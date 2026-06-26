La fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 llega a su jornada decisiva y uno de los partidos más atractivos será el enfrentamiento entre Noruega y Francia. Con figuras de talla mundial como Kylian Mbappe liderando al conjunto francés, el encuentro promete emociones de principio a fin y podría definir posiciones importantes dentro del Grupo I.
Miles de aficionados en Latinoamérica y Estados Unidos buscan saber dónde ver el partido EN VIVO y GRATIS por televisión abierta, además de las plataformas de streaming que transmitirán el encuentro. Si no quieres perderte ningún detalle del choque entre noruegos y franceses, aquí te contamos los horarios, canales de TV y las posibles alineaciones para este esperado compromiso mundialista.
¿A qué hora juega Noruega vs. Francia hoy?
El partido se disputará este viernes 26 de junio en el Estadio de Boston, correspondiente a la última fecha del Grupo I de la Copa Mundial FIFA 2026.
|País
|Hora
|México
|13:00
|Guatemala
|13:00
|Honduras
|13:00
|El Salvador
|13:00
|Nicaragua
|13:00
|Costa Rica
|13:00
|Panamá
|14:00
|Colombia
|14:00
|Ecuador
|14:00
|Perú
|14:00
|Estados Unidos (ET)
|15:00
|Estados Unidos (CT)
|14:00
|Estados Unidos (MT)
|13:00
|Estados Unidos (PT)
|12:00
|Venezuela
|15:00
|Bolivia
|15:00
|Chile
|15:00
|Paraguay
|15:00
|Argentina
|16:00
|Uruguay
|16:00
|Brasil
|16:00
|España
|21:00
¿Qué canal transmite Noruega vs. Francia EN VIVO?
Los derechos de transmisión del Mundial 2026 varían según el país, aunque varias señales de televisión abierta y plataformas digitales ofrecerán el encuentro.
|País
|Canal de TV y Streaming
|Perú
|América TV (GRATIS), DirecTV Sports, DGO, Disney+ Premium
|Chile
|Chilevisión (GRATIS), DirecTV Sports, DGO, Disney+ Premium
|Argentina
|DirecTV Sports, DGO, Disney+ Premium
|Uruguay
|DirecTV Sports, DGO, Disney+ Premium
|Colombia
|DirecTV Sports, DGO, Disney+ Premium
|Ecuador
|DirecTV Sports, DGO, Disney+ Premium
|Venezuela
|DirecTV Sports, DGO, Disney+ Premium
|Bolivia
|DirecTV Sports, DGO, Disney+ Premium
|Paraguay
|DirecTV Sports, DGO, Disney+ Premium
|Panamá
|DirecTV Sports, DGO
|Costa Rica
|DirecTV Sports, DGO
|Guatemala
|DirecTV Sports, DGO
|Honduras
|DirecTV Sports, DGO
|El Salvador
|DirecTV Sports, DGO
|Nicaragua
|DirecTV Sports, DGO
|México
|Sky Sports, ViX Premium
|Estados Unidos
|FOX Sports, FOX Deportes, FS1, Telemundo, Peacock
|España
|RTVE, RTVE Play, DAZN
Posibles formaciones de Noruega vs. Francia
Noruega
Formación probable (4-3-3):
- Portero: Ørjan Nyland
- Defensas: Julian Ryerson, Leo Østigård, Andreas Hanche-Olsen, Birger Meling
- Mediocampistas: Martin Ødegaard, Patrick Berg, Sander Berge
- Delanteros: Alexander Sørloth, Erling Haaland, Antonio Nusa
Francia
Formación probable (4-3-3):
- Portero: Mike Maignan
- Defensas: Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Theo Hernández
- Mediocampistas: Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Adrien Rabiot
- Delanteros: Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Marcus Thuram