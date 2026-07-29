Este miércoles 29 de junio se realizará el partido de All-Star Game 2026. En el Bank of America Stadium, Carolina del Norte, Estados Unidos, las estrellas de la MLS se medirán contra las estrellas de la Liga MX en un vibrante compromiso que celebra su edición número 30. El duelo está pactado para empezar a las 6:00 p.m. en México y a las 8:00 p.m. ET de Estados Unidos (7:00 p.m. CST, 6:00 MT y 5:00 p.m. PDT.).

Figuras como Keylor Navas, Jesús Gallardo, Brian Gutiérrez y Brian Rodríguez representarán a la Liga MX en esta nueva edición del Partido de las Estrellas. Por el lado de la MLS estarán: Thomas Müller, Ashley Westwood y Son Heung-Min. A continuación, te compartimos los canales para que puedas ver EN VIVO y EN DIRECTO el compromiso.

El partido Liga MX vs. MLS por el All-Star Game 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿Dónde ver MLS vs. Liga MX EN VIVO Partido All-Star Game 2026?

El Partido de las Estrellas de la Liga MX vs. MLS será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por MLS Season Pass, plataforma que se encuentra en Apple TV.

País Hora Estados Unidos MLS Season Pass México MLS Season Pass Argentina MLS Season Pass Brasil MLS Season Pass Bolivia MLS Season Pass Canada MLS Season Pass Chile MLS Season Pass Colombia MLS Season Pass Costa Rica MLS Season Pass República Dominicana MLS Season Pass Ecuador MLS Season Pass El Salvador MLS Season Pass Guatemala MLS Season Pass Nicaragua MLS Season Pass Panamá MLS Season Pass Perú MLS Season Pass Paraguay MLS Season Pass España MLS Season Pass Venezuela MLS Season Pass