Todo va quedando listo para el Miss República Dominicana Universo 2025, concurso de belleza que se llevará a cabo el domingo 10 de agosto de 2025 a las 7 pm (hora de Santo Domingo) en el Teatro Nacional Eduardo Brito y será transmitido en vivo por Color Visión (Canal 9), y vía streaming para el público internacional. La gala final del certamen contará con la presencia de Victoria Kjær Theilvig, actual Miss Universo. En este artículo te diremos dónde ver Miss Universo Rep. Dominicana 2025, así como los horarios y canales TV en Florida, Texas y California.

Momento exacto en que la ganadora del Miss Universo RD 2025 recibe la corona en directo. Conoce los resultados del certamen y revive la emoción final del evento de belleza más esperado. | Crédito: @missuniversedominicana / Instagram / Composición Mag

¿Dónde ver Miss Universo Rep. Dominicana 2025 en Estados Unidos?

Si quieres ver el Miss Universo República Dominicana 2025 en Estados Unidos, el certamen de belleza se emitirá por cable en español el domingo 10 de agosto a las 7:00 pm ET / 4:00 pm PT a través de Telemundo, que se transmite en plataformas de streaming de televisión en directo. Algunos de los mejores servicios de cable en línea a la carta que ofrecen Telemundo en su paquete son Fubo y Hulu + Live TV, mientras que DirecTV Stream tiene un complemento en español con el mencionado canal. También puedes ver Telemundo en directo por Internet si inicias sesión con las credenciales de tu proveedor de televisión por cable en Telemundo.com.

¿Dónde ver Miss Universo Rep. Dominicana 2025 en Florida?

Si quieres ver el Miss Universo República Dominicana 2025 en Florida, el certamen de belleza se emitirá por cable en español el domingo 10 de agosto a las 7:00 pm ET a través de Telemundo, así como por Internet si inicias sesión con las credenciales de tu proveedor de televisión por cable en Telemundo.com.

Candidatas desfilan en la gala del Miss Universo Rep. Dominicana 2025, que se transmite hoy 10 de agosto en vivo por televisión. Consulta horarios internacionales y no te pierdas el evento. | Crédito: @emisso_ / Instagram / Composición Mag

¿Dónde ver Miss Universo Rep. Dominicana 2025 en Texas?

Si quieres ver el Miss Universo República Dominicana 2025 en Texas, el certamen de belleza se emitirá por cable en español el domingo 10 de agosto a las 6:00 pm CT a través de Telemundo, así como por Internet si inicias sesión con las credenciales de tu proveedor de televisión por cable en Telemundo.com.

¿Dónde ver Miss Universo Rep. Dominicana 2025 en California?

Si quieres ver el Miss Universo República Dominicana 2025 en Texas, el certamen de belleza se emitirá por cable en español el domingo 10 de agosto a las 4:00 pm PT a través de Telemundo, así como por Internet si inicias sesión con las credenciales de tu proveedor de televisión por cable en Telemundo.com.

¿Cuándo y dónde ver Miss Universo Rep. Dominicana 2025 alrededor del mundo?

A continuación, te compartimos un listado de canales de televisión / plataformas de streaming y horarios alrededor del mundo para ver el Miss Universo República Dominicana 2025. Si tu país no aparece, puedes utilizar una red privada virtual (VPN) como ExpressVPN para ver el certamen de belleza desde casi cualquier parte del planeta.

PAÍS HORARIO CANALES TV / STREAMING Estados Unidos 7 pm ET / 6 pm CT / 5 pm MT / 4 pm PT Telemundo / Peacock República Dominicana 7 pm Color Visión (Canal 9) / Telemundo App México 5 pm Telemundo App Costa Rica 5 pm Telemundo App Honduras 5 pm Telemundo App El Salvador 5 pm Telemundo App Nicaragua 5 pm Telemundo App Guatemala 5 pm Telemundo App Perú 6 pm Telemundo App Cuba 7 pm Telemundo App Colombia 6 pm Telemundo App Ecuador 6 pm Telemundo App Panamá 6 pm Telemundo App Venezuela 7 pm Telemundo App Bolivia 7 pm Telemundo App Puerto Rico 7 pm Telemundo App Canadá 7 pm Telemundo App Argentina 8 pm Telemundo App Brasil 8 pm Telemundo App Chile 7 pm Telemundo App Uruguay 8 pm Telemundo App Paraguay 8 pm Telemundo App Reino Unido 12 am (día siguiente) Telemundo App Portugal 12 am (día siguiente) Telemundo App Países Bajos 1 am (día siguiente) Telemundo App Alemania 1 am (día siguiente) Telemundo App España 1 am (día siguiente) Telemundo App Italia 1 am (día siguiente) Telemundo App Francia 1 am (día siguiente) Telemundo App