanys Bravo (Miss Toa Alta)

Joaliz Mailene Cancel Figueroa (Miss Trujillo Alto)

Isys Arimar Santos Crespo (Miss Vieques)

Claudia Lorenzi (Miss Yauco)

¿Quiénes forman parte del jurado en el Miss Universo Puerto Rico 2025?

Adriana Luna, Jesús Cancel, Karla Guilfú Acevedo, Zilka Ríos, Madesly Martínez, Walter Otero, Shirley A. Rodríguez, David Antonio, Marie Tere Benes Lima, Normando Valentín, Isaac Demel y Zuley Rivera, son los nombres que se destacan en el jurado del Miss Universo Puerto Rico 2025.

Preguntas frecuentes del Miss Universo Puerto Rico

¿Hay un límite de edad para competir?

No, cualquier mujer mayor de 18 años en adelante puede participar en el concurso de belleza.

¿Es necesario ser modelo profesional?

El Miss Universo Puerto Rico 2025 busca mujeres auténticas con potencial para representar la cultura y los valores de Puerto Rico por lo que no es necesario ser modelo profesional para participar.

¿Se puede participar si tengo hijos o esto casada?

Sí, los nuevos lineamientos internacionales permiten la participación de madres y mujeres casadas.

¿Modelos de diferentes géneros pueden participar?

Puede participar cualquier mujer legalmente reconocida, incluyendo mujeres transgénero si su país lo permite oficialmente.