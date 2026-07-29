CHARLOTTE, CAROLINA DEL NORTE, (ESTADOS UNIDOS), 29/07/2026.- Canales de TV para ver EN VIVO el partido entre MLS vs. Liga MX por All-Star Game 2026 que se realizará en Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos. FOTO: Imagen creada por Gemini.
CHARLOTTE, CAROLINA DEL NORTE, (ESTADOS UNIDOS), 29/07/2026.- Canales de TV para ver EN VIVO el partido entre MLS vs. Liga MX por All-Star Game 2026 que se realizará en Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos. FOTO: Imagen creada por Gemini.
Jesús Yupanqui
Jesús Yupanqui

Este miércoles 29 de junio se realizará el partido de All-Star Game 2026. En el Bank of America Stadium, Carolina del Norte, Estados Unidos, las estrellas de la MLS se medirán contra las estrellas de la Liga MX en un vibrante compromiso que celebra su edición número 30. El duelo está pactado para empezar a las 6:00 p.m. en México y a las 8:00 p.m. ET de Estados Unidos (7:00 p.m. CST, 6:00 MT y 5:00 p.m. PDT.).

Figuras como Keylor Navas, Jesús Gallardo, Brian Gutiérrez y Brian Rodríguez representarán a la Liga MX en esta nueva edición del Partido de las Estrellas. Por el lado de la MLS estarán: Thomas Müller, Ashley Westwood y Son Heung-Min. A continuación, te compartimos los canales para que puedas ver EN VIVO y EN DIRECTO el compromiso.

El partido Liga MX vs. MLS por el All-Star Game 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)
El partido Liga MX vs. MLS por el All-Star Game 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿Dónde ver MLS vs. Liga MX EN VIVO Partido All-Star Game 2026?

El Partido de las Estrellas de la Liga MX vs. MLS será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por MLS Season Pass, plataforma que se encuentra en Apple TV.

PaísHora
Estados UnidosMLS Season Pass
MéxicoMLS Season Pass
ArgentinaMLS Season Pass
BrasilMLS Season Pass
BoliviaMLS Season Pass
CanadaMLS Season Pass
ChileMLS Season Pass
ColombiaMLS Season Pass
Costa RicaMLS Season Pass
República DominicanaMLS Season Pass
EcuadorMLS Season Pass
El SalvadorMLS Season Pass
GuatemalaMLS Season Pass
NicaraguaMLS Season Pass
PanamáMLS Season Pass
PerúMLS Season Pass
ParaguayMLS Season Pass
EspañaMLS Season Pass
VenezuelaMLS Season Pass
SOBRE EL AUTOR

Periodista con ocho años de experiencia en medios digitales. Especializado en creación de contenido web y cobertura de eventos en vivo sobre deportes, política, arte y actualidad para la comunidad hispanohablante de Estados Unidos y de países como México, España, Argentina, Colombia, etc.

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