Se acerca la recta final y cada vez los partidos son más emocionantes y decisivos. Este jueves 13 de febrero se enfrentan Nicaragua vs. Honduras desde las 19:00 (Hora del Pacífico de EE.UU.) , en el Estadio Nacional de Fútbol de Nicaragua, por la fecha 5 del grupo C de las Eliminatorias Concacaf 2025. Honduras es líder con 8 puntos y un triunfo lo dejaría muy cerca de quedarse con el primer lugar; mientras que Nicaragua está en la última posición con 1 punto. A continuación, te detallamos cómo y dónde seguir la transmisión por TV y online desde cualquier dispositivo móvil.

🇭🇳⚽️ “Serán dos partidos decisivos… el que entre tiene que rasparse el pecho”, 👤Raúl García.



💬 “No hay mejor motivación que estar a dos pasos de ir al Mundial.” 👤Luis Vega #LaH 🇭🇳 continúa su preparación para las dos finales que definirán el boleto rumbo a UNITED 2026.… pic.twitter.com/mkFpHUGwni — Federación de Fútbol de Honduras (FFH) (@FFH_Honduras) November 9, 2025

Dónde ver Nicaragua — Honduras EN VIVO por TV y Streaming Online

El partido Nicaragua vs. Honduras se jugará este jueves 13 de noviembre a las 8:00 p.m., hora local, en el Estadio Nacional de Fútbol de Nicaragua por las Eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España Concacaf GO, Concacaf YouTube Sudamérica Concacaf GO, Concacaf YouTube México Concacaf GO, Concacaf YouTube Estados Unidos Paramount+ y Amazon Prime Video

Honduras visita a Nicaragua en el estadio Nacional de Nicaragua (Foto: Composición MAG)

¿A qué hora juega Nicaragua vs. Honduras (13 nov. 2025)?

Revisa los horarios por país para ver el partido Nicaragua vs. Honduras por la fecha 5 de las Eliminatorias CONCACAF 2025 en el Estadio Nacional de Fútbol de Nicaragua.

Argentina y Chile (Santiago) : 23:00 horas

: 23:00 horas Colombia y Perú : 21:00 horas

: 21:00 horas Honduras, El Salvador, México y Nicaragua : 20:00 horas

: 20:00 horas Venezuela : 22:00 horas

: 22:00 horas Estados Unidos: 21:00 (tiempo del Este de EE.UU.), 20:00 (Centro) y 19:00 (Pacífico)