Aficionados listos para el Honduras vs. Nicaragua por las Eliminatorias Concacaf 2025 (Crédito: concacaf.com / Composición Mag)
Enzo Mori
Enzo Mori

Se acerca la recta final y cada vez los partidos son más emocionantes y decisivos. Este jueves 13 de febrero se enfrentan Nicaragua vs. Honduras desde las 19:00 (Hora del Pacífico de EE.UU.), en el Estadio Nacional de Fútbol de Nicaragua, por la fecha 5 del grupo C de las Eliminatorias Concacaf 2025. Honduras es líder con 8 puntos y un triunfo lo dejaría muy cerca de quedarse con el primer lugar; mientras que Nicaragua está en la última posición con 1 punto. A continuación, te detallamos cómo y dónde seguir la transmisión por TV y online desde cualquier dispositivo móvil.

Dónde ver Nicaragua — Honduras EN VIVO por TV y Streaming Online

El partido Nicaragua vs. Honduras se jugará este jueves 13 de noviembre a las 8:00 p.m., hora local, en el Estadio Nacional de Fútbol de Nicaragua por las Eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
EspañaConcacaf GO, Concacaf YouTube
SudaméricaConcacaf GO, Concacaf YouTube
MéxicoConcacaf GO, Concacaf YouTube
Estados UnidosParamount+ y Amazon Prime Video
Honduras visita a Nicaragua en el estadio Nacional de Nicaragua (Foto: Composición MAG)
¿A qué hora juega Nicaragua vs. Honduras (13 nov. 2025)?

Revisa los horarios por país para ver el partido Nicaragua vs. Honduras por la fecha 5 de las Eliminatorias CONCACAF 2025 en el Estadio Nacional de Fútbol de Nicaragua.

  • Argentina y Chile (Santiago): 23:00 horas
  • Colombia y Perú: 21:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 20:00 horas
  • Venezuela: 22:00 horas
  • Estados Unidos: 21:00 (tiempo del Este de EE.UU.), 20:00 (Centro) y 19:00 (Pacífico)
