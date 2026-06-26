El partido se disputará este viernes 26 de junio en el Estadio de Boston, correspondiente a la última fecha del Grupo I de la Copa Mundial FIFA 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
El partido se disputará este viernes 26 de junio en el Estadio de Boston, correspondiente a la última fecha del Grupo I de la Copa Mundial FIFA 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Jorge Villanes
Jorge Villanes

La fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 llega a su jornada decisiva y uno de los partidos más atractivos será el enfrentamiento entre Noruega y Francia. Con figuras de talla mundial como Kylian Mbappe liderando al conjunto francés, el encuentro promete emociones de principio a fin y podría definir posiciones importantes dentro del Grupo I.

Miles de aficionados en Latinoamérica y Estados Unidos buscan saber dónde ver el partido EN VIVO y GRATIS por televisión abierta, además de las plataformas de streaming que transmitirán el encuentro. Si no quieres perderte ningún detalle del choque entre noruegos y franceses, aquí te contamos los horarios, canales de TV y las posibles alineaciones para este esperado compromiso mundialista.

¿A qué hora juega Noruega vs. Francia hoy?

El partido se disputará este viernes 26 de junio en el Estadio de Boston, correspondiente a la última fecha del Grupo I de la Copa Mundial FIFA 2026.

PaísHora
México13:00
Guatemala13:00
Honduras13:00
El Salvador13:00
Nicaragua13:00
Costa Rica13:00
Panamá14:00
Colombia14:00
Ecuador14:00
Perú14:00
Estados Unidos (ET)15:00
Estados Unidos (CT)14:00
Estados Unidos (MT)13:00
Estados Unidos (PT)12:00
Venezuela15:00
Bolivia15:00
Chile15:00
Paraguay15:00
Argentina16:00
Uruguay16:00
Brasil16:00
España21:00

¿Qué canal transmite Noruega vs. Francia EN VIVO?

Los derechos de transmisión del Mundial 2026 varían según el país, aunque varias señales de televisión abierta y plataformas digitales ofrecerán el encuentro.

PaísCanal de TV y Streaming
PerúAmérica TV (GRATIS), DirecTV Sports, DGO, Disney+ Premium
ChileChilevisión (GRATIS), DirecTV Sports, DGO, Disney+ Premium
ArgentinaDirecTV Sports, DGO, Disney+ Premium
UruguayDirecTV Sports, DGO, Disney+ Premium
ColombiaDirecTV Sports, DGO, Disney+ Premium
EcuadorDirecTV Sports, DGO, Disney+ Premium
VenezuelaDirecTV Sports, DGO, Disney+ Premium
BoliviaDirecTV Sports, DGO, Disney+ Premium
ParaguayDirecTV Sports, DGO, Disney+ Premium
PanamáDirecTV Sports, DGO
Costa RicaDirecTV Sports, DGO
GuatemalaDirecTV Sports, DGO
HondurasDirecTV Sports, DGO
El SalvadorDirecTV Sports, DGO
NicaraguaDirecTV Sports, DGO
MéxicoSky Sports, ViX Premium
Estados UnidosFOX Sports, FOX Deportes, FS1, Telemundo, Peacock
EspañaRTVE, RTVE Play, DAZN

Posibles formaciones de Noruega vs. Francia

Noruega

Formación probable (4-3-3):

  • Portero: Ørjan Nyland
  • Defensas: Julian Ryerson, Leo Østigård, Andreas Hanche-Olsen, Birger Meling
  • Mediocampistas: Martin Ødegaard, Patrick Berg, Sander Berge
  • Delanteros: Alexander Sørloth, Erling Haaland, Antonio Nusa

Francia

Formación probable (4-3-3):

  • Portero: Mike Maignan
  • Defensas: Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Theo Hernández
  • Mediocampistas: Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Adrien Rabiot
  • Delanteros: Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Marcus Thuram

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