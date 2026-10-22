En el Estadio Nacional Chelato Uclés habrá un gran partido este jueves 22 de octubre, pues se enfrentarán Motagua y LDA Alajuelense por la ida de la semifinal de la Copa Centroamericana 2026. Como se trata de un duelo imperdible, conoce a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El Motagua vs. LDA Alajuelense por la Copa Centroamericana 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Motagua vs. LDA Alajuelense en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Motagua vs. LDA Alajuelense por la Copa Centroamericana 2026 este jueves 22 de octubre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 9:00 pm

Estados Unidos (CT): 8:00 pm

Estados Unidos (MT): 7:00 pm

Estados Unidos (PT): 6:00 pm

México (CDMX): 7:00 pm

España: 3:00 am del viernes 23 de octubre

Puerto Rico: 9:00 pm

Panamá: 8:00 pm

Costa Rica: 7:00 pm

República Dominicana: 9:00 pm

El Salvador: 7:00 pm

Guatemala: 7:00 pm

Honduras: 7:00 pm

Nicaragua: 7:00 pm

Argentina: 10:00 pm

Brasil (Brasilia): 10:00 pm

Uruguay: 10:00 pm

Chile (Santiago): 10:00 pm

Paraguay: 10:00 pm

Bolivia: 9:00 pm

Venezuela: 9:00 pm

Ecuador: 8:00 pm

Perú: 8:00 pm

Colombia: 8:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Motagua vs. LDA Alajuelense?

Este jueves 22 de octubre se podrá ver el Cartaginés vs. CD Olimpia por la Copa Centroamericana 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: Paramount+, CBS Sports Golazo

Argentina: Disney+ Premium Argentina

Bolivia: Disney+ Premium Chile

Brasil: Disney+ Premium Brazil

Colombia: Disney+ Premium Sur

Chile: Disney+ Premium Chile

Perú: Disney+ Premium Chile

ParaguayDisney+ Premium Argentina

Venezuela: Disney+ Premium Sur

Costa Rica: Disney+ Premium Norte

El Salvador: Disney+ Premium Norte

Guatemala: Disney+ Premium Norte

Honduras: Disney+ Premium Norte

Panamá: Disney+ Premium Norte