La temporada 2025 de la MLB ha sido emocionante, con los Detroit Tigers y Los Angeles Dodgers liderando sus respectivas ligas a mitad de camino. Jugadores estelares como Tarik Skubal, Aaron Judge y Shohei Ohtani han brillado, asegurando su lugar en el MLB All-Star Game. Sigue leyendo para averiguar dónde ver este gran evento en vivo, con o sin cable, desde California, Florida y Texas para no perderte ni un momento de la acción, y el horario para Estados Unidos del popular Juego de las Estrellas del béisbol estadounidense.

FOX ofrece la cobertura del MLB All-Star Game 2025 hoy, 15 de julio. Conoce cómo seguirlo por TV o streaming y disfruta de los mejores peloteros del mundo en acción. | Crédito: mlb.com

¿Dónde ver el MLB All-Star Game 2025 EN VIVO desde California?

En California (PT), podrás disfrutar del MLB All-Star Game 2025 en vivo a las 5:00 p.m. a través de FOX Sports, ESPN y MLB.TV. Prepárate para una noche llena de emoción, con las estrellas del béisbol mostrando su mejor juego en este evento único.

¿Cómo ver el MLB All-Star Game 2025 EN VIVO desde Florida?

Si te encuentras en Florida (ET), no te pierdas el MLB All-Star Game 2025, que se transmitirá en vivo a las 8:00 p.m. a través de FOX Sports, ESPN y MLB.TV. Disfruta de todo el espectáculo y la emoción del evento más esperado del béisbol directamente desde la comodidad de tu hogar.

¿En qué canal ver el MLB All-Star Game 2025 EN VIVO desde Texas?

El MLB All-Star Game 2025 se podrá ver en Texas (CT) a las 7:00 p.m. a través de FOX Sports, ESPN y MLB.TV. No te pierdas la oportunidad de ver a los mejores jugadores de la liga de béisbol competir en este emocionante evento lleno de talento y adrenalina.

ESPN transmitirá en vivo el MLB All-Star Game 2025 este 15 de julio. También puedes verlo por Béisbol TV y Disney+. ¡No te pierdas este gran evento deportivo! | Crédito: mlb.com

¿A qué hora ver el MLB All-Star Game 2025 EN VIVO desde California, Florida y Texas y otros estados?

HORARIOS CIUDADES DE LOS ESTADOS UNIDOS 8:00 p.m. ET - Hora del Este (UTC -4) Virginia Occidental, Vermont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 7:00 p.m. CT - Hora del Centro(UTC -5) Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Arkansas y Alabama. 6:00 p.m. MT - Hora de la Montaña (UTC -6) Wyoming, Utah, Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 5:00 p.m. PT - Hora del Pacífico (UTC -7) Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California (PST).

¿Cómo ver MLB Network por MLB.TV?

El All-Star Sale es la oportunidad perfecta para los amantes del béisbol. Hasta el 13 de julio, podías adquirir una suscripción anual a MLB.TV con un 50% de descuento, por solo $47.99. Esta oferta te brindaba acceso a todos los partidos de temporada regular fuera de tu mercado local, disponibles tanto en vivo como bajo demanda. Además, como un beneficio adicional, los aficionados en Estados Unidos podrán disfrutar de la programación de MLB Network las 24 horas del día, los siete días de la semana, directamente con su suscripción a MLB.TV, asegurando que no te pierdas ni un solo momento de la acción.

Para aquellos aficionados que están constantemente en movimiento, el paquete MLB Network + At Bat Yearly se presenta como la opción ideal. Este paquete está disponible con un descuento de $20, por un precio final de $49.99. Con esta suscripción, tendrás la posibilidad de escuchar la transmisión de audio en vivo de los 30 equipos sin restricciones de “blackout” a través de la aplicación At Bat durante el resto de la temporada 2025. Además, podrás seguir disfrutando de la transmisión 24/7 de MLB Network. Si solo te interesa el audio, la aplicación At Bat también está disponible de forma individual por solo $14.99, ofreciendo flexibilidad para todos los tipos de fans.

Rosters del MLB All-Star Game 2025

American League

Titulares

C: Cal Raleigh (SEA)

1B: Vladimir Guerrero Jr. (TOR)

2B: Gleyber Torres (DET)

3B: Junior Caminero (TB) +

SS: Jacob Wilson (ATH)

OF: Aaron Judge (NYY)

OF: Riley Greene (DET)

OF: Javier Báez (DET)

DH: Ryan O’Hearn (BAL)

SP: Tarik Skubal (DET)

Nota: José Ramírez (CLE) fue elegido como tercera base titular de la Liga Americana, pero decidió no participar en el partido.

Reservas

C: Alejandro Kirk (TOR)

INF: Jonathan Aranda (TB)

INF: Alex Bregman (BOS)

INF: Jazz Chisholm Jr. (NYY)

INF: Maikel Garcia (KC) +

INF: Brandon Lowe (TB)

INF: Zach McKinstry (DET) +

INF: Isaac Paredes (HOU) +

INF: Jeremy Peña (HOU)

INF: Bobby Witt Jr. (KC)

OF: Randy Arozarena (SEA) +

OF: Byron Buxton (MIN)

OF: Steven Kwan (CLE)

OF: Julio Rodríguez (SEA)

DH: Brent Rooker (ATH)

Pitchers titulares

RHP: Hunter Brown (HOU)

LHP: Kris Bubic (KC)

LHP: Garrett Crochet (BOS)

RHP: Jacob deGrom (TEX)

LHP: Max Fried (NYY)

LHP: Yusei Kikuchi (LAA)

RHP: Casey Mize (DET) +

RHP: Drew Rasmussen (TB) +

LHP: Carlos Rodón (NYY) +

RHP: Joe Ryan (MIN) +

RHP: Shane Smith (CWS)

RHP: Bryan Woo (SEA)

Pitcher de reserva

LHP: Aroldis Chapman (BOS)

RHP: Carlos Estévez (KC) +

LHP: Josh Hader (HOU)

RHP: Andrés Muñoz (SEA)

National League

Titulares

C: Will Smith (LAD)

1B: Freddie Freeman (LAD)

2B: Ketel Marte (AZ)

3B: Manny Machado (SD)

SS: Francisco Lindor (NYM)

OF: Ronald Acuña Jr. (ATL)

OF: Pete Crow-Armstrong (CHC)

OF: Kyle Tucker (CHC)

DH: Shohei Ohtani (LAD)

SP: Paul Skenes (PIT)

Reservas

C: Hunter Goodman (COL)

INF: Pete Alonso (NYM)

INF: Elly De La Cruz (CIN)

INF: Brendan Donovan (STL)

INF: Matt Olson (ATL)

INF: Eugenio Suárez (AZ)

OF: Corbin Carroll (AZ)

OF: Kyle Stowers (MIA)

OF: Fernando Tatis Jr. (SD)

OF: James Wood (WSH)

DH: Kyle Schwarber (PHI)

Pitchers titulares

LHP: Andrew Abbott (CIN) +

LHP: Matthew Boyd (CHC)

LHP: MacKenzie Gore (WSH)

LHP: Clayton Kershaw (LAD) -- Legend Pick

RHP: Jacob Misiorowski (MIL) +

RHP: Freddy Peralta (MIL)

LHP: David Peterson (NYM) +

LHP: Robbie Ray (SF)

LHP: Chris Sale (ATL)

RHP: Logan Webb (SF)

RHP: Zack Wheeler (PHI)

RHP: Yoshinobu Yamamoto (LAD)

Pitchers de reserva

RHP: Jason Adam (SD)

RHP: Edwin Díaz (NYM)

RHP: Trevor Megill (MIL) +

RHP: Randy Rodríguez (SF)

RHP: Robert Suarez (SD) +

LHP: Adrian Morejon (SD) +

El 95º Midsummer Classic del MLB All-Star Game se llevará a cabo este martes 15 de julio a partir de las 8pm ET / 5pm PT en el Truist Park de Atlanta, Georgia, y será televisado a nivel nacional por FOX Sports. FOX Deportes ofrecerá cobertura en español en Estados Unidos. | Crédito: Ronie Bautista / GEC