La Concachampions 2026 entra en su fase decisiva con un cruce que volverá a medir el nivel competitivo de la Liga MX y la MLS. Las semifinales arrancan con un duelo de alto voltaje en territorio estadounidense, donde Tigres afronta uno de los partidos más exigentes de su temporada frente a Nashville, este martes 28 de abril en el GEODIS Park, a partir de las 18:30 horas (CDMX), 19:30 horas CT y 20:30 horas ET . ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo? A continuación, te comparto la lista de horarios por país, qué canales de TV pasan y dónde seguir vía streaming online desde cualquier dispositivo móvil en Estados Unidos, México, países de Centroamérica y Sudamérica.

Revisa los horarios por país para ver la semifinal de ida del partido entre Nashville vs. Tigres UANL EN VIVO por la Concachampions 2026. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

¿Dónde ver Nashville-Tigres EN VIVO GRATIS por TV y streaming online?

Para la semifinal de Concachampions de Nashville SC vs. Tigres este miércoles 29 de abril, la señal está concentrada en los tenedores de derechos de la Concacaf Champions Cup en cada país: Fox One/Fox Sports para México, TUDN/ViX y FS1 para EE. UU. y FOX One para varios mercados hispanos.

País / región Canal(es) de TV (paga / abierta) Streaming / plataforma online Estados Unidos (inglés) FS1 / Fox Sports 1 Fubo (incluye FS1), apps de Fox Sports Estados Unidos (español) TUDN ViX, tudn.com, app TUDN México FOX Sports (TV de paga) Fox One (OTT exclusiva de FOX) Canadá TSN / canales ligados a derechos Concacaf TSN Direct / apps de operador Centroamérica (general) TUDN / cadenas aliadas (según país) ViX (donde opere), OTT de cableoperadores Guatemala TUDN (TV de paga / cable) ViX El Salvador TUDN ViX Honduras TUDN ViX Nicaragua TUDN ViX Costa Rica TUDN ViX Panamá TUDN ViX República Dominicana TUDN ViX Puerto Rico TUDN ViX Sudamérica (hispana) No hay señal fija; algunos juegos vía FOX One (OTT) Fox One (disponible en varios países como señal online) Brasil ESPN / Star+ o canales locales (según contrato) Star+ / ESPN app

¿A qué hora juega Nashville SC - Tigres UANL EN VIVO por la Concachampions 2026?

El Nashville vs Tigres (ida de semifinal de Concachampions) se juega el martes 28 de abril de 2026 a las 18:30 hora del centro de México y 19:30 hora local de Nashville. A continuación, la lista de horarios por región para seguir el partido en vivo y en directo.

México (hora del centro, CDMX): 18:30.

México (Pacífico, Tijuana): 16:30.

Estados Unidos – Nashville (CST): 19:30.

Estados Unidos – Costa Este (ET: Miami, Nueva York): 20:30.

Estados Unidos – Centro (CT: Chicago, Houston): 19:30.

Estados Unidos – Montaña (MT: Denver): 18:30.

Estados Unidos – Pacífico (PT: Los Ángeles): 17:30.

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica: 17:30.

Panamá: 18:30.

Colombia, Perú, Ecuador: 18:30.

Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay: 19:30.

Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia/São Paulo): 20:30.

España, Francia, Alemania, Italia: 02:30 (madrugada del miércoles 29).

Portugal, Reino Unido: 01:30 (madrugada del miércoles 29).