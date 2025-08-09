Transmisión EN VIVO del Miss Universo Rep. Dominicana 2025 desde Estados Unidos. Descubre dónde verlo gratis en Florida, Texas y California y sigue a tu favorita hasta la coronación. | Crédito: @emisso_ / Instagram / Composición Mag
Todo va quedando listo para el Miss República Dominicana Universo 2025, concurso de belleza que se llevará a cabo el domingo 10 de agosto de 2025 a las 7 pm (hora de Santo Domingo) en el Teatro Nacional Eduardo Brito y será transmitido en vivo por , y vía streaming para el público internacional. La gala final del certamen contará con la presencia de Victoria Kjær Theilvig, actual Miss Universo. En este artículo te diremos dónde ver Miss Universo Rep. Dominicana 2025, así como los horarios y canales TV en Florida, Texas y California.

¿Dónde ver Miss Universo Rep. Dominicana 2025 en Estados Unidos?

Si quieres ver el Miss Universo República Dominicana 2025 en Estados Unidos, el certamen de belleza se emitirá por cable en español el domingo 10 de agosto a las 7:00 pm ET / 4:00 pm PT a través de Telemundo, que se transmite en plataformas de streaming de televisión en directo. Algunos de los mejores servicios de cable en línea a la carta que ofrecen Telemundo en su paquete son y , mientras que tiene un complemento en español con el mencionado canal. También puedes ver Telemundo en directo por Internet si inicias sesión con las credenciales de tu proveedor de televisión por cable en .

¿Dónde ver Miss Universo Rep. Dominicana 2025 en Florida?

Si quieres ver el Miss Universo República Dominicana 2025 en Florida, el certamen de belleza se emitirá por cable en español el domingo 10 de agosto a las 7:00 pm ET a través de Telemundo, así como por Internet si inicias sesión con las credenciales de tu proveedor de televisión por cable en Telemundo.com.

¿Dónde ver Miss Universo Rep. Dominicana 2025 en Texas?

Si quieres ver el Miss Universo República Dominicana 2025 en Texas, el certamen de belleza se emitirá por cable en español el domingo 10 de agosto a las 6:00 pm CT a través de Telemundo, así como por Internet si inicias sesión con las credenciales de tu proveedor de televisión por cable en Telemundo.com.

¿Dónde ver Miss Universo Rep. Dominicana 2025 en California?

Si quieres ver el Miss Universo República Dominicana 2025 en Texas, el certamen de belleza se emitirá por cable en español el domingo 10 de agosto a las 4:00 pm PT a través de Telemundo, así como por Internet si inicias sesión con las credenciales de tu proveedor de televisión por cable en Telemundo.com.

¿Cuándo y dónde ver Miss Universo Rep. Dominicana 2025 alrededor del mundo?

A continuación, te compartimos un listado de canales de televisión / plataformas de streaming y horarios alrededor del mundo para ver el Miss Universo República Dominicana 2025. Si tu país no aparece, puedes utilizar una red privada virtual (VPN) como para ver el certamen de belleza desde casi cualquier parte del planeta.

PAÍSHORARIOCANALES TV / STREAMING
Estados Unidos7 pm ET / 6 pm CT / 5 pm MT / 4 pm PTTelemundo / Peacock
República Dominicana7 pmColor Visión (Canal 9) / Telemundo App
México5 pmTelemundo App
Costa Rica5 pmTelemundo App
Honduras5 pmTelemundo App
El Salvador5 pmTelemundo App
Nicaragua5 pmTelemundo App
Guatemala5 pmTelemundo App
Perú6 pmTelemundo App
Cuba7 pmTelemundo App
Colombia6 pmTelemundo App
Ecuador6 pmTelemundo App
Panamá6 pmTelemundo App
Venezuela7 pmTelemundo App
Bolivia7 pmTelemundo App
Puerto Rico7 pmTelemundo App
Canadá7 pmTelemundo App
Argentina8 pmTelemundo App
Brasil8 pmTelemundo App
Chile7 pmTelemundo App
Uruguay8 pmTelemundo App
Paraguay8 pmTelemundo App
Reino Unido12 am (día siguiente)Telemundo App
Portugal12 am (día siguiente)Telemundo App
Países Bajos1 am (día siguiente)Telemundo App
Alemania1 am (día siguiente)Telemundo App
España1 am (día siguiente)Telemundo App
Italia1 am (día siguiente)Telemundo App
Francia1 am (día siguiente)Telemundo App
