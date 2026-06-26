La fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 llega a su jornada decisiva y uno de los partidos más atractivos será el enfrentamiento entre Noruega y Francia. Con figuras de talla mundial como Kylian Mbappe liderando al conjunto francés, el encuentro promete emociones de principio a fin y podría definir posiciones importantes dentro del Grupo I.

Miles de aficionados en Latinoamérica y Estados Unidos buscan saber dónde ver el partido EN VIVO y GRATIS por televisión abierta, además de las plataformas de streaming que transmitirán el encuentro. Si no quieres perderte ningún detalle del choque entre noruegos y franceses, aquí te contamos los horarios, canales de TV y las posibles alineaciones para este esperado compromiso mundialista.

¿A qué hora juega Noruega vs. Francia hoy?

El partido se disputará este viernes 26 de junio en el Estadio de Boston, correspondiente a la última fecha del Grupo I de la Copa Mundial FIFA 2026.

País Hora México 13:00 Guatemala 13:00 Honduras 13:00 El Salvador 13:00 Nicaragua 13:00 Costa Rica 13:00 Panamá 14:00 Colombia 14:00 Ecuador 14:00 Perú 14:00 Estados Unidos (ET) 15:00 Estados Unidos (CT) 14:00 Estados Unidos (MT) 13:00 Estados Unidos (PT) 12:00 Venezuela 15:00 Bolivia 15:00 Chile 15:00 Paraguay 15:00 Argentina 16:00 Uruguay 16:00 Brasil 16:00 España 21:00

¿Qué canal transmite Noruega vs. Francia EN VIVO?

Los derechos de transmisión del Mundial 2026 varían según el país, aunque varias señales de televisión abierta y plataformas digitales ofrecerán el encuentro.

País Canal de TV y Streaming Perú América TV (GRATIS), DirecTV Sports, DGO, Disney+ Premium Chile Chilevisión (GRATIS), DirecTV Sports, DGO, Disney+ Premium Argentina DirecTV Sports, DGO, Disney+ Premium Uruguay DirecTV Sports, DGO, Disney+ Premium Colombia DirecTV Sports, DGO, Disney+ Premium Ecuador DirecTV Sports, DGO, Disney+ Premium Venezuela DirecTV Sports, DGO, Disney+ Premium Bolivia DirecTV Sports, DGO, Disney+ Premium Paraguay DirecTV Sports, DGO, Disney+ Premium Panamá DirecTV Sports, DGO Costa Rica DirecTV Sports, DGO Guatemala DirecTV Sports, DGO Honduras DirecTV Sports, DGO El Salvador DirecTV Sports, DGO Nicaragua DirecTV Sports, DGO México Sky Sports, ViX Premium Estados Unidos FOX Sports, FOX Deportes, FS1, Telemundo, Peacock España RTVE, RTVE Play, DAZN

Posibles formaciones de Noruega vs. Francia

Noruega

Formación probable (4-3-3):

Portero: Ørjan Nyland

Defensas: Julian Ryerson, Leo Østigård, Andreas Hanche-Olsen, Birger Meling

Mediocampistas: Martin Ødegaard, Patrick Berg, Sander Berge

Delanteros: Alexander Sørloth, Erling Haaland, Antonio Nusa

Francia

Formación probable (4-3-3):