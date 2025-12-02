Los regios nuevamente se medirán ante los choriceros en una serie que abre en el Gigante de Acero y cierra en la Bombonera. Rayados de Monterrey recibe a Toluca en la semifinal de la Liga MX este miércoles 3 de diciembre de 2025 desde el Estadio BBVA de Nueva León, a partir de las (Tiempo del Centro de México) . Si estás en Estados Unidos, México y otros países de Centroamérica y el mundo, conoce dónde ver el partido en vivo en directo online por televisión y streaming online desde cualquier dispositivo móvil.

El Toluca, como líder general, aspira a unirse al selecto grupo de bicampeones en la era de los torneos cortos. Por su parte, el Monterrey lucha por cortar una sequía de seis años sin conseguir el título de la Liga MX. Los Diablos Rojos aseguraron su pase a semifinales tras superar a Juárez FC, una eliminatoria que dominaron al ganar 2-1 como visitantes en la ida y sellar con un 0-0 en casa, en el Nemesio Diez.

Monterrey aseguró su clasificación con una victoria de último minuto sobre el América. Tras ganar 2-0 el partido de ida en casa, el empate global se evitó gracias al gol de Germán Berterame en el minuto 92 del encuentro de vuelta en la Ciudad de los Deportes, sellando el 2-1 definitivo y dejando a las ‘Águilas’ sin reacción.

¿Dónde ver Monterrey FC - Toluca EN VIVO GRATIS por TV y online?

Conoce los canales de televisión y señal online para ver el partido Monterrey vs. Toluca EN VIVO este miércoles 3 de diciembre de 2025 por la semifinal de la Liguilla MX.

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos Univision, TUDN USA ViX México TUDN ViX Premium España Sin transmisión ViX Premium

¿A qué hora ver Monterrey FC vs. Toluca por la Liga MX?

Revisa los horarios por país para ver el partido de vuelta de la semifinal de la Liguilla MX entre Monterrey FC vs. Toluca EN VIVO EN DIRECTO este miércoles 3 de diciembre de 2025 en el Estadio BBVA.

Región País Hora Local de Inicio Huso Horario Norteamérica México (Tiempo del Centro) 21:10 hrs (9:10 PM) UTC-6 Estados Unidos (Este) 22:10 hrs (10:10 PM) UTC-5 Estados Unidos (Central) 21:10 hrs (9:10 PM) UTC-6 Estados Unidos (Pacífico) 19:10 hrs (7:10 PM) UTC-8 Canadá (Toronto, Este) 22:10 hrs (10:10 PM) UTC-5 Centroamérica Costa Rica, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala 21:10 hrs (9:10 PM) UTC-6 Panamá 22:10 hrs (10:10 PM) UTC-5 Sudamérica Colombia, Ecuador, Perú 22:10 hrs (10:10 PM) UTC-5 Venezuela, Bolivia 23:10 hrs (11:10 PM) UTC-4 Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 00:10 hrs (12:10 AM) (Jueves 4 de diciembre) UTC-3 Chile, Paraguay 23:10 hrs (11:10 PM) UTC-4 Europa España (Península) 04:10 hrs (4:10 AM) (Jueves 4 de diciembre) UTC+1 Reino Unido 03:10 hrs (3:10 AM) (Jueves 4 de diciembre) UTC+0 Francia, Alemania, Italia 04:10 hrs (4:10 AM) (Jueves 4 de diciembre) UTC+1 Otros Japón 12:10 hrs (12:10 PM) (Jueves 4 de diciembre) UTC+9 Emiratos Árabes Unidos 07:10 hrs (7:10 AM) (Jueves 4 de diciembre) UTC+4

Fecha, hora, TV y online para ver Monterrey vs. Toluca EN VIVO

Datos clave para ver el partido entre Monterrey vs. Toluca EN VIVO EN DIRECTO ONLINE por el partido de vuelta de la semifinal de la Liguilla MX.

Partido: Monterrey vs. Toluca

Monterrey vs. Toluca Fecha: miércoles 3 de diciembre de 2025

miércoles 3 de diciembre de 2025 Fase: Semifinal de la Liguilla MX

Semifinal de la Liguilla MX Estadio: Estadio BBVA, Nuevo León, México

Estadio BBVA, Nuevo León, México Hora: Por confirmar