Los Rayados lograron clasificar a octavos de final del Mundial de Clubes 2025, tras vencer 4-0 al equipo japonés Urawa Red Diamonds. Ahora, el técnico Domenec Torrent catalogó el duelo Monterrey vs. Borussia Dortmund como una oportunidad para mostrarse al mundo. El enfrentamiento será este martes 1 de julio de 2025, desde las 9:00 p.m. ET en el Mercedes-Benz Stadium , en la ciudad de Atlanta en Georgia, Estados Unidos. Conoce cómo y dónde ver el partido en vivo por televisión, cable y streaming online desde cualquier dispositivo móvil.

Dónde ver Rayados de Monterrey vs. Borussia por el Mundial de Clubes 2025

En los Estados Unidos, el duelo entre Monterrey vs. Borussia Dortmund será televisado por diversas plataformas streaming como DAZN USA; mientras que en México se verá por DAZN y Tabii. Asimismo, en Argentina podrás ver por la señal de Telefe y Mi Telefe; en Bolivia, por TiGo Sports, Red Uno, COTAS Televisión y Tuves; en Ecuador, por Teleamazonas; en Paraguay, por TiGo Sports; en Perú, por América TV; en Uruguay, por NS EVentos 1, TCC, Montecable y Flow TV; y en Venezuela, por Inter y Televen.

En Centroamérica como en El Salvador, por TCS Go y Canal 4; en Guatemala, por Azteca Guate; Nicaragua, por Canal 7; en Panamá, por Rush y Next; en Costa Rica, por TDMAX y Canal 7 de Teletica; y en Honduras, por deportestvc.com, Canal Deportes TVC, HRN y Tropicalísima 104.1. Finalmente, DAZN será el encargado de televisar el Real Madrid vs. Juventus para el público en España.

Países Canales TV / Streaming Argentina DAZN, DIRECTV Sports, DGO, Disney Plus Premium, Telefe, Mi Telefe México DAZN, Tabii Estados Unidos DAZN USA, Watch TBS y TBS USA España DAZN Brasil Globoplay, DAZN Brasil, Zapping, Claro TV+, Amazon Prime Video, Sky+, CazéTV, SporTV Colombia DAZN, DIRECTV Sports, DGO, Disney Plus Premium Chile DAZN, DIRECTV Sports, DGO, Disney Plus Premium Perú DAZN, DIRECTV Sports, DGO, Disney Plus Premium, América TV Uruguay DAZN, DIRECTV Sports, DGO, Disney Plus Premium, NS Eventos 1, Montecable, TCC, Flow TV Bolivia DAZN, Disney Plus Premium, TiGo Sports, Red Uno, COTAS Televisión, Tuves Paraguay DAZN, Disney Plus Premium, TiGo Sports Venezuela DAZN, DIRECTV Sports, DGO, Disney Plus Premium, Inter, Televen Costa Rica DAZN, TDMAX, Canal 7 (Teletica Deportes) Panamá DAZN, Bluu, Nex, Rush Sports Nicaragua DAZN, Canal 13 El Salvador TCS Go, Canal 4 Guatemala DAZN, Azteca Guate Honduras DAZN, deportestvc.com, Canal Deportes TVC, HRN, Tropicalísima 104.1 Puerto Rico DAZN, DIRECTV Sports Cuba DAZN República Dominicana DAZN Canadá DAZN Italia DAZN, Mediaset Infinity, Tabii, Italia 1 Alemania DAZN, Tabii Francia DAZN, myCANAL, Tabii Japón DAZN

Fecha, hora, TV y online del partido Monterrey vs. Borussia

Conoce estos datos claves del partido para ver el Monterrey vs. Borussia por octavos de final del Mundial de Clubes 2025.

Partido: Monterrey vs. Borussia

Fecha: martes 1 de julio de 2025

Hora: 9:00 pm ET / 8:00 pm CT / 7:00 pm MT / 6:00 pm PT

Lugar: Mercedes-Benz Stadium, Georgia, Estados Unidos.