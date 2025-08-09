Todo va quedando listo para el Miss República Dominicana Universo 2025, concurso de belleza que se llevará a cabo el domingo 10 de agosto de 2025 a las 7 pm (hora de Santo Domingo) en el Teatro Nacional Eduardo Brito y será transmitido en vivo por Color Visión (Canal 9), y vía streaming para el público internacional. La gala final del certamen contará con la presencia de Victoria Kjær Theilvig, actual Miss Universo. En este artículo te diremos dónde ver Miss Universo Rep. Dominicana 2025, así como los horarios y canales TV en Florida, Texas y California.
¿Dónde ver Miss Universo Rep. Dominicana 2025 en Estados Unidos?
Si quieres ver el Miss Universo República Dominicana 2025 en Estados Unidos, el certamen de belleza se emitirá por cable en español el domingo 10 de agosto a las 7:00 pm ET / 4:00 pm PT a través de Telemundo, que se transmite en plataformas de streaming de televisión en directo. Algunos de los mejores servicios de cable en línea a la carta que ofrecen Telemundo en su paquete son Fubo y Hulu + Live TV, mientras que DirecTV Stream tiene un complemento en español con el mencionado canal. También puedes ver Telemundo en directo por Internet si inicias sesión con las credenciales de tu proveedor de televisión por cable en Telemundo.com.
¿Dónde ver Miss Universo Rep. Dominicana 2025 en Florida?
Si quieres ver el Miss Universo República Dominicana 2025 en Florida, el certamen de belleza se emitirá por cable en español el domingo 10 de agosto a las 7:00 pm ET a través de Telemundo, así como por Internet si inicias sesión con las credenciales de tu proveedor de televisión por cable en Telemundo.com.
¿Dónde ver Miss Universo Rep. Dominicana 2025 en Texas?
Si quieres ver el Miss Universo República Dominicana 2025 en Texas, el certamen de belleza se emitirá por cable en español el domingo 10 de agosto a las 6:00 pm CT a través de Telemundo, así como por Internet si inicias sesión con las credenciales de tu proveedor de televisión por cable en Telemundo.com.
¿Dónde ver Miss Universo Rep. Dominicana 2025 en California?
Si quieres ver el Miss Universo República Dominicana 2025 en Texas, el certamen de belleza se emitirá por cable en español el domingo 10 de agosto a las 4:00 pm PT a través de Telemundo, así como por Internet si inicias sesión con las credenciales de tu proveedor de televisión por cable en Telemundo.com.
¿Cuándo y dónde ver Miss Universo Rep. Dominicana 2025 alrededor del mundo?
A continuación, te compartimos un listado de canales de televisión / plataformas de streaming y horarios alrededor del mundo para ver el Miss Universo República Dominicana 2025. Si tu país no aparece, puedes utilizar una red privada virtual (VPN) como ExpressVPN para ver el certamen de belleza desde casi cualquier parte del planeta.
|PAÍS
|HORARIO
|CANALES TV / STREAMING
|Estados Unidos
|7 pm ET / 6 pm CT / 5 pm MT / 4 pm PT
|Telemundo / Peacock
|República Dominicana
|7 pm
|Color Visión (Canal 9) / Telemundo App
|México
|5 pm
|Telemundo App
|Costa Rica
|5 pm
|Telemundo App
|Honduras
|5 pm
|Telemundo App
|El Salvador
|5 pm
|Telemundo App
|Nicaragua
|5 pm
|Telemundo App
|Guatemala
|5 pm
|Telemundo App
|Perú
|6 pm
|Telemundo App
|Cuba
|7 pm
|Telemundo App
|Colombia
|6 pm
|Telemundo App
|Ecuador
|6 pm
|Telemundo App
|Panamá
|6 pm
|Telemundo App
|Venezuela
|7 pm
|Telemundo App
|Bolivia
|7 pm
|Telemundo App
|Puerto Rico
|7 pm
|Telemundo App
|Canadá
|7 pm
|Telemundo App
|Argentina
|8 pm
|Telemundo App
|Brasil
|8 pm
|Telemundo App
|Chile
|7 pm
|Telemundo App
|Uruguay
|8 pm
|Telemundo App
|Paraguay
|8 pm
|Telemundo App
|Reino Unido
|12 am (día siguiente)
|Telemundo App
|Portugal
|12 am (día siguiente)
|Telemundo App
|Países Bajos
|1 am (día siguiente)
|Telemundo App
|Alemania
|1 am (día siguiente)
|Telemundo App
|España
|1 am (día siguiente)
|Telemundo App
|Italia
|1 am (día siguiente)
|Telemundo App
|Francia
|1 am (día siguiente)
|Telemundo App